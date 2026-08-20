КАЛЬМАН КНИЖНИК
КАЛЬМАН КНИЖНИК - венгерский король.
Из династии Арпадов, сын короля Гезы I (1074-1077 годы). Физически слабый, но весьма образованный и начитанный (отсюда прозвище Книжник), Кальман около 1092 года был назначен своим дядей, королём Ласло I Святым, епископом Гроссвардайна (Орадя). Во время борьбы за инвеституру между Ласло I и папой Римским Урбаном II эмигрировал в Польшу (1093 год). В 1095 году унаследовал венгерский трон. В 1095-1097 годах поддерживал младшего брата Алмоша (которому Ласло I завещал хорватскую часть Венгерского королевства) во время восстания хорватов против его власти. В 1096 году контролировал прохождение по территории Венгрии войск, участвовавших в 1-м крестовом походе, решительно пресекая грабежи. Весной 1097 года овладел независимой частью Хорватии, присоединив её к Венгерскому королевству.
Заключил союз с правителем Сицилии графом Рожером I (умер 1101 год), вступив в династический брак с его дочерью Фелицией. В этом браке были рождены двое сыновей - Иштван и Ласло, что лишило Алмоша реальной возможности наследовать венгерский трон. Восстание Алмоша закончилось его отстранением от власти в Хорватии и её присоединением в 1102 году к Венгерскому королевству на правах личной унии. Кальман был коронован королём Хорватии. Впоследствии Алмош ещё трижды поднимал восстания против Кальмана, в 1113 году (по др. данным, 1112 год) по приказу короля был ослеплён вместе с сыном Белой (будущий король Бела II Слепец; смотрите Бела). К 1105 году, опираясь на союз с византийским императором Алексеем I Комнином, Кальман занял далматинские города Сплит, Задар и др. Поддержал киевского князя Святополка Изяславича в его борьбе против владимиро-волынского князя Давида Игоревича, однако войска Кальмана в 1099 году потерпели поражение от половцев под Перемышлем. В 1112 году, овдовев, заключил династический брак с дочерью великого князя киевского Владимира Всеволодовича Мономаха.
В период правления Кальмана произошло укрепление венгерского государства, было упорядочено административно-территориальное деление Трансильвании (во главе её был поставлен воевода) и Хорватии (её стал возглавлять бан). Завершил начатые Иштваном I преобразования церковной организации, основал епископство в Нитре. В 1096 году ограничил применение смертной казни и пыток. Ввёл в действие закон, по которому дворянские земли возвращались короне, если их владелец не имел наследников по мужской линии. Принял ряд мер, направленных на ограничение работорговли, эмансипацию евреев, укрепление обороны государства.