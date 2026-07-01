КАЛЬВЕ ЭММА

КАЛЬВЕ, КАЛЬВЕ ДЕ РОКЕР ЭММА - французская певица.

Пе­нию учи­лась у Л. Пю­же, М. Мар­ке­зи , Р. Ла­борд. В 1881 году де­бю­ти­ро­ва­ла на сце­не те­ат­ра «Ла Мон­не» в Брюс­се­ле (Мар­га­ри­та в опе­ре «Фа­уст» Ш. Гу­но). Вы­сту­па­ла в Па­ри­же («Те­атр Италь­ен», 1884 год, 1888-1892 годы; «Опе­ра-Ко­мик», 1885 год, с 1892 года; «Гранд-Опе­ра», 1899 год), Лон­до­не («Ко­вент-Гар­ден», 1892 год), Ми­ла­не («Ла Ска­ла», 1887 год), в го­ро­дах США. Пер­вая ис­пол­ни­тель­ни­ца глав­ных пар­тий в опе­рах «Са­фо» и «На­вар­рь­ян­ка» Ж. Масс­не, «Друг Фриц» П. Мас­ка­ньи. Про­сла­ви­лась в пар­ти­ях Сан­туц­цы («Сель­ская честь» П. Мас­ка­ньи) и осо­бен­но Кар­мен (од­но­именная опе­ра Ж. Би­зе; в 1904 году уча­ст­во­ва­ла в юби­лей­ном, 1000-м спек­так­ле в «Опе­ра-Ко­мик»). Ос­та­вив опер­ную сце­ну , вы­сту­па­ла с кон­цер­та­ми (до 1927 года).

Сочинение:

My life. N. Y.; L., 1922