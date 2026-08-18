КАЛТАСИНСКИЙ МУЗЕЙ

Калтасинский районный историко-краеведческий музей. На основании решения Президиума районного совета от 3 апреля 1997 года "О создании историко-краеведческого музея в Калтасинском районе" было принято решение об открытии музея.

8 мая 2001 года состоялось торжественное официальное открытие.

Благодаря труду краеведа, ученого секретаря музея Исиметова Сергея Исиметовича здесь собраны уникальные экспонаты, материалы, ценные документы и фотографии.

В музее представлены 10 залов с экспонатами различной тематики: "Наш край в древности", "Флора и фауна района", "Крестьянский двор", "Марийская изба", "Башкирская изба", "Русская изба", "Национальные костюмы", "Малый зал Боевой Славы" (1 этаж), "Зал Боевой и Трудовой Славы" (2 этаж), "Выставочный зал".

Музей является гордостью калтасинцев, излюбленным местом его жителей и гостей района. Здесь проводятся уроки мужества, истории , культуры, географии, рисования, презентации выставок, тематические лекции и экскурсии, посвященные знаменательным событиям и датам.

В выставочном зале музея проходят презентации картин местных художников, книг, выставки детского творчества. В музее накоплен богатый материал по истории населенных пунктов района.

Иллюстрации:

Калтасинский районный историко-краеведческий музей.