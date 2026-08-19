КАЛЛИКРАТ

КАЛЛИКРАТ - древнегреческий архитектор второй половины V века до н. э.

Ра­бо­тал в Афи­нах. Пер­вое упо­ми­на­ние о Калликрате от­но­сит­ся к 449 году до н. э., ко­гда афин­ский Со­вет ут­вер­дил про­ект хра­ма Афи­ны-Ни­ки на афин­ском Ак­ро­по­ле. Калликрат спро­ек­тиро­вал са­мый боль­шой ам­фи­про­стиль в ан­тич­ной Гре­ции в ат­ти­че­ском ва­ри­ан­те ио­ни­че­ско­го ор­де­ра. По­сколь­ку строи­тель­ст­во хра­ма бы­ло от­ло­же­но в свя­зи с на­ча­лом строи­тель­ст­ва Пар­фе­но­на, Калликрат во­пло­тил его про­ект в хра­ме Ар­те­ми­ды, Де­мет­ры и Ко­ры на реке Илисс (около 450 года до н. э., не сохранился, из­вес­тен по об­ме­рам XVIII века), на что ука­зы­ва­ет поч­ти пол­ное сход­ст­во де­та­лей двух по­стро­ек.

Храм Афи­ны-Ни­ки был воз­ве­дён толь­ко в 427-424 годах до н. э. Пос­ле воз­ве­де­ния Про­пи­лей раз­ме­ры стро­ительного участ­ка умень­ши­лись, что за­ста­ви­ло Калликрата вне­сти из­ме­не­ния в пер­во­на­чаль­ный про­ект для то­го, что­бы со­хра­нить фор­му ам­фи­про­сти­ля: ши­ри­на на­оса пре­вы­ша­ет его глу­би­ну (4,14×3,78 м), а про­стен­ки по обе­им сто­ро­нам от две­ри заме­не­ны за­ре­шечен­ны­ми ок­на­ми. Ко­лон­ны хра­ма Афи­ны-Ни­ки по про­пор­ци­ям по­доб­ны до­ри­чес­ким ко­лон­нам Пар­фе­но­на. На ос­но­ва­нии сход­ст­ва с хра­мом Афи­ны-Ни­ки (стиль, тех­ни­ка строи­тель­ст­ва, ис­поль­зо­ва­ние пен­те­лий­ско­го мра­мо­ра) Калликрату при­пи­сы­ва­ет­ся 2-й из 4 эта­пов воз­ве­де­ния (425-420 годы до н. э.) третье­го хра­ма Апол­ло­на на острове Де­лос. Про­ект Калликрата по­ло­жил на­ча­ло ши­ро­ко­му рас­про­стра­не­нию ам­фи­про­сти­ля, осо­бен­но в Ат­ти­ке (хра­мы на реке Илисс, на Аре­о­па­ге, в Ам­бе­ло­ки­пах и др.). Де­та­ли обо­их хра­мов Калликрата час­то ко­пи­ро­ва­ли рим­ля­не, а бла­го­да­ря чер­те­жам XVIII века их фор­мы вос­про­из­во­ди­лись в ар­хи­тек­ту­ре клас­си­циз­ма в Ев­ро­пе и США вплоть до конца XIX века.

По со­об­ще­нию Плу­тар­ха , Калликрат был од­ним из ав­то­ров Пар­фе­но­на (на­ря­ду с Икти­ном­ и Фи­ди­ем), он от­ве­чал за ад­мини­ст­ри­ро­ва­ние и тех­ническую часть строи­тель­ст­ва, но не за внеш­ний вид хра­ма. Воз­мож­но, Калликрат яв­лял­ся главным ар­хи­тек­то­ром Афин: со­глас­но официальным стро­ительным от­чё­там, в 443-442 годах до н. э. он за­вер­шил со­ору­же­ние т. н. Длин­ных стен (про­тя­жён­ность 6 км), со­еди­нив­ших Афи­ны с пор­том в Пи­рее; он так­же при­ни­мал уча­стие в ук­ре­п­ле­нии восточной час­ти стен Ак­ро­по­ля.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)