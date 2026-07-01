КАЛЛИСФЕН (др.-греч. Καλλισθένες)

Историк и философ, участник восточных походов Александра Великого .

Мать Каллисфена Геро́ была либо двоюродной сестрой, либо племянницей Аристотеля . Каллисфен был его учеником и, видимо, по рекомендации Аристотеля присоединился к Александру в качестве официального историографа его азиатской кампании. Уже до 334 г. до н.э. Каллисфен был известен своими историческими трудами – малыми («Список победителей на Пифийских играх», составлен совместно с Аристотелем; «О Священной войне», т.е. Третьей Священной войне против Фокиды, 356–346 гг. до н.э.; и др.) и особенно крупным – «Греческая история» (Ἑλληνικά) (описаны события с Царского мира, 387/6 г., и до начала Третьей Священной войны, 356 г. до н.э.).

Во время восточных походов Каллисфен писал «Деяния Александра» (Ἀλεξάνδρου πράξεις) – сочинение, выражавшее официальный взгляд на происходившее и являвшееся апологией завоеваний македонского царя. Отдельные части этого труда по мере их завершения отправлялись в Грецию, судя по всему, после одобрения самим Александром и там сразу же публиковались. В «Деяниях Александра» изложение событий было доведено как минимум до битвы при Гавгамелах, 331 г. до н.э.

Отношения между Александром и Каллисфеном со временем ухудшились; последний стал резко критиковать стремление македонского монарха к сближению с персидской знатью, а равно и предпринимаемые им шаги к установлению при дворе восточных обычаев. Это привело к ряду столкновений Каллисфена с Александром. Так, весной 327 г. до н.э. в Бактрах (столице Бактрии ) Каллисфен открыто выступил против попытки введения царем проскинéсиса, персидской церемонии земного поклона, для своего македонского и греческого окружения, причем его позиция повлияла на то, что Александр в итоге был вынужден отказаться от этого намерения.

Вскоре, в том же году, историк был арестован по делу о заговоре так называемых «пажей», юношей из знатных македонских фамилий, состоящих при особе царя. «Пажи», обучение которых наукам было поручено Каллисфену, решили убить Александра, но их заговор был раскрыт. Являлся ли, однако, Каллисфен действительно непосредственным участником данного заговора, неясно. Неясна и дальнейшая судьба Каллисфена: по одной версии, он был тотчас подвергнут пыткам и казнен, по другой – умер в заключении во время индийской кампании Александра (либо из-за болезни, либо совершив самоубийство). От сочинений Каллисфена до наших дней дошли только отдельные фрагменты.