КАЛОС ЛИМЕН

КАЛОС ЛИМЕН - античный город в Северо-Западном Крыму.

Ос­тат­ки на­хо­дят­ся у поселка городского ти­па Чер­но­морское (бывший Ак-Ме­четь). Ар­хео­ло­гические ис­сле­до­ва­ния с 1929 года (Л. А. Мои­сеев, П. Н. Шульц, М. А. На­лив­ки­на), сис­тема­ти­че­ские с 1988 года (В. А. Ку­тай­сов, Б. Н. Ужен­цев). Ос­но­ван в IV веке до н. э. на хо­ре (сель­ской тер­ри­то­рии) Хер­со­не­са, был треть­им по ве­ли­чи­не го­ро­дом (площадь 2,3 га) это­го по­ли­са . Имел ре­гу­ляр­ную пла­ни­ров­ку, по­доб­ную хер­со­нес­ской, ка­мен­ные до­ма, обыч­ные для греческих го­ро­дов Северного При­чер­но­мо­рья, обо­ро­ни­тель­ные сте­ны с квад­рат­ны­ми в пла­не баш­ня­ми, рас­по­ло­жен­ные внут­ри ук­ре­п­ле­ний 100-150 уса­деб.

Ок­ру́­га Калос Лимена бы­ла по­де­ле­на пря­мо­уголь­ной се­тью до­рог на 40-60 рав­ных уча­ст­ков по 8,8 га, ок­ру­жён­ных низ­ки­ми ка­мен­ны­ми ог­ра­да­ми. Здесь вы­ра­щи­ва­ли пше­ни­цу (в т. ч. на экс­порт), ви­но­град; ры­бо­лов­ст­во име­ло ме­ст­ное зна­че­ние. На не­ко­то­рых на­де­лах бы­ли по­строе­ны усадь­бы. В конце III века в свя­зи с во­енной уг­ро­зой в городе бы­ла со­ору­же­на ци­та­дель. В середине II века по­ки­нут жи­те­ля­ми, час­тич­но раз­ру­шив­ши­ми ук­ре­п­ле­ния; был за­нят ски­фа­ми, за­стро­ив­ши­ми руи­ны го­ро­да зем­лян­ка­ми. В конце II века взят пон­тий­ским пол­ко­вод­цем Дио­фан­том, но в I веке до н. э. от­во­ё­ван ски­фа­ми, вы­стро­ив­ши­ми здесь ка­мен­ные до­ма и сте­ны («Скиф­ский Порт», по Ар­риа­ну); за­бро­шен в конце II века или начале III века н. э. В VIII-IX веках на этом мес­те су­ще­ство­вал не­боль­шой по­сё­лок сал­то­во-ма­яц­кой куль­ту­ры. В 1997 году соз­дан Рес­пуб­ли­кан­ский ис­то­ри­ко-ар­хео­ло­гический за­по­вед­ник «Калос Ли­мен».

Смотрите Антиковедение .

Иллюстрация:

Баш­ня эл­ли­ни­сти­чес­ко­го вре­ме­ни у въез­да в Ка­лос Ли­мен (по В. Б. Ужен­це­ву). Взято из архива БРЭ.

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