КАЛУШ

КАЛУШ - город в западной части Украины.

Население 67,9 тыс. человек (2007 год). Рас­по­ло­жен на реке Сив­ка (пра­вый при­ток реки Днестр), в пред­горь­ях Ук­ра­ин­ских Кар­пат. Железнодорожная стан­ция на ли­нии Ива­но-Фран­ковск - Стрый.

Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в 1437 год. До 1549 года се­ло в Га­лиц­ком ста­рос­тве Поль­ши. В 1549 году польский ко­роль Си­гиз­мунд II Ав­густ по­жа­ло­вал Калушу ма­где­бург­ское пра­во и ста­тус воль­но­го го­ро­да. В 1772 году ото­шёл к им­пе­рии Габс­бур­гов, с 1918 года в За­пад­но-Ук­ра­ин­ской народной рес­пуб­ли­ке, с 1919 года в со­ста­ве Поль­ши. В 1941-1944 годах ок­ку­пи­ро­ван Гер­ма­ни­ей. С 1945 года в со­ста­ве УССР. Па­мят­ни­ки ар­хи­тек­ту­ры: гре­ко­ка­то­лическая церковь Святого Ми­хаи­ла в русско-ви­зантийском сти­ле (середина XIX века), рим­ско-ка­то­лический кос­тёл Святого Ва­лен­ти­на в нео­го­тическом сти­ле (1841-1845 годы), до­ма XIX - начала XX веков, церковь Всех Свя­тых (1990-е годы).

НИИ га­лур­гии, НИИ ме­тал­лур­гии. Фи­ли­ал Тер­но­поль­ской ака­де­мии народного хо­зяй­ст­ва, факультет Ки­ев­ско­го национального университета куль­ту­ры и ис­кусств, факультет эко­но­ми­ки, пра­ва и ди­зай­на При­кар­пат­ско­го университета имени В. Сте­фа­ни­ка; хи­ми­ко-тех­но­ло­гический тех­ни­кум. Ис­то­ри­ко-крае­ведческий му­зей, Дом-му­зей се­мьи И. Фран­ко, ме­мо­ри­аль­ный му­зей С. Бан­де­ры , кар­тин­ная га­ле­рея.

Круп­ный центр хи­мической промышленности (про­изводство ми­неральных удоб­ре­ний, хло­ра, со­ды, по­ли­эти­ле­на, ви­нил­хло­ри­да, кар­ба­мид­ных смол и др.); про­из­водственный ком­плекс «Ори­сил-Фарм» (фар­ма­цев­тические пре­па­ра­ты и др.). Пред­при­ятия ма­ши­но­строе­ния и ме­тал­ло­об­ра­бот­ки (обо­ру­до­ва­ние для неф­те­га­зо­до­бы­ваю­щей промышленности, подъ­ём­ные кра­ны, ме­тал­ло­кон­ст­рук­ции и др.). Про­изводство строй­ма­те­риа­лов (железо-бе­тонных из­де­лий, це­мен­та, кир­пи­ча). Круп­ный пи­во­ва­рен­ный за­вод. ТЭЦ.

Близ Калуша - до­бы­ча ка­лий­ных со­лей.

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