КАЛЬМАР
КАЛЬМАР - город на юго-востоке Швеции.
Население 35,7 тыс. человек (с пригородами свыше 61 тыс. человек; 2008 год). Расположен на побережье пролива Кальмарсунд Балтийского моря; соединён мостом с островом Эланд (1972 год; длина 6072 м). Морской порт (грузооборот около 1 млн. т; 2006 год).
Первое упоминание Кальмара встречается на руническом камне, датируемом около 1100 года. В середине XIII века город стал крупным торговым центром, тесно связанным с Ганзой, ведущие позиции в экономике занимали немцы. В 1397 году в Кальмаре была заключена Кальмарская уния 1397-1522 годов. В 1611 году, во время датско-шведской Кальмарской войны 1611-1613 годов, осаждён и занят датскими войсками, сильно разрушен. С 1613 года вновь под властью Швеции. В дальнейшем неоднократно становился ареной военных действий между датскими и шведскими войсками, последний раз был осаждён в 1679 году, во время датско-шведской войны 1675-1679 годов. В 1689 году главная база шведских военно-морских сил была перенесена из Кальмара в Карлскруну, в 1768 году лишён статуса города-крепости, в 1797 году открыт для свободного посещения.
Исторический центр - на острове Кварнхольмен, окружён частично сохранившимися укреплениями XVII века. После пожара 1647 года здесь был построен т. н. Новый город: на Рыночной площади - собор в стиле классицизма (1660-1703 годы, проект Н. Тессина Старшего), Ратуша (1680 год), здание городского управления (1834 год), деревянные дома XVIII века. К северо-западу от острова расположен замок (XII-XIII веков, перестроен в XVI веке в стиле ренессанс). Между Кварнхольменом и замком сохраняются улицы Старого города с деревянными домами XVII-XVIII веков.
Университет (1977 год). Научный парк (исследования в области энергетики, охраны окружающей среды). Музей искусств (1942 год; коллекция шведского искусства XIX-XX веков), Краеведческий (его филиал - Дом Крузенштерна) и морской (историческая военная экспозиция) музеи. Футбольный клуб «Кальмар» (стадион «Фредриксканс», 8,5 тыс. мест) - серебряный призёр чемпионата Швеции (1985, 2007 годы), обладатель Кубка Швеции (1981, 1987, 2007 годы).
Производство тягачей, транспортёров, буксировочной техники («Kalmar Motor AB»), оборудования для расфасовки жидких и пастообразных пищевых, косметических и др. продуктов («Norden Machinery AB»). Стекольная (в т. ч. художественный изделия марок «Orrefors» и «Kosta Boda»), пищевая (в т. ч. кондитерская) промышленность. Судостроение.