КАЛЬЯО
КАЛЬЯО - город в Перу.
Население около 390 тыс. человек (в провинции 849,6 тыс. человек, 2008 год). Входит в столичную агломерацию Лимы (сливается с ней на востоке). Расположен на побережье Тихого океана, на узкой полосе прибрежной низменности, полуострове и мысе Ла-Пунта. Крупный транспортный узел. Железной дорогой связан с Лимой (далее на город Ороя, откуда расходятся ветки к северу - на Серро-де-Паско, и к югу - на Уанкайо - Уанкавелика). Автотрасса, проходящая вдоль тихоокеанского побережья (часть Панамериканского шоссе), соединяет Кальяо с др. городами Перу. Международный аэропорт Хорхе Чaвес (обслуживает агломерацию Лимы). Кальяо - «морские ворота» Перу, аванпорт Лимы.
Крупнейший торговый и главный рыболовный порт страны. Через Кальяо проходит около 3/4 экспортных (нефть и нефтепродукты, цветные металлы и железорудные концентраты, хлопок, сахар и кофе) и импортных грузов. Действует контейнерный терминал (887 тыс. контейнеров ДФЭ, 2005 год). В начале XXI века при участии иностранных и частных национальных компаний осуществляются реконструкция и техническое переоснащение порта Кальяо; строятся (2008 год) 2 новых контейнерных терминала (после окончания работ мощность порта возрастёт вдвое).
Основан в 1537 году Ф. Писарро. В XVI-XVIII веках главный испанский порт на западном побережье Южной Америки. В 1578 году разграблен английскими пиратами во главе с Ф. Дрейком. Статус города с 1671 года. В 1746 году был почти полностью разрушен цунами (из 5 тыс. жителей уцелели около 200 человек), позднее отстроен заново. С 1826 года в составе независимого Перу. В 1851 году был соединён железнодорожной линией с Лимой. В период Тихоокеанских войн 1864-1866, 1879-1884 годов подвергался бомбардировкам испанцев (1866 год), в 1881 году захвачен чилийцами. По Анконскому мирному договору 1883 года возвращён в состав Перу. Сильно пострадал в результате землетрясения 1940 года.
Для северо-западной, юго-западной и южной частей города характерна типичная для городов Латинской Америки шахматная структура застройки, в центральной части она нарушается. Сохранились: крепость Реаль-Фелипе (XVIII век, завершена в 1774 году, перестроена в начале XIX века; с 1946 года Музей военной истории Перу), церкви - Сан-Хуан-Боско, Непорочного зачатия Девы Марии, Сан-Хосe, Санта-Роса (все XIX век).
Католический университет Кальяо, Национальный университет Кальяо (1966 год); Навигационная школа Перу (1914 год); Военно-морская школа Перу, Школа капитанов торгового флота, Олимпийская академия Пунтенья. Среди научных учреждений - Институт моря (1964 год). Муниципальная библиотека (1936 год). Военно-морской музей Перу (1958 год). Муниципальный театр.
Кальяо - крупный индустриальный центр. Функционирование б. ч. промышленных предприятий города связано с портом. В портовой зоне сосредоточены мощные холодильные ёмкости для хранения сельскохозяйственной продукции (в т. ч. мяса) и рыбы; крупнейшие в Перу судоремонтные предприятия с многочисленными сухими доками. Крупный нефтеперерабатывающий завод, производство навигационного оборудования («Servicio Industrial de la Marina»). Предприятия химической (производство минеральных удобрений), лёгкой (гл. обр. текстильной), пищевой (в т. ч. пищевые концентраты, консервы, напитки, шоколад) и рыбной промышленности. Энергоснабжение города осуществляет ТЭС «Santa-Rosa».
На северном побережье мыса Ла-Пунта - оздоровительный сектор Чукуито, где расположены многочисленные спортивные клубы (в т. ч. яхт-клубы); вдоль побережья - пляжи Кантолао, Малекон, Аренильяс, Сан-Лоренсо и Эль-Фронтон. Близ Кальяо, в местечке Кармен-де-ла-Лагуа, - церковь Богоматери (конец XVIII века). В районе Кальяо - главная военно-морская база Перу.