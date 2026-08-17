КАЛОНН ШАРЛЬ АЛЕКСАНДР ДЕ
Калонн (фр. Calonne), Шарль Александр де (20.01.1734, Дуэ — 30.10.1802, Париж) — государственный деятель Франции.
Род К. принадлежал к высшей судейской аристократии. Изучал право в Париже. Занимал государственные должности генерального адвоката Верховного совета Артуа (1758), генерального прокурора парламента Фландрии (1759), докладчика прошений Королевского совета (1763), интенданта Меца (1766), интенданта Фландрии (1778). На этих постах К. проявил административный талант и обзавелся влиятельными покровителями. В 1783—1788 — генеральный контролер финансов. В поисках выхода из финансового кризиса провел денежную реформу, направленную на снижение веса золотых монет. Делал крупные займы для обслуживания государственного долга. В 1786 предложил широкий план реформ: введение всесословного поземельного налога в натуральной форме; унификацию и перераспределения других налогов; монетизацию дорожной барщины; разрешение свободной торговли зерном. Не получив поддержки реформам со стороны Собрания нотаблей (1786), был отправлен в отставку и уехал в Великобританию. С началом Французской революции XVIII в. играл в эмигрантском окружении графа д’Артуа (см. Карл Х) роль первого министра (1789—1792). Сторонник интервенции европейских держав во Францию. В 1792 вернулся с прусской армией во Францию, где попытался организовать сбор налогов. Потерпев неудачу, утратил влияние на лидеров контрреволюции и вернулся в Лондон. В 1802 приехал во Францию, чтобы предложить свои услуги Н. Бонапарту (см. Наполеон I), но скончался вскоре по приезде.
Соч.: Mémoire présenté au roi, par M. de Calonne, maître des requêtes. Paris, 1766; Requête au roi, adressée à Sa Majesté par M. de Calonne, ministre d’État // Eclaircissements et pièces justificatives. S. l., 1787; Réponse de M. de Calonne à l’écrit de M. Necker, publié en avril 1787, contenant l’examen des comptes de la situation des finances, rendus en 1774, 1776, 1781, 1783 et 1787, avec des observations sur les résultats de l’Assemblée des notables. London, 1788; Tableau de l’Europe en novembre 1795 et pensées sur ce qu’on a fait et qu’on n’aurait pas dû faire, sur ce qu’on aurait dû faire et qu’on n’a pas fait, sur ce qu’on devrait faire et que peut-être on ne fera pas. Londres, s. d.; Les Papiers de Calonne. Documents pour servir à l’histoire de la contre-révolution, publiés par Christian de Parrel. Ire série: les Finances des princes en 1790, 1791, 1792. Cavaillon, 1832.
Лит.: Jolly P. Calonne, 1734—1802. Paris, 1949; Lacour-Gayet R. Calonne: financier, réformateur et contre-révolutionnaire, 1734—1802. Paris, 1963; Ilovaïsky O. La disgrâce de Calonne, 8 avril 1787. Paris, 2008; Valicourt E. de. Calonne: la dernière chance de la monarchie. Paris, 2015.