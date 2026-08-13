КАЛЬВО КАРЛОС
КАЛЬВО КАРЛОС - аргентинский историк и дипломат.
По образованию юрист. C 1853 года на дипломатической службе, посол Аргентины в Уругвае, Парагвае, Франции, Великобритании, Германии, Австро-Венгрии, России. В 1862 году участвовал в создании Института международного права (Гент, Бельгия). Автор фундаментальных собрания латино-американских дипломатических документов. Член Испанской королевской академии истории; с 1892 года Академии моральных и политических наук Института Франции.
В 1868 году выдвинул доктрину, согласно которой удовлетворение долговых претензий отдельного лица к правительству др. государства не может осуществляться путём дипломатического или вооруженного вмешательства страны, гражданином которой он является. Согласно доктрине Кальво, правительство также не несёт ответственность за убытки, причинённые иностранцам в результате внутренних беспорядков или гражданской войны.
Доктрина Кальво имела целью предотвратить вмешательство европейских держав во внутренние дела стран Латинской Америки под предлогом защиты частных интересов их граждан. Эти положения вошли во многие конституции стран Латинской Америки (т. н. статья Кальво), были включены в некоторые договоры латино-американских государств между собой и с европейскими странами (Итало-парагвайский договор 1893 года, Франко-мексикано-никарагуанский договор 1894 года). В 1902 году доктрина была развита министром иностранных дел Аргентины Л. М. Драго (смотрите Драго доктрина 1907 года). Командор ордена Почётного легиона.
Сочинения:
Recueil complet des traités etc... de tous les états de l’Amérique latine... P., 1862–1868. Vol. 1–11;
Annales historiques de la révolution de l’Amérique latine. P., 1864–1867. Vol. 1–2;
Derecho internacional teórico y práctico de Europa y America. P., 1868. Vol. 1–2.