КАЛЬЯН

КАЛЬЯН - город в западной части Индии.

Население 1312,6 тыс. человек (2008 год; прак­ти­че­ски слил­ся с городом Дом­бив­ли). Вхо­дит в аг­ло­ме­ра­цию Боль­шо­го Мум­баи. Рас­по­ло­жен в устье реки Ул­хас, на по­бе­режье Ара­вий­ско­го мо­ря. Железнодорожный узел; со­еди­нён железнодорожной вет­кой с городом Мум­баи.

Впер­вые в ис­точ­ни­ках упо­ми­на­ет­ся как порт, на­хо­див­ший­ся в IV веке до н. э. под кон­тро­лем государства Ма­урь­ев, в на­ча­ле н. э. - государства Гуп­тов. Важ­ный тран­зит­ный пункт. В 530-535 годах ме­сто пре­бы­ва­ния не­сто­ри­ан­ско­го епи­ско­па . В конце XV - начале XVI веков вхо­дил в со­став сул­та­на­тов Ах­мад­на­гар, Бид­жа­пур. При Шах Джа­ха­не ук­ре­п­лён. В 1662 году ото­шёл к государству ма­рат­хов, в 1780 году за­хва­чен анг­ли­ча­на­ми. В начале XIX века вклю­чён в со­став провинции Бом­бей (в 1947-1960 годах в шта­те Бом­бей).

Пред­при­ятия ма­ши­но­строе­ния (произ­водство элек­тро­обо­ру­до­ва­ния и др.) и ме­тал­ло­об­ра­бот­ки, неф­те­пе­ре­ра­ба­ты­ва­ю­щей, хи­ми­че­ской (кра­си­те­ли, бы­то­вые мою­щие сред­ст­ва и др.), тек­стиль­ной (хлоп­ча­то­бу­маж­ные тка­ни) промышленности. (смотрите Предпринимательская деятельность )

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