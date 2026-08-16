КАЛМЫКОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ

КАЛМЫКОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ - российский живописец, график, сценограф.

Учил­ся в сту­дии К. Ф. Юо­на и И. О. Ду­ди­на в Мо­ск­ве (1909 год), в шко­ле ри­со­вания и жи­во­пи­си Е. Н. Зван­це­вой в Санкт-Пе­тер­бур­ге (1910-1914 годы) у М. В. До­бу­жин­ско­го , К. С. Пет­ро­ва-Вод­ки­на. Жил в Орен­бур­ге (до 1935 года), за­тем в Ал­ма-Ате. Соз­да­вал пей­за­жи и фи­гур­ные ком­по­зиции («Де­ре­вья», 1909 год; «Крас­ные ко­ни», 1911 год). По­сле 1917 года ра­бо­тал в Орен­бург­ском под­от­де­ле ис­кусств от­де­ла На­р­обра­за, вхо­дил в орен­бург­ские фи­лиа­лы объ­е­ди­не­ний «Ут­вер­ди­те­ли но­во­го ис­кус­ст­ва» (Уно­вис) и АХРР (1926-1928 годы).

На вы­став­ке в Орен­бур­ге в 1920 году по­ка­зал су­пре­ма­ти­че­ские ра­бо­ты (сре­ди них - «Су­пре­ма­тизм», 1920 год), со­про­во­див экс­по­зи­цию дву­мя крат­ки­ми тео­ре­тическими трак­та­та­ми . В даль­ней­шем ото­шёл от бес­пред­мет­но­го искусства, воз­вра­тив­шись к фи­гу­ра­тив­но­сти и фак­тур­ной де­ко­ра­тив­ной ма­не­ре ран­них лет («В пар­ке», 1944 год; «Уще­лье по до­ро­ге в Ме­део», 1952 год, оба - Му­зей ис­кусств Республики Ка­зах­стан имени А. Кас­тее­ва, Ал­ма-Ата, и др.). Твор­че­ст­во Калмыков в зна­чительной сте­пе­ни раз­ви­ва­лось под влия­ни­ем идей русского кос­миз­ма («Фан­та­сти­че­ский пей­заж с крас­ны­ми ска­ла­ми», 1938 год, и др.). Соз­да­вал гра­фические се­рии ( пей­за­жи , порт­ре­ты и др.); оформ­лял спек­так­ли Ка­захского те­ат­ра опе­ры и ба­ле­та.

Иллюстрация:

С. И. Кал­мы­ков. «Театр опе­ры и ба­ле­та в Ал­ма-Ате». 1947. Му­зей ис­кус­ств Республики Ка­зах­стан имени А. Ка­сте­ева (Ал­ма-Ата). Взято из архива БРЭ.