КАЛЬПУРНИЙ СИКУЛ (лат. Calpurnius Siculus)

Римский поэт времени Нерона.

О жизни Кальпурния Сикула нам ничего не известно, его прозвище Сикул может указывать либо на его происхождение, либо на то, что он в своем творчестве продолжал традиции Феокрита Сиракузского. Кальпурнию Сикулу принадлежат 7 эклог, написанных между 54 и 57 гг. В трех из них (I, IV и VII) содержатся восхваления Нерона: в I эклоге обнаруживается пророчество Фавна, вырезанное на коре бука, о том, что о вступлением на престол нового императора должен начаться Золотой век, в IV воспевается этот Золотой век, в VII содержится рассказ об играх в Риме. Остальные эклоги – обычные буколики с диалогами о любви, уходом за скотом и пр.

Образцом для стихов Кальпурния стали «Буколики» Вергилия: он объявляет его богом, откровенно подражает своему великому предшественнику, почти дословно его цитирует, но его поэзия не достигает богатства стихов Вергилия.

Некоторые ученые приписывают Кальпурнию Сикулу «Похвалу Пизону», поэму из 261 гекзаметра, прославлявшую Гая Кальпурния Пизона, который позже станет главой антинероновского заговора.