КАЛОЯН ИВАН

КАЛОЯН ИВАН - царь Второго Болгарского царства .

Из ди­на­стии Асе­ней. При­шёл к вла­сти в ре­зуль­та­те вос­ста­ния 1185-1187 годов, при­вед­ше­го к ос­во­бо­ж­де­нию Бол­га­рии от ви­зантийского гос­под­ства. В 1197 году по­сле ги­бе­ли стар­ших брать­ев - Фео­до­ра (Пет­ра) и Ива­на (Асе­ня) - стал еди­новла­ст­ным пра­ви­те­лем Бол­га­рии. Ус­ми­рил и при­влёк на свою сто­ро­ну ра­нее бун­то­вав­ших про­тив центральной вла­сти бо­яр - Иван­ко и Доб­ро­ми­ра Хри­за, ко­то­рые ока­за­ли во­енную по­мощь Калояну в при­сое­ди­не­нии к Бол­га­рии Северной Фра­кии, Ма­ке­до­нии и др. об­лас­тей, вёл ус­пеш­ную борь­бу с Ви­зан­ти­ей.

Вес­ной 1201 года за­нял Вар­ну и за­клю­чил (конец 1201 года) мир­ный до­го­вор с императором Алек­се­ем III Ан­ге­лом Ком­нином, ко­то­рым под­твер­жда­лась власть Бол­га­рии над все­ми тер­ри­то­рия­ми, ос­во­бо­ж­дён­ны­ми ею с 1195 года. Стре­мясь по­лу­чить не­за­ви­си­мость от ви­зантийского пат­ри­ар­ха, с 1199 года вёл пе­ре­го­во­ры о сою­зе с па­пой Ин­но­кен­ти­ем III. 08.11.1204 года ко­ро­но­ван пап­ским ле­га­том «ко­ро­лём Бол­гар и Вла­хов», а тыр­нов­ский ар­хи­епископ Ва­си­лий по­лу­чил ти­тул при­ма­са. Опи­ра­ясь на го­ро­да, про­во­дил по­ли­ти­ку ук­ре­п­ле­ния цар­ской вла­сти. С 1204 года вое­вал про­тив Ла­тин­ской им­пе­рии. 14.04.1205 года во гла­ве болгарского вой­ска одер­жал по­бе­ду над кре­сто­нос­ца­ми в бит­ве при Ад­риа­но­по­ле, пле­нил латинского императора Бал­дуи­на I Флан­д­р­ско­го (умер в болгарском пле­ну). Ле­том 1205 года жес­то­ко по­да­вил вос­ста­ние гре­ков в Фи­лип­по­поле (Плов­див). Убит, пред­по­ло­жи­тель­но, боя­ра­ми-за­го­вор­щи­ка­ми при оса­де Со­лу­ни (Са­ло­ни­ки).