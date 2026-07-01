КАЛЬНОКИ ГУСТАВ

Кальноки (нем. Kálnoky), Густав (29.12.1832, Леттовиц, Моравия — 13.02.1898, Предлиц, Моравия) — австро-венгерский государственный деятель, дипломат.

Граф. После кратковременной военной службы К. начал дипломатическую карьеру в качестве атташе в Мюнхене и Берлине, затем 10 лет прослужил секретарем посольства в Лондоне. С 1871 — представитель при Ватикане. В 1874 был назначен посланником в Копенгаген, в 1880 — послом в Санкт-Петербург. Способствовал заключению Союза трех императоров 1881. В ноябре 1881 был назначен министром иностранных дел Австро-Венгрии. Стремился дипломатическими методами поддержать великодержавный статус империи. К. имел репутацию осторожного, разумного дипломата. Был сторонником союза с Германией. Участвовал в заключении Тройственного союза 1882, в продлении Союза трех императоров. Отстаивал интересы империи на Балканах, стремясь помешать здесь росту влияния России, ориентировать балканские государства на союз со Средней Европой. Большое внимание уделял продвижению экономических интересов Австро-Венгрии в балканских странах. При нем были заключены договоры с Сербией (1881, 1889), Румынией (1883) и Италией (1883), а также договор 1887 о создании Антанты Средиземноморской. Играл активную роль в урегулировании болгарского кризиса 1885—1887. После отставки Бисмарка выступал за более тесное сотрудничество с Великобританией. Из-за разногласий с венгерским правительством, обвинившим К. в недостаточно жесткой политике против России на Балканах, в мае 1895 подал в отставку. С 1897 — член Палаты господ австрийского парламента.

Лит.: Rauscher W. Zwischen Berlin und St. Peterburg. Die österreichisch-ungarische Aussenpolitik unter Gustav Graf Kálnoky. 1881—1895. Wien, 1993.