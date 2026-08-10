КАЛЛИМАХ, сын Батта (др.-греч. Καλλίμαχος)

Древнегреческий поэт (эпоха эллинизма).

О жизни Каллимаха сохранилось немного сведений. Известно (по словам самого поэта), что его деда звали тоже Каллимах и он некогда воевал за свою отчизну, город Кирену. Юность будущий поэт провел, очевидно, на родине, где получил хорошее образование, которое ему удалось затем усовершенствовать в Афинах. В какой-то момент Каллимах переселился в Александрию Египетскую, столицу царства Птолемеев. Здесь в пригороде Александрии Элевсине он поначалу занимался преподаванием в одной из школ, возможно, даже начальной, одновременно давая частные уроки, в том числе по риторике. Тогда же, в молодые годы, Каллимах обратился к поэтической деятельности, которая постепенно снискала ему известность. Данное обстоятельство, а равно его глубокие познания в древней и современной литературе, надо полагать, и обусловили то, что царь Птолемей II Филадельф (283/2–246 гг. до н.э.) предложил Каллимаху после смерти Зенодота взять на себя руководство Александрийской библиотекой. На этой должности Каллимах, по-видимому, находился вплоть до своей смерти. В годы своего руководства Александрийской библиотекой он проявил себя как ученый-филолог и вместе с тем продолжил свои занятия на литературном поприще, став, по сути дела, придворным поэтом Птолемея II, а потом и его сына Птолемея III Эвергета (246–222/1 гг. до н.э.). К числу собственно ученых трудов Каллимаха относятся его «Таблицы», являвшиеся своего рода энциклопедией (в 120 книгах), оформленной в виде таблиц, где были собраны имена писателей и дано краткое содержание их сочинений. Как поэт Каллимах создал новое направление, которое ориентировалось на сравнительно малые произведения, посвященные в основном мифологической тематике и отличавшиеся глубокой и даже изощренной ученостью. От большого числа поэтических сочинений Каллимаха сохранилось лишь немногое – либо в цитатах более поздних писателей, либо в обнаруженных папирусах; при этом некоторые сюжеты его произведений стали известны по их поздним переложениям. Это – «Причины» (сборник элегий, состоявший вместе с прологом из 4 книг, две последние из которых были обрамлены «Победой Береники» и «Косой Береники», т.е. посвящениями жене Птолемея III ), «Гимны» (6 гимнов, из которых пять написаны гекзаметром, а один – «Гимн на купание Паллады» – элегическим размером), «Ямбы» (13 стихотворений, написанных холиямбом), эпиллий «Гекала» и др. Хронология сочинений Каллимаха представляет собой предмет дискуссий.

Сочинения:

Причины / Пер. Ю. Голубца // Древнегреческая элегия. СПб., 1996;

Причины / Пер. О. Смыки, В. Ярхо, М. Грабарь-Пассек // Эллинские поэты VIII-III вв. до н.э. М., 1999;

Гимны / Пер. С. С. Аверинцева // Александрийская поэзия. М., 1972;

Ямбы / Пер. О. Смыки, В. Ярхо // Эллинские поэты VIII-III вв. до н.э. М., 1999;

Гекала / Пер. О. Смыки // Эллинские поэты VIII-III вв. до н.э. М., 1999;

Эпиграммы / Пер. Л. Блуменау, Ю. Голубца, Е. Свиясова и др. // Греческая эпиграмма. СПб., 1993;

Бранх / Пер. О. Смыки // Эллинские поэты VIII-III вв. до н.э. М., 1999.