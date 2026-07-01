КАЛОМИРИС МАНОЛИС
КАЛОМИРИС МАНОЛИС - греческий композитор, педагог, общественный деятель.
Основатель национальной композиторской школы. В 1901-1906 годах учился в Венской консерватории у В. Рауха и А. Штурма (фортепиано), Г. Греденера (теория и композиция), Э. Мандичевского (история музыки). В 1906-1910 годах преподавал игру на фортепиано в лицее Оболенского в Харькове. Первый концерт из произведений Каломириса состоялся в 1908 году в Афинах, где он постоянно жил с 1910 года. В 1911-1919 годах профессор Афинской консерватории (фортепиано, гармония, контрапункт). В 1919 году по инициативе Каломириса создана Эллинская консерватория в Афинах, которую он возглавлял до 1926 года. В 1926 году основал Национальную консерваторию в Афинах, которой руководил до 1948 года. В 1936-1945, 1947-1957 годах президент Союза греческих композиторов. В 1944-1945 годах директор, в 1950-1952 годах президент административного совета Национальной государственной оперы (Афины).
На творчество Каломириса оказала влияние немецкая и русская музыка 2-й половины XIX века (Р. Вагнер и Н. А. Римский-Корсаков), «романтическому» стилевому идеалу он оставался верен до конца композиторской карьеры. Широко использовал греческий музыкальный фольклор. Мелодический дар Каломириса проявился в вокальных сочинениях, многие из которых (например, цикл «Волшебные травы» для голоса с оркестром, 1912 год) написаны на стихи К. Паламаса.
Среди крупных сочинений: оперы - «Старший мастер» («музыкальная драма», по Н. Казандзакису, посвящена национальному герою Греции Э. Венизелосу; поставлена в Афинах, 1916 год) и «Константин Палеолог» (по Казандзакису, посвящена греческому народу, там же, 1962 год); симфонии - № 1 «Бесстрашие» (для хора с оркестром, 1920 год; в финале использован византийский гимн Богородице), № 3 «Паламас» (для чтеца с оркестром, 1955 год); «Симфонический концерт» для фортепиано с оркестром (1935 год). Автор учебников по элементарной теории музыки (1924 год), гармонии (1935 год), музыкальной форме (1957 год), др. дидактических трудов, воспоминаний «Моя жизнь и моё искусство» (1944 год). Для пропаганды наследия композитора в 1980 году в Афинах создано Общество М. Каломириса.