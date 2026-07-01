КАЛЬВИНО ИТАЛО
КАЛЬВИНО ИТАЛО - итальянский писатель.
Участник Движения Сопротивления (1943 год). Окончил Туринский университет (1947 год). Работал в издательстве «Einaudi» (1948-1961 годы). Посетил СССР (1951 год), впечатления от поездки нашли отражение в «Дневнике путешествия в СССР» («Taccuino di viaggio in URSS», 1951 год). В 1967-1980 годах жил в Париже; интересовался идеями Р. Барта, входил в состав писательской группы УЛИПО (OULIPO). Печатался с 1946 года.
Раннее творчество Кальвино связано с традицией неореализма: роман о жизни итальянских партизан «Тропа паучьих гнёзд» («Il sentiero dei nidi di ragno», 1947 год); сборник рассказов «Последним прилетает ворон» («Ultimo viene il corvo», 1949 год). Философско-аллегорические романы «Раздвоенный виконт» («Il visconte dimezzato», 1952 год), «Барон на дереве» («Il barone rampante», 1957 год) и «Несуществующий рыцарь» («Il cavaliere inesistente», 1959 год) были затем объединены в трилогию под общим названием «Наши предки» («I nostri antenati», 1960 год). Острый социальный пафос и притчевая манера повествования характерны для сборника новелл «Марковальдо, или Времена года в городе» («Marcovaldo, ovvero Le stagioni in cittа̀», 1963 год). В сборниках рассказов «Космикомические истории» («Le cosmicomiche», 1965 год) и «Т нулевое» («Ti con zero», 1967 год) отразился интерес Кальвино к нарративным экспериментам, а также к точным наукам и научной фантастике.
Наиболее изощрённые в повествовательном отношении сочинения Кальвино - предвосхищающие постмодернизм романы «Замок скрестившихся судеб» («Il castello dei destini incrociati», 1970 год), «Незримые города» («Le città invisibili», 1972 год), «Таверна скрестившихся судеб» («La taverna dei destini incrociati», 1973 год), в композиции которых использованы правила игры в таро; роман «Если однажды зимней ночью путник...» («Se una notte d’inverno un viaggiatore...», 1979 год), включающий в себя десять вставных повестей, связанных между собой сквозными персонажами. Среди др. сочинений: прозаическое. изложение поэмы Л. Ариосто «Неистовый Орландо» [«Итало Кальвино пересказывает "Неистового Орландо" Ариосто» («Orlando furioso di Ludovico Ariosto raccontato da Italo Calvino», 1970 год)]; критические работы, эссе, переводы с французского и др. языков. На русский язык сочинения Кальвино переводились с 1959 года.