КАЛЬПА
КАЛЬПА - в индийских космогонических и космологических учениях мировой период, эон.
В индуизме период, когда Вселенная переходит из непроявленного в проявленное состояние, часто обозначается как «день Брахмы» (длящийся 4 млрд. 380 млн. лет) и делится на тысячу юг - фаз социально-исторического развития, определяемых состоянием дхармы (морально-космического закона). Поскольку эволюция Вселенной носит цикличный характер, «день» неизменно сменяется равной ему по длительности «ночью», наступление которой сопровождается полным растворением (пралая) всего сущего в первичной неопределённости, «ночь» - новым «днём» и т. д. Согласно «Бхагавадгите»: «Те, кто ведают, что день Брахмы в себе тысячу юг заключает, и что ночь Брахмы столько же длится, - они ведают суть дня и ночи. Непроявленное производит с наступленьем дня все явленья, но едва только ночь наступит - в непроявленном всё исчезает» (8:17-18, перевод В. С. Семенцова). 360 «дней» и «ночей» составляют год, а 100 «лет» - «жизнь Брахмы» (311 трлн. 40 млрд. человеческих лет), или маха-кальпу. Гибель мира после смерти Брахмы не абсолютна, за маха-пралаей, равной по длительности маха-кальпе, следует рождение нового Брахмы, знаменующее начало нового цикла. Согласно некоторым космогоническим представлениям, маха-кальпа составляет лишь одно мгновение пробуждения (время моргания глаза) Высшего Пуруши (Пурушоттама), остальное время пребывающего в состоянии контролируемого йогического сна (йога-нидра). Мир появляется как свободная игра воображения этого Высшего существа.
В буддизме кальпа также ассоциируется с чрезвычайно длительным, но всё же конечным периодом времени. Различаются виды кальпы: обычная длится 16 млн. человеческих лет, малая - тысячу обычных кальпа (16 млрд. лет), средняя - 20 малых (320 млрд. лет), великая - 4 средние (1,28 трлн. лет). Будда сравнивал количество кальпа с количеством песчинок в реке Ганг.