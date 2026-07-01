КАЛОЯН ИВАН
КАЛОЯН ИВАН - царь Второго Болгарского царства.
Из династии Асеней. Пришёл к власти в результате восстания 1185-1187 годов, приведшего к освобождению Болгарии от византийского господства. В 1197 году после гибели старших братьев - Феодора (Петра) и Ивана (Асеня) - стал единовластным правителем Болгарии. Усмирил и привлёк на свою сторону ранее бунтовавших против центральной власти бояр - Иванко и Добромира Хриза, которые оказали военную помощь Калояну в присоединении к Болгарии Северной Фракии, Македонии и др. областей, вёл успешную борьбу с Византией.
Весной 1201 года занял Варну и заключил (конец 1201 года) мирный договор с императором Алексеем III Ангелом Комнином, которым подтверждалась власть Болгарии над всеми территориями, освобождёнными ею с 1195 года. Стремясь получить независимость от византийского патриарха, с 1199 года вёл переговоры о союзе с папой Иннокентием III. 08.11.1204 года коронован папским легатом «королём Болгар и Влахов», а тырновский архиепископ Василий получил титул примаса. Опираясь на города, проводил политику укрепления царской власти. С 1204 года воевал против Латинской империи. 14.04.1205 года во главе болгарского войска одержал победу над крестоносцами в битве при Адрианополе, пленил латинского императора Балдуина I Фландрского (умер в болгарском плену). Летом 1205 года жестоко подавил восстание греков в Филиппополе (Пловдив). Убит, предположительно, боярами-заговорщиками при осаде Солуни (Салоники).