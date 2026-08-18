КАЛУЖСКАЯ ГУБЕРНИЯ

КАЛУЖСКАЯ ГУБЕРНИЯ - административно-территориальная единица в центральной части Российской империи (1776-1929 годы).

Об­ра­зо­ва­на ука­зом императрицы Ека­те­ри­ны II от 24.08(04.09).1776 года (до 1796 года на­ме­ст­ни­че­ст­во). Административный центр - город Ка­лу­га. Пер­во­на­чаль­но на­мест­ни­чест­во раз­де­ле­но на 12 уез­дов: Во­ро­тын­ский, Ка­луж­ский, Ко­зель­ский, Лих­вин­ский, Ма­ло­яро­сла­вец­кий, Ме­щов­ский, Мо­саль­ский, Одо­ев­ский, Пе­ре­мышль­ский, Сер­пей­ский, Та­рус­ский и один «но­во­наз­на­чен­ный, наз­ва­ние ко­то­ро­му впредь да­но бу­дет». 26.10(06.11). 1776 года уп­разд­нён Во­ро­тын­ский уезд, об­ра­зо­ва­ны Бо­ров­ский и Ме­дын­ский уез­ды. 19(30).09.1777 года Одо­ев­ский уезд пе­ре­дан в со­став Туль­ско­го на­мест­ни­чест­ва, 17(28).10.1777 года соз­дан Жиз­дрин­ский уезд 12(23).12.1796 года лик­ви­ди­ро­ва­ны Лих­вин­ский, Ма­ло­яро­сла­вец­кий и Сер­пей­ский уез­ды (пер­вые два вос­ста­нов­ле­ны в 1802 году). Площадь 31 тыс. км2 (1897 год). Население 1,2 млн. человек (1897 год), в основном рус­ские (99%).

В XVIII веке в Калужской губернии раз­ви­ва­лось про­изводство же­ле­за, чу­гу­на и из­де­лий из них, пред­при­ятия при­над­ле­жа­ли Де­ми­до­вым (Дуг­нен­ский, Брын­ский, Вы­ров­ский и др. чу­гу­но­ли­тей­ные и же­ле­зо­де­ла­тель­ные за­во­ды), Ба­та­шё­вым [Гря­зен­ский (Ме­дын­ский), Из­вер­ский, Ар­хан­гель­ский, Пе­со­чен­ский, Се­рен­ский, Шань­ские до­мен­ные и мо­ло­то­вые за­во­ды] и др. ку­печеским ди­на­сти­ям. В конце XIX века наи­бо­лее круп­ные ме­тал­ло­об­ра­ба­ты­ваю­щие пред­при­ятия вхо­ди­ли в со­став соз­дан­но­го Маль­цо­вы­ми ак­цио­нер­но­го общества Маль­цов­ских за­во­дов. Обществу при­над­ле­жа­ли Лю­ди­нов­ский ма­ши­но­стро­ительный за­вод (ос­но­ван в 1756 году Н. Н. Де­ми­до­вым в поселке Лю­ди­но­во), Сук­ремль­ский чу­гу­но­пла­виль­ный (1738 год), Хоть­ков­ский чу­гу­но­пла­виль­ный (1803 год) и др. за­во­ды в Жиз­д­рин­ском уез­де.

В XVIII веке здесь воз­ник­ло тек­стиль­ное про­изводство. В Ме­дын­ском уезде дей­ст­во­ва­ла од­на из круп­ней­ших российских ма­ну­фак­тур по из­го­тов­ле­нию па­рус­ных по­ло­тен [бы­ла за­ло­же­на в 1718 году Т. Ф. Ка­ра­мы­ше­вым, впо­след­ст­вии при­над­ле­жа­ла Гон­ча­ро­вым, да­ла на­зва­ние се­лу (ны­не по­сё­лок) По­лот­ня­ный За­вод]. В 1880-х годах в Бо­ров­ском уезде Ф. С. Исае­вым от­кры­ты пла­точ­но-на­бив­ные и кра­силь­ные фаб­ри­ки, позд­нее во­шед­шие в со­став ак­цио­нер­но­го общества Ер­мо­лин­ской ма­ну­фак­ту­ры.

Зна­чительное раз­ви­тие по­лу­чи­ло из­го­тов­ле­ние бу­ма­ги, бу­маж­ные фаб­ри­ки дей­ст­во­ва­ли в селе По­лот­ня­ный За­вод (по­строе­на в 1720 году Т. Ф. Ка­ра­мы­ше­вым, с 1735 года в соб­ст­вен­но­сти Гон­ча­ро­вых), село Тро­иц­кое (от­кры­та в 1786 году П. Г. Ще­поч­ки­ным; на Все­мир­ной вы­став­ке 1900 года в Па­ри­же её про­дук­ция по­лу­чи­ла выс­шую на­гра­ду; ны­не ОАО «Тро­иц­кая бу­маж­ная фаб­ри­ка»), село Кон­д­ро­во (1790 год; ны­не цел­лю­лоз­но-бу­маж­ный ком­би­нат).

Ре­гу­ляр­но про­во­ди­лись яр­мар­ки (около 80 в XVIII веке, 35 в середине XIX века).

В хо­де Отечественной вой­ны 1812 года на тер­ри­то­рии Калужской губернии со­стоя­лись Тару­тин­ское сра­же­ние 1812­ года и Мало­яро­сла­вец­кое сра­же­ние 1812 года­.

По тер­ри­то­рии губернии про­шли Сыз­ра­но-Вя­зем­ская (1874 год) и Мо­сков­ско-Кие­во-Во­ро­неж­ская (1899 год) же­лез­ные до­ро­ги . С 1874 года в Ка­лу­ге на­хо­ди­лись Главные Ка­луж­ские мас­тер­ские Сыз­ра­но-Вя­зем­ской железной дороги (ны­не ма­ши­но­стро­ительный за­вод).

В 1920 году Жиз­д­рин­ский уезд пе­ре­дан в со­став Брян­ской гу­бер­нии, в 1921 году об­ра­зо­ван Спас-Де­мен­ский уезд, в 1922 году в со­став Калужской губернии во­шёл Юх­нов­ский уезд Смо­лен­ской гу­бер­нии. По­ста­нов­ле­ни­ем ВЦИК от 13.02.1924 года лик­ви­ди­ро­ва­ны Бо­ров­ский и Пе­ре­мышль­ский уез­ды. По­ста­нов­ле­ния­ми ВЦИК от 11.07.1927 года и 10.10.1927 года ли­кви­ди­ро­ва­ны Ко­зель­ский, Ме­дын­ский, Ме­щов­ский, Мо­саль­ский, Та­рус­ский и Юх­нов­ский уез­ды, од­но­вре­мен­но об­ра­зо­ва­ны Мят­лев­ский и Су­хи­ни­чс­кий уез­ды.

14.01.1929 года Калужская губерния уп­разд­не­на; Ка­луж­ский, Лих­вин­ский и Ма­ло­яро­сла­вец­кий уез­ды во­шли в со­став об­ра­зо­ван­ной то­гда же Цен­траль­но­про­мыш­лен­ной области (с 03.06.1929 года Мо­с­ков­ская об­ласть), Мят­лев­ский, Спас-Де­мен­ский и Су­хи­нич­ский уез­ды - в со­став За­пад­ной об­лас­ти.

Иллюстрация:

Герб Калужской губернии. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)