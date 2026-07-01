КАЛУШ
КАЛУШ - город в западной части Украины.
Население 67,9 тыс. человек (2007 год). Расположен на реке Сивка (правый приток реки Днестр), в предгорьях Украинских Карпат. Железнодорожная станция на линии Ивано-Франковск - Стрый.
Впервые упоминается в 1437 год. До 1549 года село в Галицком старостве Польши. В 1549 году польский король Сигизмунд II Август пожаловал Калушу магдебургское право и статус вольного города. В 1772 году отошёл к империи Габсбургов, с 1918 года в Западно-Украинской народной республике, с 1919 года в составе Польши. В 1941-1944 годах оккупирован Германией. С 1945 года в составе УССР. Памятники архитектуры: грекокатолическая церковь Святого Михаила в русско-византийском стиле (середина XIX века), римско-католический костёл Святого Валентина в неоготическом стиле (1841-1845 годы), дома XIX - начала XX веков, церковь Всех Святых (1990-е годы).
НИИ галургии, НИИ металлургии. Филиал Тернопольской академии народного хозяйства, факультет Киевского национального университета культуры и искусств, факультет экономики, права и дизайна Прикарпатского университета имени В. Стефаника; химико-технологический техникум. Историко-краеведческий музей, Дом-музей семьи И. Франко, мемориальный музей С. Бандеры, картинная галерея.
Крупный центр химической промышленности (производство минеральных удобрений, хлора, соды, полиэтилена, винилхлорида, карбамидных смол и др.); производственный комплекс «Орисил-Фарм» (фармацевтические препараты и др.). Предприятия машиностроения и металлообработки (оборудование для нефтегазодобывающей промышленности, подъёмные краны, металлоконструкции и др.). Производство стройматериалов (железо-бетонных изделий, цемента, кирпича). Крупный пивоваренный завод. ТЭЦ.
Близ Калуша - добыча калийных солей.