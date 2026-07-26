КАЛЬВИНИЗМ
КАЛЬВИНИЗМ - одно из основных течений протестантизма.
История кальвинизм берёт начало в середине XVI века Кальвин, получивший в Париже, Орлеане и Бурже хорошую подготовку в области теологии, права и литературы, под влиянием М. Лютера и др. протестантских деятелей включился в борьбу за реформирование католической Церкви. Вынужденный покинуть Францию, Кальвин переехал в Базель, где в 1536 году издал на латинском языке своё основное теологическое сочинение «Наставление в христианской вере», которое многократно переиздавалось с вносимыми автором изменениями и дополнениями. В этом труде, задуманном как своего рода введение к Библии, провозглашались принципы Реформации в их понимании Кальвином, давалось изложение важнейших догматических положений кальвинизма. В том же 1536 году Кальвин переехал в Женеву, где впервые были реализованы его реформаторские идеи.
Во 2-й половине XVI века кальвинизм получил распространение в Южной Франции, Швейцарии, Нидерландах (смотрите в статье Нидерландская революция XVI века), ряде областей Германии (Рейнский Пфальц, Гессен, Бремен), Шотландии, Англии (смотрите в статье Пуритане), Венгрии. В конце XVI - начале XVI века с кальвинизмом слилось цвинглианство, оказавшее на него значительное влияние. Доктрины кальвинизма были зафиксированы с небольшими вариациями в нескольких исповеданиях: Галликанском (1559 год), Бельгийском (1561 год), Втором Гельветическом (1566 год), Вестминстерском (1647 год), а также в Гейдельбергском катехизисе (1563 год) и др. документах. В начале XVII века от кальвинизма откололось учение Я. Арминия (арминианство), осуждённое последователями строгого кальвинизма на Дордрехтском (Дортском) синоде 1618-1619 годов.
В XVII веке в связи с гонениями на кальвинистов во Франции, Великобритании, некоторых германских землях начинается их эмиграция в др. страны Европы (прежде всего в Нидерланды и Швейцарию), а затем и за её пределы. С 1620-х годов кальвинизм распространяется в Северной Америке (смотрите Новая Англия), со 2-й половины XVII века в Африке (в Капской колонии). В XVIII-XX веках благодаря дальнейшей эмиграции из Европы, а также активной миссионерской деятельности значительное число последователей кальвинизма появилось в ряде стран Северной и Южной Америки, Африки, Азии и Океании.
Вероучение кальвинизма
В основе кальвинистского вероучения лежит предложенная Кальвином интерпретация Библии. Священное Писание, слово Божие, являющееся откровением Бога человеку, записанное людьми по наитию Святого Духа, в кальвинизме, как и в др. течениях протестантизма, считается единственным непогрешимым руководством в вере и жизни. Центральное место в теологии кальвинизма занимает принцип всевластия Бога над миром, в котором всё определяется только Его ничем не ограниченной волей. Она непостижима для человеческого разума, поскольку грехопадение коренным образом изменило природу человека, превратив её в сугубо греховную, лишённую свободы воли. Всё, что делает падший человек, - греховно и ведёт к неизбежной гибели, даже если внешне его поступки выглядят как добрые дела.
Из этих положений в кальвинизме логически выводится доктрина абсолютного предопределения, согласно которой Бог ещё до грехопадения человека и даже до Сотворения мира определил одних к спасению, других - к вечным мукам в аду. Кальвинизму чужда характерная для некоторых др. христианских конфессий (например, православия) идея синергии, соучастия Божией благодати и человеческой воли в деле спасения человека. С точки зрения кальвинистов, искупительная жертва Христа открыла путь к спасению грешникам, но не всем, а лишь избранной их части. При этом спасение возможно только через благодать, действие которой на избранных столь же неодолимо, как и действие греха на осуждённых. Таким образом, вера и благочестивая жизнь рассматриваются не как основание для спасения, а как признак избранности человека. Часто в качестве указания на предопределённость к спасению рассматривается и успех в делах (в т. ч. материальный).
В догматическом учении о Едином в трёх Лицах Боге кальвинизм унаследовал западнохристианский принцип filioque (латинский - «и от Сына»), согласно которому Святой Дух исходит не только от Отца, но и от Сына. Большинство кальвинистов признаёт Апостольский, Афанасьевский и Никейский (Никео-Константинопольский c filioque) Символы веры, а также выработанное на Халкидонском соборе (смотрите в статье Вселенские соборы) понимание Иисуса Христа как истинного Бога и истинного человека в одном Лице.
В соответствии с учением о предопределении к спасению трактуются в кальвинизме и церковные таинства как не имеющие сами по себе спасительной силы. Таинств в кальвинизме два - крещение и Вечеря Господня (причащение). Крещение считается инициационным знаком членства человека в Церкви и его освобождения от грехов, которое даёт вера в Христа. Допускается крещение младенцев верующих родителей как членов «общины спасённых». Своеобразно понимается кальвинистами и причащение. Кальвин, в отличие от Лютера, считал, что во время Евхаристии Тело и Кровь Христа присутствуют в элементах причастия не физически, а духовно. В настоящее время многие кальвинисты приняли несколько отличную от точки зрения Кальвина трактовку причащения, предложенную У. Цвингли, согласно которой причащение рассматривается лишь как увековечивание памяти о Вечере Господней, воспоминание об искупительной жертве Христа.
Церковная иерархия в кальвинизмн практически отсутствует. На основе идеи о всеобщем священстве верующих в кальвинизме признаются как установленные Богом 4 чина церковных служителей: пасторы (священники), доктора (учители), старейшины (пресвитеры) и диаконы. Пасторы проповедуют и являются служителями таинств, доктора преподают богословие, старейшины заботятся о дисциплине, диаконы ведают благотворительностью. Часто доктора и диаконы рассматриваются как вспомогательные служители, а пасторы и старейшины - как основные. В некоторых кальвинистских церквах (например, в Венгрии) имеются епископы, но только как должности церковных руководителей, а не как особая степень священства. В каждой общине (конгрегации) присутствуют пастор и несколько старейшин, образующие сессию, или консисторию. Церкви управляются либо пресвитериями (церковными советами), куда входят пасторы и старейшины из нескольких соседних общин, либо непосредственно собраниями конгрегаций. Подобно др. протестантским деноминациям, кальвинизм отвергает принятый в католичестве целибат духовенства, а также монашество. В некоторых церквах к пасторскому служению допускаются женщины.
Современный кальвинизм существует в 3 формах: реформатство, пресвитерианство (смотрите Пресвитериане) и конгрегационализм (смотрите Конгрегационалисты). Первые две мало отличаются друг от друга: реформатство возникло в континентальной Европе (Франции, Швейцарии, Германии), пресвитерианство - на Британских островах. Конгрегационализм отличается от реформатства и пресвитерианства тем, что в нём отсутствуют пресвитерии и каждая конгрегация вполне самостоятельна. Термин «кальвинизм» сами кальвинисты, как правило, не используют, отказываясь связывать себя с к.-л. др. именем, кроме Христа. Иногда термин «кальвинистский» понимается расширительно: его относят не только к кальвинистскому течению протестантизма, но и ко всем др. церквам, принимающим кальвинистскую доктрину об абсолютном предопределении, например к большинству баптистских церквей (смотрите Баптизм).
В целом для кальвинистских церквей характерны открытость к развитию, постоянное обновление, отсутствие привязанности к строгой конфессиональной идентичности. Б. ч. кальвинистов объединяет Всемирный альянс реформатских церквей (пресвитериан и конгрегационалистов), созданный в 1970 году в результате слияния Всемирного союза реформатских церквей (пресвитерианского устройства) и Международного конгрегационалистского совета. В начале XXI века в альянс входило более 200 церквей. Руководящие органы - в Женеве. Многие кальвинистские церкви активно участвуют в деятельности Всемирного совета церквей.
Культовая практика в разных кальвинистских церквах несколько различается, но в целом для неё характерно существенное упрощение богослужения не только по сравнению с православием, католицизмом, англиканством, но даже по сравнению с лютеранством. Важное место в литургии отводится проповеди, которая, как и Слово Божие, считается основным средством получения благодати. Как и лютеране, кальвинисты отказались от почитания святых, реликвий и мощей; но если лютеране, удалив из церквей иконы, допускают там настенную живопись, то кальвинисты отвергли любые изображения, считая их идолопоклонством. Церковные помещения отличаются непритязательностью, отсутствуют к.-л. специальные облачения для духовенства, во время богослужений не зажигаются свечи. В храмах нет алтаря, крест не считается обязательным церковным символом. Церковные службы совершаются на языках верующих.
Согласно доктрине Кальвина, культовая музыка может быть только вокальной и одноголосной. В 1539 году в Страсбурге под наблюдением Кальвина были изданы «Некоторые псалмы и гимны для пения» («Aulcuns pseaulmes et cantiques mys en chant»). В 1562 году в Женеве была опубликована полная Псалтирь, т. н. Женевская, или Гугенотская, содержащая 125 простых мелодий, написанных малоизвестными композиторами (в отношении многих мелодий авторство не установлено); в дальнейшем она была переведена на др. европейские языки. Вскоре после смерти Кальвина в богослужение проникло многоголосие. Композиторы сочиняли мотеты на тексты и мелодии Женевской Псалтири (а также и на свои собственные мелодии) не только в простом гомофонном, но и в развитом полифоническом стиле; среди авторов - К. Гудимель, Я. П. Свелинк. В современном кальвинизме исполняются как традиционные одноголосные, так и многоголосные песнопения (главным образом композиторов XVI-XVII веков).
Кальвинизм не ограничивается богословием. Это также религиозно-философская система, включающая определённые взгляды на общество, науку, культуру и государственность. Сам Ж. Кальвин настаивал на автономии Церкви от светской власти, но на практике создал в Женеве своеобразную модель теократического государства. Кальвинистские церкви являлись государственными в ряде стран (Нидерланды, б. ч. швейцарских кантонов, американские штаты Новой Англии и др.), но ныне они утратили прежний статус, лишь Церковь Шотландии сохранила положение «национальной» Церкви, хотя и она является официально отделённой от государства. В современном кальвинизме признаётся необходимость полной свободы вероисповедания (за исключением антигосударственных по своей сути учений) и равенства всех конфессий перед государством.
Иллюстрация:
Служба в церкви Вестеркерк (Амстердам). Архив БРЭ.