КАЛО ФРИДА

КАЛО КАЛО-И-КАЛЬДЕРОН ФРИДА (МАГДАЛЕНА КАРМЕН ФРИДА) - мексиканская художница.

Изу­ча­ла ме­ди­ци­ну в Национальной под­го­то­вительной шко­ле (Ме­хи­ко). Жи­во­пи­сью за­ни­ма­лась са­мо­стоя­тель­но с 1925 года, став ин­ва­ли­дом вслед­ст­вие ав­то­ка­та­ст­ро­фы. Ис­пы­та­ла влия­ние твор­че­ст­ва и по­ли­тических взгля­дов сво­его му­жа Д. Ри­ве­ры. Член Мексиканской КП с 1928 года.

Ма­не­ра Кало со­че­та­ет сти­ли­сти­ку на­ив­но­го ис­кус­ст­ва, ин­те­рес к латино-американскому фольк­ло­ру (в её про­из­ве­де­ни­ях ощу­ти­мы от­го­ло­ски кос­тум­бриз­ма, искусства до­ко­лум­бо­вой Аме­ри­ки) с влия­ни­ем итальянской жи­во­пи­си кват­ро­чен­то, ас­со­циа­тив­ной об­раз­но­стью сюр­реа­лиз­ма. Ав­то­порт­рет - пре­об­ла­даю­щий жанр в твор­че­ст­ве Кало; в нём по­лу­чи­ли ме­та­фо­рическое от­ра­же­ние со­бы­тия её жиз­ни («Гос­пи­таль Ген­ри Фор­да», 1932 год, ча­ст­ное со­б­ра­ние, Ме­хи­ко; «Ав­то­порт­рет с по­свя­ще­ни­ем Льву Троц­ко­му », 1937 год, Национальный му­зей «Жен­щи­ны в ис­кус­ст­ве», Ва­шинг­тон; «Две Фри­ды», 1939 год, Му­зей современного искусства, Ме­хи­ко; «Мар­ксизм ис­це­ля­ет боль­ную», 1954 год, Дом-му­зей Ф. Ка­ло, Ме­хи­ко).

Яр­кая лич­ность Кало, про­ти­во­пос­та­вив­шей те­лес­ным не­ду­гам творческую и по­ли­тическую ак­тив­ность, по­пу­ляр­на в кру­гах ле­вой ин­тел­ли­ген­ции ; её био­гра­фия не­од­но­крат­но ин­тер­пре­ти­ро­ва­лась в про­из­ве­де­ни­ях литературы и ки­не­ма­то­графа. Дом-му­зей Кало от­крыт в Ме­хи­ко (1958 год).

Сочинение:

The diary: an intimate self-portrait / Intr. C. Fuentes. 2nd ed. N.Y., 2005.