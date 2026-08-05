КАЛНИНЬШ АЛЬФРЕДС
КАЛНИНЬШ АЛЬФРЕДС (ЯНОВИЧ) - латвийский музыкант, композитор, педагог.
В 1901 году окончил Петербургской консерватории, где учился у Л. Ф. Гомилиуса (орган), Н. Ф. Соколова, А. К. Лядова (теория музыки, композиция). Работал как органист, хоровой дирижёр, педагог в городах Эстонии и Латвии, с 1919 года в Риге. С 1927 года жил и работал в Нью-Йорке. С 1933 года вновь в Риге, до 1944 года органист Домского собора, давал серии органных концертов на Латвийском радио (до 1945 года). Преподавал в Латвийской консерватории (ректор в 1944-1948 годах).
Классик латышской музыки, автор первой национальной оперы «Банюта» (1920 год, 2-я редакция - 1941 год), большого количества вокальной музыки (кантаты, баллады, песни, обработки народных песен). Известность получили также его опера «Салиниеки» («Островитяне», 1926 год, 2-я редакция - 1933 год), балет «Стабурагс» (1943 год, 2-я редакции - 1957 год, Государственная премия Латвийской ССР, 1958 год; все поставлены в Риге). Романтический в своей основе композиторский стиль включает элементы экспрессионизма.
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