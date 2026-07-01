КАЛУЖСКИЙ МУЗЕЙ БОЕВОЙ СЛАВЫ

29 октября в 1963 году в здании сегодняшнего Городского досугового центра открылся Калужский городской музей Боевой Славы. Его создатель - военный комиссар Михаил Яковлевич Янкелевич.

В двух залах представлены информационные стенды, личные вещи бойцов и командиров, найденных на территории Калужской области в ходе поисковых работ или принесенные в музей ветеранами и их детьми, атрибуты времени Великой Отечественной Войны. Один из залов, Зал боевой славы, практически не изменился со времени создания. В центре находится барельеф воина-победителя, его автор - скульптор В.Г. Гришин.

В экспозиции зала много личных предметов бойцов из частей, освобождавших Калугу от оккупации.Второй, более современный зал рассказывает о поисковом движении в Калужской области. В нём также собраны образцы оружия времен Великой Отечественной Войны и различные тематические экспонаты.

Иллюстрация:

Городской музей Боевой Славы.