КАЛМЫКОВА АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВНА

Русская общественная деятельница, издательница, писательница. Активно работала на поприще народного и женского образования.

Окончив Мариинское женское училище, получила диплом учительницы и с 1868-го по 1872 год преподавала там же. В 1869 году вышла замуж за Д.А. Калмыкова. После его смерти в звании сенатора, Калмыкова решила посвятить себя общественной деятельности. Сначала она работала в Симферополе, затем в Харькове. Здесь в газете «Южный край» Александра Михайловна публиковала свои статьи, фельетоны по еврейскому вопросу (последние в 1881 году и в 1882 году были изданы отдельно в сборнике «Еврейский вопрос в России»). В Харькове же Калмыкова познакомилась с педагогом и просветительницей Христиной Даниловной Алчевской. Участвовала вместе с ней в открытии женской воскресной школы и в создании критического указателя книг для народного и детского чтения «Что читать народу?», включавшего в себя рецензии на книги и отзывы на них читателей из народа. Калмыкова составила для указателя отделы географии и истории.

В 1885 году Александра Михайловна переехала в Санкт-Петербург и начала преподавать в воскресной школе фарфорового попечительства по Шлиссельбургскому тракту (работала здесь до 1896 года). Также Калмыкова приняла активное участие в деятельности кружка Ф.Ф. Ольденбурга, занимавшегося вопросами народного и женского образования и просвещения. С членами кружка (помимо Ф.Ф. Ольденбурга в него входили В.И. Вернадский, С.Ф. Ольденбург, А.А. Корнилов, Д.И. Шаховской и др.) она познакомилась еще во время составления в Харькове указателя «Что читать народу?». Между ними сложились дружеские отношения. «Ольденбуржцы» высоко ценили и уважали Александру Михайловну. Они говорили, что «своими знаниями по предмету, ясным и смелым умом, твердостью и инициативой, быстротой и находчивостью…она явилась крупной сотрудницей, определенной руководительницей в деле. Она…обладала молодым и воодушевленным складом, умела просто и внушительно подойти к людям, так что скоро заняла место видного члена в кружке…».

В 1885 году они вместе начали борьбу за восстановление медицинского образования для женщин. Они делали доклады по этому вопросу в Научно-литературном обществе, искали сторонников и покровителей, способных помочь. В итоге этому союзу удалось собрать первоначальные силы, из которых выросла группа будущих основателей Женского медицинского института.

Также совместно Калмыкова и кружок «ольденбуржцев» занимались изданием дешевых книг для народа. В серии сытинских «листков» был издан Сократ, который распространялся в огромном количестве экземпляров, индийские сказки и сказки Г.Х. Андерсена, «Мученики» Шатобриана в переработке и т.д.

Помимо этого, братья Ольденбурги, В.И. Вернадский и А.М. Калмыкова деятельно трудились в Петербургском Комитете грамотности, учрежденном при Императорском вольном экономическом обществе в 1861 году для содействия народному образованию. К 1880-м годам Комитет погрузился в рутину и апатию. Кружок вместе с Александрой Михайловной хотели привнести туда новый дух. Они начали проводить политику введения в Комитет как можно большего числа своих сторонников, молодых сил. Постепенно атмосфера здесь начала меняться, благодаря чему через Комитет удалось провести важное дело, а именно, открытие первых бесплатных народных читален в Петербурге.

В 1893 году Калмыкова обдумывала идею открытия в Москве школы для служащих на железной дороге. Продолжалось и дело издания книг для народа. В 1893-1901 годах она выпустила научно-популярные серии книг «Жизнь прежде и теперь», «Силы природы и труд человека», «Природа и люди», «Дешевые народные издания».

В 1890-е годы Александра Михайловна сблизилась с петербургскими марксистами. Ее книжный склад на Литейном проспекте служил одной из явок петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса». У нее часто бывал В.И. Ленин, некоторое время жил молодой П.Б. Струве. В 1900 году она внесла значительные средства на издание газеты «Искра». В 1901 году была выслана на три года заграницу.

Вернувшись в Петербург в 1904 году, Калмыкова начала преподавать на педагогических курсах и стала учительницей в земской школе. В 1913-1916 годах она читала лекции в Народном университете имени А.Л. Шанявского в Москве.

После Октябрьской революции преподавала в Педагогическом институте имени К.Д. Ушинского, писала для детей.

Александра Михайловна Калмыкова умерла 1 апреля 1926 года. Похоронена на Литераторских мостках Волковского кладбища Санкт-Петербурга.

Сочинения:

Обрывки воспоминаний//Былое. 1926. № 1.