КАЛОС ЛИМЕН
КАЛОС ЛИМЕН - античный город в Северо-Западном Крыму.
Остатки находятся у поселка городского типа Черноморское (бывший Ак-Мечеть). Археологические исследования с 1929 года (Л. А. Моисеев, П. Н. Шульц, М. А. Наливкина), систематические с 1988 года (В. А. Кутайсов, Б. Н. Уженцев). Основан в IV веке до н. э. на хоре (сельской территории) Херсонеса, был третьим по величине городом (площадь 2,3 га) этого полиса. Имел регулярную планировку, подобную херсонесской, каменные дома, обычные для греческих городов Северного Причерноморья, оборонительные стены с квадратными в плане башнями, расположенные внутри укреплений 100-150 усадеб.
Окру́га Калос Лимена была поделена прямоугольной сетью дорог на 40-60 равных участков по 8,8 га, окружённых низкими каменными оградами. Здесь выращивали пшеницу (в т. ч. на экспорт), виноград; рыболовство имело местное значение. На некоторых наделах были построены усадьбы. В конце III века в связи с военной угрозой в городе была сооружена цитадель. В середине II века покинут жителями, частично разрушившими укрепления; был занят скифами, застроившими руины города землянками. В конце II века взят понтийским полководцем Диофантом, но в I веке до н. э. отвоёван скифами, выстроившими здесь каменные дома и стены («Скифский Порт», по Арриану); заброшен в конце II века или начале III века н. э. В VIII-IX веках на этом месте существовал небольшой посёлок салтово-маяцкой культуры. В 1997 году создан Республиканский историко-археологический заповедник «Калос Лимен».
Смотрите Антиковедение.
Иллюстрация:
Башня эллинистического времени у въезда в Калос Лимен (по В. Б. Уженцеву). Взято из архива БРЭ.