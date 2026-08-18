КАЛЬВЍН Жан (Calvin Jean)

Богослов французского происхождения, основатель кальвинизма – ветви протестантской религии, распространившейся во Франции, Нидерландах, Шотландии. В 1520-х гг. учился в Парижском университете , позже – в Буржском, где занялся теологией. С 1532 г. перешел в протестантизм, а в 1535 г. покинул Францию из-за боязни религиозных преследований. Жизнь Кальвина в эмиграции связана с двумя швейцарскими городами – Базелем, где он издал свое главное произведение «Наставление в христианской вере» (1536), и Женевой, где он окончательно обосновался в 1541 г. по приглашению городских властей.

Главное в его учении – идея предопределения, предполагающего, что души людей изначально предопределены либо к вечному спасению, либо к вечной погибели. В ходе жизни человек может получить некий знак от Всевышнего, что именно его ждет: если земные дела идут хорошо, это – намек на избранность, на спасение души, а если происходит обратное – надо работать больше и лучше, что приведет к успеху. Т.е. человеку в жизни нужно неустанно трудиться, и не ради материального благополучия, а с целью обретения уверенности в избранности.

В Женеве, которая фактически избавилась от власти Савойского герцога и официально объявила себя протестантским городом, Кальвин со временем установил теократическое диктаторское правление, превратив ее в европейский центр кальвинизма и заслужив прозвище «женевского папы». В городе широко применялись запретительные меры в отношении излишеств в одежде и быту, праздников и увеселений, активно применялись казни в отношении нарушавших запреты и не согласных с новыми религиозными установлениями. Так, при прямом вмешательстве Кальвина в 1553 г. был казнен знаменитый испанский врач Мигель Сервет. В 1559 г. Кальвин инициировал открытие Женевской академии для подготовки пасторов (министров) и проповедников, которые затем в массовом порядке направлялись во Францию для организации кальвинистских общин и способствовали развитию там Религиозных войн , длившихся 40 лет. После смерти Кальвина духовным руководителем Женевы и кальвинизма стал Теодор Беза (Теодор де Без) .

Сочинения:

Наставление в христианской вере. М., 1998.

Иллюстрация:

Неизвестный художник. Жан Кальвин. Середина XVI в.