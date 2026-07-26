КАЛЬВИНИЗМ

КАЛЬВИНИЗМ - одно из основных течений протестантизма .

Ис­то­рия кальвинизм бе­рёт на­ча­ло в середине XVI века Каль­вин, по­лу­чив­ший в Па­ри­же, Ор­леа­не и Бур­же хо­ро­шую под­го­тов­ку в об­лас­ти тео­ло­гии, пра­ва и ли­те­ра­ту­ры, под влия­ни­ем М. Лю­те­ра и др. про­тес­тант­ских дея­те­лей вклю­чил­ся в борь­бу за ре­фор­ми­ро­ва­ние ка­то­лической Церк­ви. Вы­ну­ж­ден­ный по­ки­нуть Фран­цию, Кальвин пе­ре­ехал в Ба­зель, где в 1536 году из­дал на латинском языке своё основное тео­ло­гическое сочинение «На­став­ле­ние в хри­сти­ан­ской ве­ре», ко­то­рое мно­го­крат­но пе­ре­из­да­ва­лось с вно­си­мы­ми ав­то­ром из­ме­не­ния­ми и до­пол­не­ния­ми. В этом тру­де, за­ду­ман­ном как сво­его ро­да вве­де­ние к Биб­лии, про­воз­гла­ша­лись прин­ци­пы Ре­фор­ма­ции в их по­ни­ма­нии Каль­ви­ном, да­ва­лось из­ло­же­ние важ­ней­ших дог­ма­тических по­ло­же­ний кальвинизма. В том же 1536 году Каль­вин пе­ре­ехал в Же­не­ву, где впер­вые бы­ли реа­ли­зо­ва­ны его ре­фор­ма­тор­ские идеи.

Во 2-й половине XVI века кальвинизм по­лу­чил рас­про­стра­не­ние в Южной Фран­ции, Швей­ца­рии, Ни­дер­лан­дах (смотрите в статье Ни­дер­ланд­ская ре­во­лю­ция XVI века), ря­де об­лас­тей Гер­ма­нии (Рейн­ский Пфальц, Гес­сен, Бре­мен), Шот­лан­дии, Анг­лии (смотрите в статье Пу­ри­та­не), Венг­рии. В конце XVI - начале XVI века с кальвинизмом сли­лось цвинг­ли­ан­ст­во, ока­зав­шее на не­го зна­чительное влия­ние. Док­три­ны кальвинизма бы­ли за­фик­си­ро­ва­ны с не­боль­ши­ми ва­риа­ция­ми в не­сколь­ких ис­по­ве­да­ни­ях: Гал­ли­кан­ском (1559 год), Бель­гий­ском (1561 год), Вто­ром Гель­ве­ти­че­ском (1566 год), Вест­мин­стер­ском (1647 год), а так­же в Гей­дель­берг­ском ка­те­хи­зи­се (1563 год) и др. до­ку­мен­тах. В начале XVII века от кальвинизма от­ко­ло­лось уче­ние Я. Ар­ми­ния (ар­ми­ни­ан­ст­во), осу­ж­дён­ное по­сле­до­ва­те­ля­ми стро­го­го кальвинизма на Дор­д­рехт­ском (Дорт­ском) си­но­де 1618-1619 годов.

В XVII веке в свя­зи с го­нения­ми на каль­ви­ни­стов во Фран­ции, Ве­ли­ко­бри­та­нии, не­ко­то­рых германских зем­лях на­чи­на­ет­ся их эмиг­ра­ция в др. стра­ны Ев­ро­пы (пре­ж­де все­го в Ни­дер­лан­ды и Швей­ца­рию), а за­тем и за её пре­де­лы. С 1620-х годов кальвинизм рас­про­стра­ня­ет­ся в Северной Аме­ри­ке (смотрите Но­вая Анг­лия), со 2-й половины XVII века в Аф­ри­ке (в Кап­ской ко­ло­нии). В XVIII-XX веках бла­го­да­ря даль­ней­шей эмиг­ра­ции из Ев­ро­пы, а так­же ак­тив­ной мис­сио­нер­ской дея­тель­но­сти зна­чительное чис­ло по­сле­до­ва­те­лей кальвинизма поя­ви­лось в ря­де стран Северной и Южной Аме­ри­ки, Аф­ри­ки, Азии и Океа­нии.

Вероучение кальвинизма

В ос­но­ве каль­ви­ни­ст­ско­го ве­ро­уче­ния ле­жит пред­ло­жен­ная Каль­ви­ном ин­тер­пре­та­ция Биб­лии. Свя­щен­ное Пи­са­ние, сло­во Бо­жие, яв­ляю­щее­ся от­кро­ве­ни­ем Бо­га че­ло­ве­ку, за­пи­сан­ное людь­ми по наи­тию Свя­то­го Ду­ха, в кальвинизме, как и в др. те­че­ни­ях про­тес­тан­тиз­ма, счи­та­ет­ся един­ст­вен­ным не­по­гре­ши­мым ру­ко­во­дством в ве­ре и жиз­ни. Центральное ме­сто в тео­ло­гии кальвинизма за­ни­ма­ет прин­цип все­вла­стия Бо­га над ми­ром, в ко­то­ром всё оп­ре­де­ля­ет­ся толь­ко Его ни­чем не ог­ра­ни­чен­ной во­лей. Она не­по­сти­жи­ма для че­ло­ве­че­ско­го ра­зу­ма, по­сколь­ку гре­хо­па­де­ние ко­рен­ным об­ра­зом из­ме­ни­ло при­ро­ду че­ло­ве­ка, пре­вра­тив её в су­гу­бо гре­хов­ную, ли­шён­ную сво­бо­ды во­ли. Всё, что де­ла­ет пад­ший че­ло­век, - гре­хов­но и ве­дёт к не­из­беж­ной ги­бе­ли, да­же ес­ли внеш­не его по­ступ­ки вы­гля­дят как до­б­рые де­ла.

Из этих по­ло­же­ний в кальвинизме ло­ги­че­ски вы­во­дит­ся док­три­на аб­со­лют­но­го пре­до­пре­де­ле­ния, со­глас­но ко­то­рой Бог ещё до гре­хо­па­де­ния че­ло­ве­ка и да­же до Со­тво­ре­ния ми­ра оп­ре­де­лил од­них к спа­се­нию, дру­гих - к веч­ным му­кам в аду. Кальвинизму чу­ж­да ха­рак­тер­ная для не­ко­то­рых др. хри­сти­ан­ских кон­фес­сий (например, пра­во­сла­вия) идея си­нер­гии, со­уча­стия Бо­жи­ей бла­го­да­ти и че­ло­ве­че­ской во­ли в де­ле спа­се­ния че­ло­ве­ка. С точ­ки зре­ния каль­ви­ни­стов, ис­ку­пи­тель­ная жерт­ва Хри­ста от­кры­ла путь к спа­се­нию греш­ни­кам, но не всем, а лишь из­бран­ной их час­ти. При этом спа­се­ние воз­мож­но толь­ко че­рез бла­го­дать, дей­ст­вие ко­то­рой на из­бран­ных столь же не­одо­ли­мо, как и дей­ст­вие гре­ха на осу­ж­дён­ных. Та­ким об­ра­зом, ве­ра и бла­го­чес­ти­вая жизнь рас­смат­ри­ва­ют­ся не как ос­но­ва­ние для спа­се­ния, а как при­знак из­бран­но­сти че­ло­ве­ка. Час­то в ка­че­ст­ве ука­за­ния на пре­до­пре­де­лён­ность к спа­се­нию рас­смат­ри­ва­ет­ся и ус­пех в де­лах (в т. ч. ма­те­ри­аль­ный).

В дог­ма­тическом уче­нии о Еди­ном в трёх Ли­цах Бо­ге кальвинизм унас­ле­до­вал за­пад­нох­ри­сти­ан­ский прин­цип filioque (латинский - «и от Сы­на»), со­глас­но ко­то­ро­му Свя­той Дух ис­хо­дит не толь­ко от От­ца, но и от Сы­на. Боль­шин­ст­во каль­ви­ни­стов при­зна­ёт Апо­столь­ский, Афа­нась­ев­ский и Ни­кей­ский (Ни­кео-Кон­стан­ти­но­поль­ский c fi­l­ioque) Сим­во­лы ве­ры, а так­же вы­ра­бо­тан­ное на Хал­ки­дон­ском со­бо­ре (смотрите в статье Все­лен­ские со­бо­ры) по­ни­ма­ние Ии­су­са Хри­ста как ис­тин­но­го Бо­га и ис­тин­но­го че­ло­ве­ка в од­ном Ли­це.

В со­от­вет­ст­вии с уче­ни­ем о пре­до­пре­де­ле­нии к спа­се­нию трак­ту­ют­ся в кальвинизме и цер­ков­ные та­ин­ст­ва как не имею­щие са­ми по се­бе спа­си­тель­ной си­лы. Та­инств в кальвинизме два - кре­ще­ние и Ве­че­ря Гос­под­ня (при­ча­ще­ние). Кре­ще­ние счи­та­ет­ся ини­циа­ци­он­ным зна­ком член­ст­ва че­ло­ве­ка в Церк­ви и его ос­во­бо­ж­де­ния от гре­хов, ко­то­рое да­ёт ве­ра в Хри­ста. До­пус­ка­ет­ся кре­ще­ние мла­ден­цев ве­рую­щих ро­ди­те­лей как чле­нов «об­щи­ны спа­сён­ных». Свое­об­раз­но по­ни­ма­ет­ся каль­ви­ни­ста­ми и при­ча­ще­ние. Каль­вин, в от­ли­чие от Лю­те­ра, счи­тал, что во вре­мя Ев­ха­ри­стии Те­ло и Кровь Хри­ста при­сут­ст­ву­ют в эле­мен­тах при­час­тия не фи­зи­че­ски, а ду­хов­но. В на­стоя­щее вре­мя многие каль­ви­ни­сты при­ня­ли нес­коль­ко от­лич­ную от точ­ки зре­ния Каль­ви­на трак­тов­ку при­ча­ще­ния, пред­ло­жен­ную У. Цвинг­ли, со­глас­но ко­то­рой при­ча­ще­ние рас­смат­ри­ва­ет­ся лишь как уве­ко­ве­чи­ва­ние па­мя­ти о Ве­че­ре Гос­под­ней, вос­по­ми­на­ние об ис­ку­пи­тель­ной жерт­ве Хри­ста.

Цер­ков­ная ие­рар­хия в кальвинизмн прак­ти­че­ски от­сут­ст­ву­ет. На ос­но­ве идеи о все­об­щем свя­щен­ст­ве ве­рую­щих в кальвинизме при­зна­ют­ся как ус­та­нов­лен­ные Бо­гом 4 чи­на цер­ков­ных слу­жи­те­лей: пас­то­ры (свя­щен­ни­ки), док­то­ра (учи­те­ли), ста­рей­ши­ны (пре­сви­те­ры) и диа­ко­ны. Пас­то­ры про­по­ве­ду­ют и яв­ля­ют­ся слу­жи­те­ля­ми та­инств, док­то­ра пре­по­да­ют бо­го­сло­вие, ста­рей­ши­ны за­бо­тят­ся о дис­ци­п­ли­не, диа­ко­ны ве­да­ют бла­го­тво­ри­тель­но­стью. Час­то док­то­ра и диа­ко­ны рас­смат­ри­ва­ют­ся как вспо­мо­га­тель­ные слу­жи­те­ли, а пас­то­ры и ста­рей­ши­ны - как ос­нов­ные. В не­ко­то­рых каль­ви­ни­ст­ских церк­вах (например, в Венг­рии) име­ют­ся епи­ско­пы, но толь­ко как долж­но­сти цер­ков­ных ру­ко­во­ди­те­лей, а не как осо­бая сте­пень свя­щен­ст­ва. В ка­ж­дой об­щи­не (кон­гре­га­ции) при­сут­ст­ву­ют пас­тор и несколько ста­рей­шин, об­ра­зую­щие сес­сию, или кон­си­сто­рию. Церк­ви управ­ля­ют­ся ли­бо пре­сви­те­рия­ми (цер­ков­ны­ми со­ве­та­ми), ку­да вхо­дят пас­то­ры и ста­рей­ши­ны из не­сколь­ких со­сед­них об­щин, ли­бо не­по­сред­ст­вен­но со­б­ра­ния­ми кон­гре­га­ций. По­доб­но др. про­тес­тант­ским де­но­ми­на­ци­ям, кальвинизм от­вер­га­ет при­ня­тый в ка­то­ли­че­ст­ве це­ли­бат ду­хо­вен­ст­ва, а так­же мо­на­ше­ст­во. В не­ко­то­рых церк­вах к пас­тор­ско­му слу­же­нию до­пус­ка­ют­ся жен­щи­ны.

Современный кальвинизм су­ще­ст­ву­ет в 3 фор­мах: ре­фор­мат­ст­во, пре­сви­те­ри­ан­ст­во (смотрите Пре­сви­те­риа­не) и кон­гре­га­цио­на­лизм (смотрите Кон­гре­га­цио­на­ли­сты). Пер­вые две ма­ло от­ли­ча­ют­ся друг от дру­га: ре­фор­мат­ство воз­ник­ло в кон­ти­нен­таль­ной Ев­ро­пе (Фран­ции, Швей­ца­рии, Гер­ма­нии), пре­сви­те­ри­ан­ст­во - на Бри­тан­ских островах. Кон­гре­га­цио­на­лизм от­ли­ча­ет­ся от ре­фор­мат­ст­ва и пре­сви­те­ри­ан­ст­ва тем, что в нём от­сут­ст­ву­ют пре­сви­те­рии и ка­ж­дая кон­гре­га­ция впол­не са­мо­стоя­тель­на. Тер­мин «кальвинизм» са­ми каль­ви­ни­сты, как пра­ви­ло, не ис­поль­зу­ют, от­ка­зы­ва­ясь свя­зы­вать се­бя с к.-л. др. име­нем, кро­ме Хри­ста. Ино­гда тер­мин «каль­ви­ни­ст­ский» по­ни­ма­ет­ся рас­ши­ри­тель­но: его от­но­сят не толь­ко к каль­ви­ни­ст­ско­му те­че­нию про­тес­тан­тиз­ма, но и ко всем др. церк­вам, при­ни­маю­щим каль­ви­ни­ст­скую док­три­ну об аб­со­лют­ном пре­до­пре­де­ле­нии, например к боль­шин­ст­ву бап­ти­ст­ских церк­вей (смотрите Бап­тизм).

В це­лом для каль­ви­ни­ст­ских церк­вей ха­рак­тер­ны от­кры­тость к раз­ви­тию, по­сто­ян­ное об­нов­ле­ние, от­сут­ст­вие при­вя­зан­но­сти к стро­гой кон­фес­сио­наль­ной иден­тич­но­сти. Б. ч. каль­ви­ни­стов объ­е­ди­ня­ет Все­мир­ный аль­янс ре­фор­мат­ских церк­вей (пре­сви­те­ри­ан и кон­гре­га­цио­на­ли­стов), соз­дан­ный в 1970 году в ре­зуль­та­те слия­ния Все­мир­но­го сою­за ре­фор­мат­ских церк­вей (пре­сви­те­ри­ан­ско­го уст­рой­ст­ва) и Ме­ж­ду­народного кон­гре­га­цио­на­ли­ст­ско­го со­ве­та. В начале XXI века в аль­янс вхо­дило бо­лее 200 церк­вей. Ру­ко­во­дя­щие ор­га­ны - в Же­не­ве. Мно­гие каль­ви­ни­ст­ские церк­ви ак­тив­но уча­ст­ву­ют в дея­тель­но­сти Все­мир­но­го со­ве­та церк­вей.

Куль­то­вая прак­ти­ка в раз­ных каль­ви­ни­ст­ских церк­вах нес­коль­ко раз­ли­ча­ет­ся, но в це­лом для неё ха­рак­тер­но су­ще­ст­вен­ное уп­ро­ще­ние бо­го­слу­же­ния не толь­ко по срав­не­нию с пра­во­сла­ви­ем, ка­то­ли­циз­мом, анг­ли­кан­ст­вом, но да­же по срав­не­нию с лю­те­ран­ст­вом. Важ­ное ме­сто в ли­тур­гии от­во­дит­ся про­по­ве­ди, ко­то­рая, как и Сло­во Бо­жие, счи­та­ет­ся основным сред­ст­вом по­лу­че­ния бла­го­да­ти. Как и лю­те­ра­не, каль­ви­ни­сты от­ка­за­лись от по­чи­та­ния свя­тых, ре­ли­к­вий и мо­щей; но ес­ли лю­те­ра­не, уда­лив из церк­вей ико­ны, до­пус­ка­ют там на­стен­ную жи­во­пись, то каль­ви­ни­сты от­верг­ли лю­бые изо­бра­же­ния, счи­тая их идо­ло­по­клон­ст­вом. Цер­ков­ные по­ме­ще­ния от­ли­ча­ют­ся не­при­тя­за­тель­но­стью, от­сут­ст­ву­ют к.-л. специальные об­ла­че­ния для ду­хо­вен­ст­ва, во вре­мя бо­го­слу­же­ний не за­жи­га­ют­ся све­чи. В хра­мах нет ал­та­ря, крест не счи­та­ет­ся обя­за­тель­ным цер­ков­ным сим­во­лом. Цер­ков­ные служ­бы со­вер­ша­ют­ся на язы­ках ве­рую­щих.

Со­глас­но док­три­не Каль­ви­на, куль­то­вая му­зы­ка мо­жет быть толь­ко во­каль­ной и од­но­го­лос­ной. В 1539 году в Страс­бур­ге под на­блю­де­ни­ем Каль­ви­на бы­ли из­да­ны «Не­ко­то­рые псал­мы и гим­ны для пе­ния» («Aulcuns pseaulmes et cantiques mys en chant»). В 1562 году в Же­не­ве бы­ла опуб­ли­ко­ва­на пол­ная Псал­тирь, т. н. Же­нев­ская, или Гу­ге­нот­ская, со­дер­жа­щая 125 про­стых ме­ло­дий, на­пи­сан­ных ма­ло­из­ве­ст­ны­ми ком­по­зи­то­ра­ми (в от­но­ше­нии многих ме­ло­дий ав­тор­ст­во не ус­та­нов­ле­но); в даль­ней­шем она бы­ла пе­ре­ве­де­на на др. ев­ропейские язы­ки. Вско­ре по­сле смер­ти Каль­ви­на в бо­го­слу­же­ние про­ник­ло мно­го­го­ло­сие. Ком­по­зи­то­ры со­чи­ня­ли мо­те­ты на тек­сты и ме­ло­дии Же­нев­ской Псал­ти­ри (а так­же и на свои собственные ме­ло­дии) не толь­ко в про­стом го­мо­фон­ном, но и в раз­ви­том по­ли­фо­ническом сти­ле; сре­ди ав­то­ров - К. Гу­ди­мель, Я. П. Све­линк. В современном кальвинизме ис­пол­ня­ют­ся как тра­диционные од­но­го­лос­ные, так и мно­го­го­лос­ные пес­но­пе­ния (главным образом ком­по­зи­то­ров XVI-XVII веков).

Кальвинизм не ог­ра­ни­чи­ва­ет­ся бо­го­сло­ви­ем. Это так­же ре­лигиозно-фи­лософская сис­те­ма, вклю­чаю­щая оп­ре­де­лён­ные взгля­ды на об­ще­ст­во, нау­ку, куль­ту­ру и го­су­дар­ст­вен­ность. Сам Ж. Каль­вин на­стаи­вал на ав­то­но­мии Церк­ви от свет­ской вла­сти, но на прак­ти­ке соз­дал в Же­не­ве свое­об­раз­ную мо­дель тео­кра­тического го­су­дар­ст­ва. Каль­ви­ни­ст­ские церк­ви яв­ля­лись го­су­дар­ст­вен­ны­ми в ря­де стран (Ни­дер­лан­ды, б. ч. швейцарских кан­то­нов, американские шта­ты Но­вой Анг­лии и др.), но ны­не они ут­ра­ти­ли преж­ний ста­тус, лишь Цер­ковь Шот­лан­дии со­хра­ни­ла по­ло­же­ние «на­цио­наль­ной» Церк­ви, хо­тя и она яв­ля­ет­ся офи­ци­аль­но от­де­лён­ной от го­су­дар­ст­ва. В современном кальвинизме при­зна­ёт­ся не­об­хо­ди­мость пол­ной сво­бо­ды ве­ро­ис­по­ве­да­ния (за ис­клю­че­ни­ем ан­ти­го­су­дар­ст­вен­ных по сво­ей су­ти уче­ний) и ра­вен­ст­ва всех кон­фес­сий пе­ред го­су­дар­ст­вом.

Иллюстрация:

Служ­ба в церк­ви Вес­тер­керк (Ам­стер­да­м). Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)