КАЛЛИОПА (др.-греч. Καλιόπη, Καλλίοπεια, лат. Calliope, Calliopea)

В древнегреческой мифологии одна из девяти муз .

Каллиопа («прекрасноголосая»), как и другие олимпийские музы, – дочь Зевса и Мнемосины (Hesiod. Theog., 52-64; 76-80; Apollod., I, 3, 1).

Гесиод, перечисляя по именам девять муз, называет Каллиопу последней и подчеркивает, что она выделяется среди остальных сестер (Theog., 79), Аполлодор считает ее самой старшей из муз (Apollod., I, 3, 1). Она представляется в мифах матерью Орфея (Plat. Resp., 364e; Paus., IX, 30, 4) и Лина (Apollod., I, 3, 2), отцом которых является Аполлон (или Эагр), а также Реса (Apollod., I, 3, 4), а в поздней традиции сыновьями Каллиопы называют Гименея и Гомера.

Первоначально функции муз четко не разделялись, в эллинистическое время, когда делались попытки закрепить за каждой из девяти муз определенный род поэтического и музыкального творчества, Каллиопа считалась покровительницей героического эпоса и элегии. В последующие времена она представлялась музой эпической поэзии и науки. Обычными атрибутами Каллиопы в изобразительной традиции оказываются вощеная дощечка или свиток и стиль (палочка для письма), которые она держит в руках.

Иллюстрация:

Каллиопа, муза эпической поэзии. «Саркофаг Муз». Мрамор. II в. н.э. Париж, Лувр.

Автор статьи: О.В. Кулишова