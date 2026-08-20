КАЛЬЯО

КАЛЬЯО - город в Перу.

Население около 390 тыс. человек (в про­вин­ции 849,6 тыс. человек, 2008 год). Вхо­дит в сто­лич­ную аг­ло­ме­ра­цию Ли­мы (сли­ва­ет­ся с ней на вос­то­ке). Рас­по­ло­жен на по­бе­ре­жье Ти­хо­го океана, на уз­кой по­ло­се при­бреж­ной низ­мен­но­сти, полуострове и мы­се Ла-Пун­та. Круп­ный транс­порт­ный узел. Же­лез­ной до­ро­гой свя­зан с Ли­мой (да­лее на город Ороя, от­ку­да рас­хо­дят­ся вет­ки к се­веру - на Сер­ро-де-Пас­ко, и к югу - на Уан­кайо - Уан­ка­ве­ли­ка). Ав­то­трас­са, про­хо­дя­щая вдоль ти­хо­оке­ан­ско­го по­бе­ре­жья (часть Пан­аме­ри­кан­ско­го шос­се), со­еди­ня­ет Кальяо с др. го­ро­да­ми Пе­ру. Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт Хор­хе Чaвес (об­слу­жи­ва­ет аг­ло­ме­ра­цию Ли­мы). Кальяо - «мор­ские во­ро­та» Пе­ру, аван­порт Ли­мы.

Круп­ней­ший тор­го­вый и глав­ный ры­бо­лов­ный порт стра­ны. Че­рез Кальяо про­хо­дит около 3/4 экс­порт­ных (нефть и неф­те­про­дук­ты, цвет­ные ме­тал­лы и же­ле­зо­руд­ные кон­цен­тра­ты, хло­пок, са­хар и ко­фе) и им­порт­ных гру­зов. Дей­ст­ву­ет кон­тей­нер­ный тер­ми­нал (887 тыс. кон­тей­не­ров ДФЭ, 2005 год). В начале XXI века при уча­стии иностранных и ча­ст­ных национальных ком­па­ний осу­ще­ст­в­ля­ют­ся ре­кон­ст­рук­ция и тех­ническое пе­ре­ос­на­ще­ние пор­та Кальяо; стро­ят­ся (2008 год) 2 но­вых кон­тей­нер­ных тер­ми­на­ла (по­сле окон­ча­ния ра­бот мощ­ность пор­та воз­рас­тёт вдвое).

Ос­но­ван в 1537 году Ф. Пи­сар­ро . В XVI-XVIII веках главный испанский порт на западном по­бе­ре­жье Южной Аме­ри­ки. В 1578 году раз­граб­лен английскими пи­ра­та­ми во гла­ве с Ф. Дрей­ком. Ста­тус го­ро­да с 1671 года. В 1746 году был поч­ти пол­но­стью раз­ру­шен цу­на­ми (из 5 тыс. жителей уце­ле­ли около 200 человек), позд­нее от­стро­ен за­но­во. С 1826 года в со­ста­ве не­за­ви­си­мо­го Пе­ру. В 1851 году был со­еди­нён железнодорожной ли­ни­ей с Ли­мой. В пе­ри­од Ти­хо­оке­ан­ских войн 1864-1866, 1879-1884 годов под­вер­гался бом­бар­ди­ров­кам ис­пан­цев (1866 год), в 1881 году за­хва­чен чи­лий­ца­ми. По Ан­кон­ско­му мир­но­му до­го­во­ру 1883 года воз­вра­щён в со­став Пе­ру. Силь­но по­стра­дал в ре­зуль­та­те зем­ле­тря­се­ния 1940 года.

Для се­ве­ро-за­пад­ной, юго-за­пад­ной и юж­ной час­тей го­ро­да ха­рак­тер­на ти­пич­ная для го­ро­дов Латинской Аме­ри­ки шах­мат­ная струк­ту­ра за­строй­ки, в центральной час­ти она на­ру­ша­ет­ся. Со­хра­ни­лись: кре­пость Ре­аль-Фе­ли­пе (XVIII век, за­вер­ше­на в 1774 году, пе­ре­строе­на в начале XIX века; с 1946 года Му­зей во­енной ис­то­рии Пе­ру), церк­ви - Сан-Ху­ан-Бос­ко, Не­по­роч­но­го за­ча­тия Де­вы Ма­рии , Сан-Хосe, Сан­та-Ро­са (все XIX век).

Ка­то­лический университет Каль­яо, Национальный университет Каль­яо (1966 год); На­ви­гационная шко­ла Пе­ру (1914 год); Во­енно-морская шко­ла Пе­ру, Шко­ла ка­пи­та­нов тор­го­во­го фло­та, Олим­пий­ская ака­де­мия Пун­те­нья. Сре­ди на­учных уч­ре­ж­де­ний - Институт мо­ря (1964 год). Му­ни­ци­паль­ная библиотека (1936 год). Во­ен­но-мор­ской му­зей Пе­ру (1958 год). Му­ни­ци­паль­ный те­атр.

Кальяо - круп­ный ин­ду­ст­ри­аль­ный центр. Функ­цио­ни­ро­ва­ние б. ч. промышленных пред­при­я­тий го­ро­да свя­за­но с пор­том. В пор­то­вой зо­не со­сре­до­то­че­ны мощ­ные хо­ло­диль­ные ём­ко­сти для хра­не­ния сельскохозяйственной про­дук­ции (в т. ч. мя­са) и ры­бы; круп­ней­шие в Пе­ру су­до­ре­монт­ные пред­при­ятия с мно­го­численными су­хи­ми до­ка­ми. Круп­ный неф­те­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щий за­вод, про­изводство на­ви­гационного обо­ру­до­ва­ния («Servicio Indus­trial de la Marina»). Пред­при­ятия хи­ми­че­ской (про­изводство ми­неральных удоб­ре­ний), лёг­кой (гл. обр. тек­стиль­ной), пи­ще­вой (в т. ч. пи­ще­вые кон­цен­тра­ты, кон­сер­вы, на­пит­ки, шо­ко­лад) и рыб­ной промышленности. Энер­го­снаб­же­ние го­ро­да осу­ще­ст­в­ля­ет ТЭС «Santa-Rosa».

На северном по­бе­ре­жье мы­са Ла-Пун­та - оз­до­ро­ви­тель­ный сек­тор Чу­куи­то, где рас­по­ло­же­ны мно­го­численные спор­тив­ные клу­бы (в т. ч. яхт-клу­бы); вдоль по­бе­ре­жья - пля­жи Кан­то­лао, Ма­ле­кон, Аре­ниль­яс, Сан-Ло­рен­со и Эль-Фрон­тон. Близ Кальяо, в мес­теч­ке Кар­мен-де-ла-Ла­гуа, - церковь Бо­гома­те­ри (конец XVIII века). В рай­оне Кальяо - главная во­ен­но-мор­ская ба­за Пе­ру.

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