КАЛЬМАН КНИЖНИК

КАЛЬМАН КНИЖНИК - венгерский король.

Из ди­на­стии Ар­па­дов , сын ко­ро­ля Ге­зы I (1074-1077 годы). Фи­зи­че­ски сла­бый, но весь­ма обра­зо­ван­ный и на­чи­тан­ный (от­сю­да про­зви­ще Книж­ник), Кальман около 1092 года был на­зна­чен сво­им дя­дей, ко­ро­лём Лас­ло I Свя­тым, епи­ско­пом Гросс­вар­дай­на (Ора­дя). Во вре­мя борь­бы за ин­ве­сти­ту­ру ме­ж­ду Лас­ло I и па­пой Рим­ским Ур­ба­ном II эмиг­ри­ро­вал в Поль­шу (1093 год). В 1095 году унас­ле­до­вал венгерский трон. В 1095-1097 годах под­дер­жи­вал млад­ше­го бра­та Ал­мо­ша (ко­то­ро­му Лас­ло I за­ве­щал хорватскую часть Венгерского ко­ро­лев­ст­ва) во вре­мя вос­ста­ния хор­ва­тов про­тив его вла­сти. В 1096 году кон­тро­ли­ро­вал про­хо­ж­де­ние по тер­ри­то­рии Венг­рии войск, уча­ст­во­вав­ших в 1-м кре­сто­вом по­хо­де, ре­ши­тель­но пре­се­кая гра­бе­жи. Вес­ной 1097 года ов­ла­дел не­за­ви­си­мой ча­стью Хор­ва­тии, при­сое­ди­нив её к Венгерскому ко­ро­лев­ст­ву.

За­клю­чил со­юз с пра­ви­те­лем Си­ци­лии графом Ро­же­ром I (умер 1101 год), всту­пив в ди­на­стический брак с его до­че­рью Фе­ли­цией. В этом бра­ке бы­ли ро­ж­де­ны двое сы­но­вей - Иш­тван и Лас­ло, что лиши­ло Ал­мо­ша ре­аль­ной воз­мож­но­сти на­сле­до­вать венгерский трон. Вос­ста­ние Ал­мо­ша за­кон­чи­лось его от­стра­не­ни­ем от вла­сти в Хор­ва­тии и её при­со­еди­не­ни­ем в 1102 году к Венгерскому ко­ро­лев­ст­ву на пра­вах лич­ной унии. Кальман был ко­ро­но­ван ко­ро­лём Хор­ва­тии. Впо­след­ст­вии Ал­мош ещё три­ж­ды под­ни­мал вос­ста­ния про­тив Кальмана, в 1113 году (по др. дан­ным, 1112 год) по при­ка­зу ко­ро­ля был ос­ле­п­лён вме­сте с сы­ном Бе­лой (бу­ду­щий ко­роль Бе­ла II Сле­пец; смотрите Бела). К 1105 году, опи­ра­ясь на со­юз с ви­зантийским императором Алек­се­ем I Ком­ни­ном , Кальман за­нял дал­ма­тин­ские го­ро­да Сплит, За­дар и др. Под­дер­жал ки­ев­ско­го князя Свя­то­пол­ка Изя­сла­ви­ча в его борь­бе про­тив вла­ди­ми­ро-во­лын­ско­го князя Да­ви­да Иго­ре­ви­ча, од­на­ко вой­ска Кальмана в 1099 году по­тер­пе­ли по­ра­же­ние от по­лов­цев под Пе­ре­мыш­лем. В 1112 году, ов­до­вев, за­клю­чил ди­на­стический брак с до­че­рью великого князя ки­ев­ско­го Вла­ди­ми­ра Все­во­ло­до­ви­ча Мо­но­ма­ха.

В пе­ри­од прав­ле­ния Кальмана про­изош­ло ук­ре­п­ле­ние венгерского государства, бы­ло упо­ря­до­че­но административно-территориальное де­ле­ние Тран­силь­ва­нии (во гла­ве её был по­став­лен вое­во­да) и Хор­ва­тии (её стал воз­глав­лять бан). За­вер­шил на­ча­тые Иш­тва­ном I пре­об­ра­зо­вания цер­ков­ной ор­га­ни­за­ции, ос­но­вал епи­скоп­ст­во в Нит­ре. В 1096 году ог­ра­ни­чил при­ме­не­ние смерт­ной каз­ни и пы­ток. Ввёл в дей­ст­вие за­кон, по ко­то­ро­му дво­рян­ские зем­ли воз­вра­ща­лись ко­ро­не, ес­ли их вла­де­лец не имел на­след­ни­ков по муж­ской ли­нии. При­нял ряд мер, на­прав­лен­ных на ог­ра­ни­че­ние ра­бо­тор­гов­ли, эман­си­па­цию ев­ре­ев, ук­ре­п­ле­ние обо­ро­ны го­су­дар­ст­ва.