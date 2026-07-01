КАЛЬВИНО ИТАЛО

КАЛЬВИНО ИТАЛО - итальянский пи­са­тель.

Уча­ст­ник Дви­же­ния Со­про­тив­ле­ния (1943 год) . Окон­чил Ту­рин­ский университет (1947 год). Ра­бо­тал в издательстве «Einaudi» (1948-1961 годы). По­се­тил СССР (1951 год), впе­чат­ле­ния от по­езд­ки на­шли от­ра­же­ние в «Днев­ни­ке пу­те­ше­ст­вия в СССР» («Taccuino di viaggio in URSS», 1951 год). В 1967-1980 годах жил в Па­ри­же; ин­те­ре­со­вал­ся идея­ми Р. Бар­та, вхо­дил в со­став пи­са­тель­ской груп­пы УЛИПО (OULIPO). Пе­ча­тал­ся с 1946 года.

Ран­нее твор­че­ст­во Кальвино свя­за­но с тра­ди­ци­ей нео­реа­лиз­ма: ро­ман о жиз­ни итальянских пар­ти­зан «Тро­па па­учь­их гнёзд» («Il sentiero dei nidi di ragno», 1947 год); сборник рас­ска­зов «По­след­ним при­ле­та­ет во­рон» («Ultimo viene il corvo», 1949 год). Фи­лософско-ал­ле­го­рические ро­ма­ны «Раз­дво­ен­ный ви­конт» («Il vis­conte dimezzato», 1952 год), «Ба­рон на де­ре­ве» («Il barone rampante», 1957 год) и «Не­су­ще­ст­вую­щий ры­царь» («Il ca­va­liere ine­si­stente», 1959 год) бы­ли за­тем объ­е­ди­не­ны в три­ло­гию под об­щим названием «На­ши пред­ки» («I nostri antenati», 1960 год). Ост­рый со­ци­аль­ный па­фос и прит­че­вая ма­не­ра по­ве­ст­во­ва­ния ха­рак­тер­ны для сборника но­велл «Мар­ко­валь­до, или Вре­ме­на го­да в го­ро­де» («Marcovaldo, ovvero Le sta­gio­ni in cittа̀», 1963 год). В сборниках рас­ска­зов «Кос­ми­ко­ми­че­ские ис­то­рии» («Le cosmi­comiche», 1965 год) и «Т ну­ле­вое» («Ti con zero», 1967 год) от­ра­зил­ся ин­те­рес Кальвино к нар­ра­тив­ным экс­пе­ри­мен­там, а так­же к точ­ным нау­кам и на­уч­ной фан­та­сти­ке.

Наи­бо­лее изо­щрён­ные в по­ве­ст­во­вательном от­но­ше­нии со­чи­не­ния Кальвино - пред­вос­хи­щаю­щие по­стмо­дер­низм ро­ма­ны «За­мок скре­стив­ших­ся су­деб» («Il cas­tello dei desti­ni incrociati», 1970 год), «Не­зри­мые го­ро­да» («Le città invisibili», 1972 год), «Та­вер­на скре­стив­ших­ся су­деб» («La taverna dei des­ti­ni incrociati», 1973 год), в ком­по­зи­ции ко­то­рых ис­поль­зо­ва­ны пра­ви­ла иг­ры в та­ро; ро­ман «Ес­ли од­на­ж­ды зим­ней но­чью пут­ник...» («Se una notte d’in­ver­no un viaggiatore...», 1979 год), вклю­чаю­щий в се­бя де­сять встав­ных по­вес­тей, свя­зан­ных ме­ж­ду со­бой сквоз­ны­ми пер­со­на­жа­ми. Сре­ди др. со­чи­не­ний: про­за­ическое. из­ло­же­ние по­эмы Л. Арио­сто «Не­ис­то­вый Ор­лан­до» [«Ита­ло Каль­ви­но пе­ре­ска­зы­ва­ет "Не­ис­то­во­го Ор­лан­до" Арио­сто» («Orlando furioso di Ludovico Ariosto rac­contato da Italo Calvino», 1970 год)]; кри­тические ра­бо­ты, эс­се, пе­ре­во­ды с французского и др. язы­ков. На русский язык со­чи­не­ния Кальвино пе­ре­во­ди­лись с 1959 года.

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