КАЛЬВЕ ЭММА
КАЛЬВЕ, КАЛЬВЕ ДЕ РОКЕР ЭММА - французская певица.
Пению училась у Л. Пюже, М. Маркези, Р. Лаборд. В 1881 году дебютировала на сцене театра «Ла Монне» в Брюсселе (Маргарита в опере «Фауст» Ш. Гуно). Выступала в Париже («Театр Итальен», 1884 год, 1888-1892 годы; «Опера-Комик», 1885 год, с 1892 года; «Гранд-Опера», 1899 год), Лондоне («Ковент-Гарден», 1892 год), Милане («Ла Скала», 1887 год), в городах США. Первая исполнительница главных партий в операх «Сафо» и «Наваррьянка» Ж. Массне, «Друг Фриц» П. Масканьи. Прославилась в партиях Сантуццы («Сельская честь» П. Масканьи) и особенно Кармен (одноименная опера Ж. Бизе; в 1904 году участвовала в юбилейном, 1000-м спектакле в «Опера-Комик»). Оставив оперную сцену, выступала с концертами (до 1927 года).
Сочинение:
My life. N. Y.; L., 1922