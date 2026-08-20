КАЛЬЯН
КАЛЬЯН - город в западной части Индии.
Население 1312,6 тыс. человек (2008 год; практически слился с городом Домбивли). Входит в агломерацию Большого Мумбаи. Расположен в устье реки Улхас, на побережье Аравийского моря. Железнодорожный узел; соединён железнодорожной веткой с городом Мумбаи.
Впервые в источниках упоминается как порт, находившийся в IV веке до н. э. под контролем государства Маурьев, в начале н. э. - государства Гуптов. Важный транзитный пункт. В 530-535 годах место пребывания несторианского епископа. В конце XV - начале XVI веков входил в состав султанатов Ахмаднагар, Биджапур. При Шах Джахане укреплён. В 1662 году отошёл к государству маратхов, в 1780 году захвачен англичанами. В начале XIX века включён в состав провинции Бомбей (в 1947-1960 годах в штате Бомбей).
Предприятия машиностроения (производство электрооборудования и др.) и металлообработки, нефтеперерабатывающей, химической (красители, бытовые моющие средства и др.), текстильной (хлопчатобумажные ткани) промышленности. (смотрите Предпринимательская деятельность)