КАЛЬПУРНИЙ ПИЗОН ФРУГИ, ЛУЦИЙ (лат. Lucius Calpurnius Piso Frugi)

Римский историк-анналист II в. до н.э.

Луций Кальпурний Пизон Фруги Цензорий происходил из древнего плебейского рода. Он был консулом 133 г. до н.э., подавлял восстание рабов на Сицилии и выступал против реформ, предложенных братьями Гракхами. Нам известно, что он внес первый законопроект о лихоимстве, по которому создавался постоянный суд для рассмотрения таких дел, а должность цензора, которую занимал около 120 г. до н.э., отправлял с большой строгостью. За свою скромность он получил прозвище «Фруги» – честный, разумный.

Вероятно, в старости он написал «Анналы» в семи книгах, от которых до нас дошло 45 фрагментов. Язык, которым они написаны, по словам Цицерона , очень сух. Они, как это обычно у анналистов, охватывали события от прибытия Энея в Италию до времени жизни автора, по крайней мере, до 146 г. до н.э. Книги III-VII содержали описание событий последних 150 лет. Кальпурний Пизон одним из первых римских историков задумался о начале падения римских нравов и даже датирует эти события: роскошь (luxuria) проникла в Рим в 187 г. до н.э., а гибель целомудрия (pudicitia subversa) произошла в 154 г. до н.э. В сохранившихся фрагментах его «Анналов» заметен интерес к этимологии и топографии.

«Анналы» Кальпурния использовали Варрон, Тит Ливий , Дионисий Галикарнасский и Плиний Старший .