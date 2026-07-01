Калмыкия

Калмыкия (Калмыцкая Республика, Халмг-Тангч) — республика в составе Российской Федерации на юге европейской части России у Каспийского моря.

Площадь — 74,7 тыс. кв. км. Население — 275,4 тыс. (2018), 289,5 тыс. (2010), 322,6 тыс. (1989), 185,0 тыс. (1959). Столица — Элиста.

Древнейшие памятники на территории К. относятся к мезолиту. Во время Великого переселения народов степи К. контролировались гуннами, затем Тюркским каганатом, Хазарским каганатом, печенегами, половцами, монголами. C XIII в. входит в состав Золотой Орды , а после ее распада — в Астраханское ханство и Большую Ногайскую орду . В 1550-е земли К. присоединены к России. В 1630—1650-е переселившиеся в Россию в начале XVII в. западные монголы (ойраты) буддистского вероисповедания (это была последняя масштабная миграция кочевников на территорию Европы) образовали Калмыцкое ханство, приняв присягу русскому царю. С 1657 калмыцкая конница входит в состав русского войска. После обустройства укрепленной Царицынской линии (1720) на землях калмыцких кочевий начинают селиться донские казаки. С середины XVIII в. царская власть все больше вмешивается в дела ханства. Падеж скота после суровой зимы 1767—1768 усилил волнения среди калмыков, и последний калмыцкий хан принял решение откочевать через казахские степи на исторические земли, в Джунгарию, находившуюся под контролем империи Цин (см. Китай ). Эта последняя миграция кочевников в истории Евразии (и единственная из Европы в Азию) была ознаменована огромными людскими потерями от болезней и столкновений с оренбургскими казаками, но в первую очередь — казахами и киргизами.

19[30] октября 1771 Калмыцкое ханство было упразднено, а его земля вошла как автономная Калмыцкая степь в Астраханскую губернию. На опустевших калмыцких землях начали селиться русские и украинцы. Калмыцкое самоуправление было сохранено. В январе-феврале 1918 часть калмыков участвовала в антибольшевистском Астраханском мятеже Астраханского казачьего войска. Советская власть на территории К. была установлена к марту 1920. В 1920 была создана Автономная область калмыцкого трудового народа в составе РСФСР (административный центр в Элисте с 1926, фактически с 1928), в 1935 преобразованная в Калмыцкую АССР.

В августе 1942 — январе 1943 оккупирована германскими войсками. 27 декабря 1943 Калмыцкая АССР была ликвидирована, а 28 декабря 1943 было принято постановление Совета народных комиссаров СССР о депортации калмыков (более 92 тыс. человек) в Сибирь. Автономия восстановлена 9 января 1957 (до 29 июля 1958 в составе Ставропольского края), но в меньших границах, в 1957—1959 в республику вернулись свыше 72,6 тыс. калмыков.

18 октября 1990 Верховный Совет Калмыцкой АССР принял Декларацию о государственном суверенитете, согласно которой К. преобразовывалась в союзную советскую республику (ССР). 20 февраля 1992 Верховный Совет Калмыцкой ССР принял постановление о переименовании К. в Республику Калмыкия — Хальмг Тангч. 5 апреля 1994 принято название Республика Калмыкия. В 2010 население К. составили 57,4 % калмыков, 30,2 % русских, 2,7 % даргинцев.

Лит.: Khodarkovsky M. Where Two World Met: The Russian State and the Kalmyk Nomads, 1600—1771. Ithaca (N. Y.), 1992; Колесник В. И. Последнее великое кочевье. Переход калмыков из Центральной Азии в Восточную Европу и обратно в XVII—XVIII вв. М., 2003; Цюрюмов А. В. Калмыцкое ханство в составе России: проблемы политических взаимоотношений. Элиста, 2007; Калмыки / Отв. ред. Э. П. Бакаева, Н. Л. Жуковская. М., 2010.