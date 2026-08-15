КАЛМЫКОВ Николай Петрович

Кандидат исторических наук (1972), ведущий научный сотрудник Центра латиноамериканских исследований ИВИ РАН , доцент кафедры всеобщей истории Историко-архивного института Российского государственного гуманитарного университета.

Заместитель главного редактора журнала "Новая и новейшая история". Член Ассоциации европейских историков-латиноамериканистов (АЕИЛА). Входит в совет Центра ибероамериканских исследований

Область интересов : Всеобщая история нового и новейшего времени (история Европы и Америки). Проблемы теории исторической науки.

Сочинения: Автор и соавтор более 60 научных работ

Международное рабочее движение: Вопросы истории и теории: В 7 т. / АН СССР. ИМРД. / Н.П. Калмыков и др. М., 1976-1985 (1980. Т. 4; 1981. Т. 5);

Диктатура Варгаса и бразильский рабочий класс: Рабочая политика бразильского правительства в 1930-1945 гг. М., 1981;

Всемирная история: В 13т. / АН СССР. ИВИ и др.; под ред. С.Л. Тихвинского, С.И. Вискова, Н.П. Калмыкова и др. М., 1983. Т. 13;

История Латинской Америки / Н.П. Калмыков, Е.А. Ларин. М., 1991. На португ. яз.

Бразильская республика в конце XIX - начале XX в. // История Латинской Америки. М., 1993. С. 135-145.

Долгожданная книга // Лат. Америка. 1996. № 3. С. 124-126.

Коминтерн и Латинская Америка: Док. и материалы / Авт.-сост. [в соавт.] М.: Наука, 1998. 380 с.

История Латинской Америки. 1918-1945. / Отв. ред. Калмыков Н.П. - М.: Наука, 1999. 485 с.