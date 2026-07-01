КАЛЬМАР

КАЛЬМАР - город на юго-востоке Швеции.

Население 35,7 тыс. человек (с при­го­ро­да­ми свыше 61 тыс. человек; 2008 год). Рас­по­ло­жен на по­бе­ре­жье пролива Каль­мар­сунд Бал­тий­ско­го моря; со­еди­нён мос­том с островом Эланд (1972 год; дли­на 6072 м). Морской порт (гру­зо­обо­рот около 1 млн. т; 2006 год).

Пер­вое упо­ми­на­ние Кальмара встре­ча­ет­ся на ру­ни­че­ском кам­не, да­ти­руе­мом около 1100 года. В середине XIII века го­род стал круп­ным тор­го­вым цен­тром, тес­но свя­зан­ным с Ган­зой, ве­ду­щие по­зи­ции в эко­но­ми­ке за­ни­ма­ли нем­цы. В 1397 году в Кальмаре бы­ла за­клю­че­на Каль­мар­ская уния 1397-1522 годов . В 1611 году, во вре­мя датско-шведской Каль­мар­ской вой­ны 1611-1613 годов , осаж­дён и за­нят датскими вой­ска­ми, силь­но раз­ру­шен. С 1613 года вновь под вла­стью Шве­ции. В даль­ней­шем не­од­но­крат­но ста­но­вил­ся аре­ной во­енных дей­ст­вий ме­ж­ду датскими и шведскими вой­ска­ми, по­след­ний раз был оса­ж­дён в 1679 году, во вре­мя датско-шведской вой­ны 1675-1679 годов. В 1689 году главная ба­за шведских во­енно-мор­ских сил бы­ла пе­ре­не­се­на из Кальмара в Карл­ск­ру­ну, в 1768 году ли­шён ста­ту­са го­ро­да-кре­по­сти, в 1797 году от­крыт для сво­бод­но­го по­се­ще­ния.

Ис­то­рический центр - на острове Кварн­холь­мен, ок­ру­жён час­тич­но со­хра­нив­ши­ми­ся ук­ре­п­ле­ния­ми XVII века. По­сле по­жа­ра 1647 года здесь был по­стро­ен т. н. Но­вый го­род: на Ры­ноч­ной площади - со­бор в сти­ле клас­си­циз­ма (1660-1703 годы, про­ект Н. Тес­си­на Стар­ше­го), Ратуша (1680 год), зда­ние городского управ­ле­ния (1834 год), де­ревянные до­ма XVIII века. К се­ве­ро-за­па­ду от ост­ро­ва рас­по­ло­жен за­мок (XII-XIII веков, пе­ре­стро­ен в XVI веке в сти­ле ре­нес­санс). Ме­ж­ду Кварн­холь­ме­ном и зам­ком со­хра­ня­ют­ся ули­цы Ста­ро­го го­ро­да с де­ревянными до­ма­ми XVII-XVIII веков.

Университет (1977 год). На­учный парк (ис­сле­до­ва­ния в об­лас­ти энер­ге­ти­ки, ох­ра­ны ок­ру­жаю­щей сре­ды). Му­зей ис­кусств (1942 год; кол­лек­ция шведского искусства XIX-XX веков), Крае­ведческий (его фи­ли­ал - Дом Кру­зен­штер­на) и мор­ской (ис­то­рическая во­енная экс­по­зи­ция) му­зеи. Фут­боль­ный клуб «Каль­мар» (ста­ди­он «Фред­рик­сканс», 8,5 тыс. мест) - се­реб­ря­ный при­зёр чем­пио­на­та Шве­ции (1985, 2007 годы), об­ла­да­тель Куб­ка Шве­ции (1981, 1987, 2007 годы).

Про­изводство тя­га­чей, транс­пор­тё­ров, бук­си­ро­воч­ной тех­ни­ки («Kalmar Motor AB»), обо­ру­до­ва­ния для рас­фа­сов­ки жид­ких и пас­то­об­раз­ных пи­ще­вых, кос­ме­тических и др. про­дук­тов («Norden Machinery AB»). Сте­коль­ная (в т. ч. ху­дожественный из­де­лия ма­рок «Orrefors» и «Kosta Boda»), пи­ще­вая (в т. ч. кон­ди­тер­ская) промышленность. Су­до­строе­ние.

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