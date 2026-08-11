КАЛО ФРИДА
КАЛО КАЛО-И-КАЛЬДЕРОН ФРИДА (МАГДАЛЕНА КАРМЕН ФРИДА) - мексиканская художница.
Изучала медицину в Национальной подготовительной школе (Мехико). Живописью занималась самостоятельно с 1925 года, став инвалидом вследствие автокатастрофы. Испытала влияние творчества и политических взглядов своего мужа Д. Риверы. Член Мексиканской КП с 1928 года.
Манера Кало сочетает стилистику наивного искусства, интерес к латино-американскому фольклору (в её произведениях ощутимы отголоски костумбризма, искусства доколумбовой Америки) с влиянием итальянской живописи кватроченто, ассоциативной образностью сюрреализма. Автопортрет - преобладающий жанр в творчестве Кало; в нём получили метафорическое отражение события её жизни («Госпиталь Генри Форда», 1932 год, частное собрание, Мехико; «Автопортрет с посвящением Льву Троцкому», 1937 год, Национальный музей «Женщины в искусстве», Вашингтон; «Две Фриды», 1939 год, Музей современного искусства, Мехико; «Марксизм исцеляет больную», 1954 год, Дом-музей Ф. Кало, Мехико).
Яркая личность Кало, противопоставившей телесным недугам творческую и политическую активность, популярна в кругах левой интеллигенции; её биография неоднократно интерпретировалась в произведениях литературы и кинематографа. Дом-музей Кало открыт в Мехико (1958 год).
Сочинение:
The diary: an intimate self-portrait / Intr. C. Fuentes. 2nd ed. N.Y., 2005.