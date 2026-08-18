КАЛУЖСКАЯ ГУБЕРНИЯ
КАЛУЖСКАЯ ГУБЕРНИЯ - административно-территориальная единица в центральной части Российской империи (1776-1929 годы).
Образована указом императрицы Екатерины II от 24.08(04.09).1776 года (до 1796 года наместничество). Административный центр - город Калуга. Первоначально наместничество разделено на 12 уездов: Воротынский, Калужский, Козельский, Лихвинский, Малоярославецкий, Мещовский, Мосальский, Одоевский, Перемышльский, Серпейский, Тарусский и один «новоназначенный, название которому впредь дано будет». 26.10(06.11). 1776 года упразднён Воротынский уезд, образованы Боровский и Медынский уезды. 19(30).09.1777 года Одоевский уезд передан в состав Тульского наместничества, 17(28).10.1777 года создан Жиздринский уезд 12(23).12.1796 года ликвидированы Лихвинский, Малоярославецкий и Серпейский уезды (первые два восстановлены в 1802 году). Площадь 31 тыс. км2 (1897 год). Население 1,2 млн. человек (1897 год), в основном русские (99%).
В XVIII веке в Калужской губернии развивалось производство железа, чугуна и изделий из них, предприятия принадлежали Демидовым (Дугненский, Брынский, Выровский и др. чугунолитейные и железоделательные заводы), Баташёвым [Грязенский (Медынский), Изверский, Архангельский, Песоченский, Серенский, Шаньские доменные и молотовые заводы] и др. купеческим династиям. В конце XIX века наиболее крупные металлообрабатывающие предприятия входили в состав созданного Мальцовыми акционерного общества Мальцовских заводов. Обществу принадлежали Людиновский машиностроительный завод (основан в 1756 году Н. Н. Демидовым в поселке Людиново), Сукремльский чугуноплавильный (1738 год), Хотьковский чугуноплавильный (1803 год) и др. заводы в Жиздринском уезде.
В XVIII веке здесь возникло текстильное производство. В Медынском уезде действовала одна из крупнейших российских мануфактур по изготовлению парусных полотен [была заложена в 1718 году Т. Ф. Карамышевым, впоследствии принадлежала Гончаровым, дала название селу (ныне посёлок) Полотняный Завод]. В 1880-х годах в Боровском уезде Ф. С. Исаевым открыты платочно-набивные и красильные фабрики, позднее вошедшие в состав акционерного общества Ермолинской мануфактуры.
Значительное развитие получило изготовление бумаги, бумажные фабрики действовали в селе Полотняный Завод (построена в 1720 году Т. Ф. Карамышевым, с 1735 года в собственности Гончаровых), село Троицкое (открыта в 1786 году П. Г. Щепочкиным; на Всемирной выставке 1900 года в Париже её продукция получила высшую награду; ныне ОАО «Троицкая бумажная фабрика»), село Кондрово (1790 год; ныне целлюлозно-бумажный комбинат).
Регулярно проводились ярмарки (около 80 в XVIII веке, 35 в середине XIX века).
В ходе Отечественной войны 1812 года на территории Калужской губернии состоялись Тарутинское сражение 1812 года и Малоярославецкое сражение 1812 года.
По территории губернии прошли Сызрано-Вяземская (1874 год) и Московско-Киево-Воронежская (1899 год) железные дороги. С 1874 года в Калуге находились Главные Калужские мастерские Сызрано-Вяземской железной дороги (ныне машиностроительный завод).
В 1920 году Жиздринский уезд передан в состав Брянской губернии, в 1921 году образован Спас-Деменский уезд, в 1922 году в состав Калужской губернии вошёл Юхновский уезд Смоленской губернии. Постановлением ВЦИК от 13.02.1924 года ликвидированы Боровский и Перемышльский уезды. Постановлениями ВЦИК от 11.07.1927 года и 10.10.1927 года ликвидированы Козельский, Медынский, Мещовский, Мосальский, Тарусский и Юхновский уезды, одновременно образованы Мятлевский и Сухиничский уезды.
14.01.1929 года Калужская губерния упразднена; Калужский, Лихвинский и Малоярославецкий уезды вошли в состав образованной тогда же Центральнопромышленной области (с 03.06.1929 года Московская область), Мятлевский, Спас-Деменский и Сухиничский уезды - в состав Западной области.
Иллюстрация:
Герб Калужской губернии. Архив БРЭ.