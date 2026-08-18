КАЛМЫЦКИЙ МУЗЕЙ

Калмыцкий республиканский краеведческий музей им. профессора Николая Николаевича Пальмова. был основан 25 марта 1921 года и является единственным музеем, где наиболее полно представлена история, культура и искусство калмыцкого народа .

У истоков его создания стояли выдающиеся профессора Н.Н. Пальмов и П.С. Рыков. Их усилиями были собраны богатейшие археологические и этнографические материалы, которые легли в основу первых коллекций Калмыцкого Музея.

В настоящее время музей насчитывает около 70 тысяч единиц хранения. Экспозиционные площади музея составляют более 1500 кв.м. В экспозиционных залах подробно представлена история , этнография, культура калмыцкого народа, предметы буддийского культа и старокалмыцкого искусства, а также современное изобразительное искусство Калмыкии.

Иллюстрации:

Калмыцкий республиканский краеведческий музей им. профессора Н.Н. Пальмова.