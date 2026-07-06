КАЛЬТЕНБРУННЕР Эрнст

Один из руководителей нацистской Германии, военный преступник.

Родился в городе Рид (Австрия) в семье адвоката. С 1923 г. изучал право в Грацком университете. В 1930 г. вступил в австрийскую нацистскую партию. В мае 1935 г. по обвинению в государственной измене был арестован и приговорен к 6 месяцам тюремного заключения. Незадолго до ареста был назначен руководителем австрийских СС. После аннексии Германией Австрии занял в ее правительстве пост министра общественной безопасности, получил звание группенфюрера СС и был избран депутатом берлинского рейхстага. С 1939 г. Кальтенбруннер являлся высшим руководителем СС и полиции в Вене, Верхней и Нижней Австрии, руководил строительством концлагеря в Маутхаузене, созданием на австрийской территории отделений гестапо и разведывательной сети в странах Юго-Восточной Европы. После убийства в мае 1942 г. бойцами чешского Сопротивления Р. Гейдриха, возглавлявшего главное управление имперской безопасности (РСХА) в Берлине, Гиммлер сделал Кальтенбруннера фактически своим заместителем. 30 января 1943 г. он официально назначил его начальником РСХА. В руках Кальтенбруннера оказался мощный террористический аппарат, включавший в себя криминальную полицию, гестапо и службу безопасности (СД), который он использовал для подавления германского движения Сопротивления, массового уничтожения военнопленных и мирных граждан оккупированных стран. В феврале 1944 г. в борьбе за расширение своих властных полномочий он добился роспуска входившего в состав верховного главнокомандования вермахта (ОКВ) управления военной разведки и контрразведки (Абвер) и включения его основных отделов в состав РСХА. В ОКВ был оставлен лишь подотдел, занимавшийся оперативной контрразведкой в сухопутных войсках. После провала антигитлеровского заговора 20 июля 1944 г. Кальтенбруннер руководил расследованием и репрессиями против его участников. Он же руководил массовым уничтожением военнопленных в концлагерях и усилившимися репрессиями против немцев, выражавших недовольство нацистским режимом. В мае 1945 г. Кальтенбруннер был захвачен в плен американскими войсками. После войны он предстал перед Международным военным трибуналом в Нюрнберге как один из главных немецких преступников, был приговорен к смертной казни и повешен.