КАЛЛИКРАТ
КАЛЛИКРАТ - древнегреческий архитектор второй половины V века до н. э.
Работал в Афинах. Первое упоминание о Калликрате относится к 449 году до н. э., когда афинский Совет утвердил проект храма Афины-Ники на афинском Акрополе. Калликрат спроектировал самый большой амфипростиль в античной Греции в аттическом варианте ионического ордера. Поскольку строительство храма было отложено в связи с началом строительства Парфенона, Калликрат воплотил его проект в храме Артемиды, Деметры и Коры на реке Илисс (около 450 года до н. э., не сохранился, известен по обмерам XVIII века), на что указывает почти полное сходство деталей двух построек.
Храм Афины-Ники был возведён только в 427-424 годах до н. э. После возведения Пропилей размеры строительного участка уменьшились, что заставило Калликрата внести изменения в первоначальный проект для того, чтобы сохранить форму амфипростиля: ширина наоса превышает его глубину (4,14×3,78 м), а простенки по обеим сторонам от двери заменены зарешеченными окнами. Колонны храма Афины-Ники по пропорциям подобны дорическим колоннам Парфенона. На основании сходства с храмом Афины-Ники (стиль, техника строительства, использование пентелийского мрамора) Калликрату приписывается 2-й из 4 этапов возведения (425-420 годы до н. э.) третьего храма Аполлона на острове Делос. Проект Калликрата положил начало широкому распространению амфипростиля, особенно в Аттике (храмы на реке Илисс, на Ареопаге, в Амбелокипах и др.). Детали обоих храмов Калликрата часто копировали римляне, а благодаря чертежам XVIII века их формы воспроизводились в архитектуре классицизма в Европе и США вплоть до конца XIX века.
По сообщению Плутарха, Калликрат был одним из авторов Парфенона (наряду с Иктином и Фидием), он отвечал за администрирование и техническую часть строительства, но не за внешний вид храма. Возможно, Калликрат являлся главным архитектором Афин: согласно официальным строительным отчётам, в 443-442 годах до н. э. он завершил сооружение т. н. Длинных стен (протяжённость 6 км), соединивших Афины с портом в Пирее; он также принимал участие в укреплении восточной части стен Акрополя.