КАЛЬПА

КАЛЬПА - в индийских космогонических и космологических учениях мировой период, эон .

В ин­ду­из­ме пе­ри­од, ко­гда Все­лен­ная пе­ре­хо­дит из не­про­яв­лен­но­го в про­яв­лен­ное со­стоя­ние, час­то обо­зна­ча­ет­ся как «день Брах­мы» (для­щий­ся 4 млрд. 380 млн. лет) и де­лит­ся на ты­ся­чу юг - фаз со­ци­аль­но-ис­то­рического раз­ви­тия, оп­ре­де­ляе­мых со­стоя­ни­ем дхар­мы (мо­раль­но-кос­мического за­ко­на). По­сколь­ку эво­лю­ция Все­лен­ной но­сит цик­личный ха­рак­тер, «день» не­из­мен­но сме­ня­ет­ся рав­ной ему по дли­тель­но­сти «но­чью», на­сту­п­ле­ние ко­то­рой со­про­во­ж­да­ет­ся пол­ным рас­тво­ре­ни­ем (пра­лая) все­го су­ще­го в пер­вич­ной не­оп­ре­де­лён­но­сти, «ночь» - но­вым «днём» и т. д. Со­глас­но «Бха­га­вад­ги­те»: «Те, кто ве­да­ют, что день Брах­мы в се­бе ты­ся­чу юг за­клю­ча­ет, и что ночь Брах­мы столь­ко же длит­ся, - они ве­да­ют суть дня и но­чи. Не­про­яв­лен­ное про­из­во­дит с на­сту­п­лень­ем дня все яв­ле­нья, но ед­ва толь­ко ночь насту­пит - в не­про­яв­лен­ном всё ис­че­зает» (8:17-18, перевод В. С. Се­мен­цо­ва). 360 «дней» и «но­чей» со­став­ля­ют год, а 100 «лет» - «жизнь Брах­мы» (311 трлн. 40 млрд. че­ло­ве­че­ских лет), или ма­ха-каль­пу. Ги­бель ми­ра по­сле смер­ти Брах­мы не аб­со­лют­на, за ма­ха-пра­ла­ей, рав­ной по дли­тель­но­сти ма­ха-каль­пе, сле­ду­ет ро­ж­де­ние но­во­го Брах­мы, зна­ме­ную­щее на­ча­ло но­во­го цик­ла. Со­глас­но не­ко­то­рым кос­мо­го­ническим пред­став­ле­ни­ям, ма­ха-каль­па со­став­ля­ет лишь од­но мгно­ве­ние про­бу­ж­де­ния (вре­мя мор­га­ния гла­за) Выс­ше­го Пу­ру­ши (Пу­ру­шот­та­ма), ос­таль­ное вре­мя пре­бы­ваю­ще­го в со­стоя­нии кон­тро­ли­руе­мо­го йо­гического сна (йо­га-нид­ра). Мир по­яв­ля­ет­ся как сво­бод­ная иг­ра во­об­ра­же­ния это­го Выс­ше­го су­ще­ст­ва.

В буд­диз­ме кальпа так­же ас­со­ции­ру­ет­ся с чрез­вы­чай­но дли­тель­ным, но всё же ко­неч­ным пе­рио­дом вре­ме­ни. Раз­ли­ча­ют­ся ви­ды кальпы: обыч­ная длит­ся 16 млн. че­ло­ве­че­ских лет, ма­лая - ты­ся­чу обыч­ных кальпа (16 млрд. лет), сред­няя - 20 ма­лых (320 млрд. лет), ве­ли­кая - 4 сред­ние (1,28 трлн. лет). Буд­да срав­ни­вал ко­ли­че­ст­во кальпа с ко­ли­че­ст­вом пес­чи­нок в реке Ганг.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)