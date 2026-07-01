КАЛОМИРИС МАНОЛИС

КАЛОМИРИС МАНОЛИС - греческий композитор, педагог , общественный деятель.

Ос­нова­тель национальной ком­по­зи­тор­ской шко­лы. В 1901-1906 годах учил­ся в Вен­ской консерватории у В. Рау­ха и А. Штур­ма (фортепиано), Г. Гре­де­не­ра (тео­рия и ком­по­зи­ция), Э. Ман­ди­чев­ско­го (ис­то­рия му­зы­ки). В 1906-1910 годах пре­по­да­вал иг­ру на фортепиано в ли­цее Обо­лен­ско­го в Харь­ко­ве. Пер­вый кон­церт из про­из­ве­де­ний Каломириса со­сто­ял­ся в 1908 году в Афи­нах, где он по­сто­ян­но жил с 1910 года. В 1911-1919 годах профессор Афин­ской консерватории (фортепиано, гар­мо­ния, кон­тра­пункт). В 1919 году по ини­циа­ти­ве Каломириса соз­да­на Эл­лин­ская консерватория в Афи­нах, ко­то­рую он воз­глав­лял до 1926 года. В 1926 году ос­но­вал Национальную консерваторию в Афи­нах, ко­то­рой ру­ко­во­дил до 1948 года. В 1936-1945, 1947-1957 годах пре­зи­дент Сою­за греческих ком­по­зи­то­ров. В 1944-1945 годах ди­рек­тор, в 1950-1952 годах пре­зи­дент административного со­ве­та Национальной государственной опе­ры (Афи­ны).

На твор­че­ст­во Каломириса ока­за­ла влия­ние немецкая и русская му­зы­ка 2-й половины XIX века (Р. Ваг­нер и Н. А. Рим­ский-Кор­са­ков), «ро­ман­ти­че­ско­му» сти­ле­во­му идеа­лу он ос­та­вал­ся ве­рен до кон­ца ком­по­зи­тор­ской карь­е­ры. Ши­ро­ко ис­поль­зо­вал греческий музыкальный фольк­лор. Ме­ло­дический дар Каломириса про­я­вил­ся в во­каль­ных со­чи­не­ни­ях, мно­гие из ко­то­рых (например, цикл «Вол­шеб­ные тра­вы» для го­ло­са с ор­ке­ст­ром, 1912 год) на­пи­са­ны на сти­хи К. Па­ла­ма­са.

Сре­ди круп­ных со­чи­не­ний: опе­ры - «Стар­ший мас­тер» («музыкальная дра­ма», по Н. Ка­занд­за­ки­су, по­свя­ще­на национальному ге­рою Гре­ции Э. Ве­ни­зе­ло­су; поставлена в Афи­нах, 1916 год) и «Кон­стан­тин Па­лео­лог» (по Ка­занд­за­ки­су, по­свя­ще­на греческому на­ро­ду, там же, 1962 год); сим­фо­нии - № 1 «Бес­стра­шие» (для хо­ра с ор­ке­ст­ром, 1920 год; в фи­на­ле ис­поль­зо­ван ви­зантийский гимн Бо­го­ро­ди­це), № 3 «Па­ла­мас» (для чте­ца с ор­ке­ст­ром, 1955 год); «Сим­фо­ни­че­ский кон­церт» для фортепиано с ор­ке­ст­ром (1935 год). Ав­тор учеб­ни­ков по эле­мен­тар­ной тео­рии му­зы­ки (1924 год), гар­мо­нии (1935 год), музыкальной фор­ме (1957 год), др. ди­дак­тических тру­дов, вос­по­ми­на­ний «Моя жизнь и моё ис­кус­ст­во» (1944 год). Для про­па­ган­ды на­сле­дия ком­по­зи­то­ра в 1980 году в Афи­нах соз­да­но Общество М. Ка­ло­ми­ри­са.