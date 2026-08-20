КАЛЛИГРАФИЯ
КАЛЛИГРАФИЯ - искусство красивого и чёткого письма.
Каллиграфия сообщает письму декоративность, красоту и образную выразительность, тяготея то к ясности и гармоничности очертаний, то к экспрессивной скорописи, то к замысловатой узорности. В европейской традиции каллиграфия связана с историей шрифта; в странах Дальнего Востока и исламского мира каллиграфия является видом искусства. Истоки восточной каллиграфии - в традициях Китая, где каллиграфия на протяжении тысячелетий имела самый высокий среди пластических искусств статус и являлась стилеобразующей сферой художественной практики, эстетика которой сформировала особое «каллиграфическое ви́дение», ярко проявляющееся во всех, в т. ч. и современных, видах китайского искусства.
Китайская каллиграфия как искусство представляет собой графическую фиксацию жеста в движении (передаётся чертами хуа) или в статике (передаётся точками дянь). Набор каллиграфических почерков складывался в двух режимах: пластическом, ориентированном на графику из черт и точек, изображающих входящие в состав иероглифов элементы, и орнаментальном, допускавшем введение в графику дополнительных орнаментальных сюжетов. Особенность развития каллиграфической традиции Китая заключалась в изначальном и неизменном преобладании пластических почерков над орнаментальными. Уже во 2-й половине I-го тысячелетия до н. э. обозначилась триада ведущих режимов: почерки медленного письма (варианты чжуань-шу), среднескоростного письма (протоустав ли-шу, устав кай-шу, полуустав син-шу) и скоростного письма (варианты цао-шу).
В Китае была разработана эстетика каллиграфического инструментария, обозначавшаяся устойчивой формулой «четыре драгоценности кабинета интеллектуала» (вэнь фан сы бао), под которыми подразумеваются кисть, тушь, бумага и тушечница. В искусстве каллиграфии веками шёл поиск не идеальных форм, но совершенного движения, которое должно было достигнуть согласованности с динамикой трансформаций всего мироздания. Искусство каллиграфии развивалось как одна из практик по осуществлению общей установки китайской культуры на «пестование жизни» (ян шэн). Традиционная китайская эстетика наделяла каллиграфическую пластику всеми свойствами реальной живой плоти, различая в ней такие элементы, как «костяк» (гу), «жилы» (цзинь), «кровь» (сюэ) и «мышцы» (жоу). Четыре анатомических компонента созидают «пружину жизни» (шэнцзи), сообщая каллиграфическому образу жизненность (шэнмин). Экспрессия китайской скорописи не раскрывает зрителю психологические проблемы автора, но демонстрирует результат их преодоления. Каллиграфическое произведение воспринимается зрителем в процессе «следования чертам» (цзи хуа): повторяемая взглядом зрителя траектория движений кисти открывает ему духовные достижения мастера.
Истоки каллиграфической традиции восходят к периоду династии Инь (Шан) (XVIII/XVII - XII/XI века до н. э.). При династии Чжоу (XII/XI - III века до н. э.) были разработаны ведущие принципы формообразования и заложены основы каллиграфической эстетики. В эпоху династий Цинь и Хань (III век до н. э. - III век н. э.) активно формировались новые почерки, возникла авторская каллиграфия и созданы первые трактаты о ней. На IV-V века пришёлся расцвет региональных школ семейств Вэй, Су, Лу, Си, Юй, Се и прославленного семейства Ванов, давшего таких корифеев, как Ван Сичжи и его сын Ван Сяньчжи (IV век). При династии Тан (618-907 годы) и в эпоху Пяти династий (907-960 годы) произошёл синтез традиций региональных школ, который стал основой для творчества крупнейших мастеров (Юй Шинань, Оуян Сюнь, Чу Суйлян, Янь Чжэньцин, Сунь Готин, Чжан Сюй, Хуай Су, Ян Нинши и др.).
При династии Сун (960-1279 годы) шла дальнейшая индивидуализация творческих исканий в работах Цай Сяна, Хуан Тинцзяня, Су Ши и Ми Фу. Задачи укрепления и обновления традиции были в центре внимания мастеров династии Юань (1271-1368 годы): Чжао Мэнфу, Ян Вэйчжэнь, Чжан Юй. При династии Мин (1368-1644 годы) усилилось противостояние между полюсами ортодоксов и эксцентриков; к последним относятся Чэнь Чунь, Сюй Вэй, Чжан Жуйту, Ван До и Фу Шань. Но главное достижения периода связаны с направлениями умэнь пай (Шэнь Чжоу, У Куань, Чжу Юньмин, Вэнь Чжэнмин, Ван Чун) и сунцзян пай (Дун Цичан). При династии Цин (1644-1911 годы) ортодоксальному «направлению изучения прописей» (те сюэ пай) противостоит реформаторское «направление изучения стел» (бэй сюэ пай), лидерами которого являлись Цзинь Нун, Чжэн Се, Дэн Шижу, И Биншоу, Хэ Шаоцзи, Чжао Чжицянь, У Дачэн.
В XX веке, в условиях модернизации китайской традиционной культуры, каллиграфия воспринималась китайскими интеллектуалами как способ сохранения национальной идентичности. В 1-й половине XX века каждый крупный мастер являлся лидером одной из самостоятельных школ, возникавших в большом количестве. В этот период появились новые почерки (цзя-гу, бэй-шу), созданные на основе изучения древних артефактов. Противоположный полюс стилистических исканий был связан с внедрением в каллиграфию живописных приёмов. В годы «культурной революции» маоистский режим активно использовал каллиграфию как действенное идеологическое оружие. Сам Мао Цзэдун создал огромное количество образцов агитационной каллиграфии. В последней четверти XX века профессиональное каллиграфическое сообщество делится на два лагеря: каллиграфов-традиционалистов (преимущественно людей старшего поколения) и молодых мастеров, увлечённых движением за «современную каллиграфию» (сяньдай шуфа), экспериментирующих с новыми материалами и авангардными пластическими решениями.
Каждая из соседних с Китаем стран использовала его художественный опыт для формирования собственной национальной культуры каллиграфии. Знакомство с китайской каллиграфической традицией происходило в рамках заимствования иероглифической письменности и конфуцианской экзаменационной системы. В силу масштабности каллиграфического наследия Китая его освоение было длительным, многоэтапным и носило избирательный характер. Первым в этот процесс в I веке н. э. включился Вьетнам, во II-III веках - Корея, в VI-VII веках - Япония. Знакомство с китайской каллиграфией осложнялось тем, что видные китайские мастера принципиально не покидали пределов Поднебесной, поэтому уровень каллиграфических техники в национальных школах напрямую зависел от интенсивности стажировок в самом Китае. Корея, чаще других посылавшая своих стипендиатов в Китай, значительно опережала др. страны по качеству подготовки своих каллиграфов.
Первый этап в истории корейской каллиграфии приходится на период Трёх государств (I век до н. э. - VII век н. э.), когда корейцы познакомились с китайским каллиграфическим инструментарием и техникой письма уставом. На следующем этапе, в период Объединённого Силла (668-935 годы), уровень каллиграфических познаний в корейских придворных кругах существенно возрос, при этом отдавалось предпочтение стилю китайского каллиграфа Оуян Сюня. При династии Корё (X-XIV века) искусство каллиграфии развивалось как в конфуцианских, так и буддийских кругах, где успешно осваивались скорописные почерки. В период Чосон (1392-1910 годы) корейская каллиграфия достигла своего расцвета. К XV веку корейские ремесленники добились высокого качества в произ-ве каллиграфического инструментария, и прежде всего прославленной корейской бумаги, которую с удовольствием использовали и китайские каллиграфы.
На данном этапе китайская каллиграфическая традиция была освоена в полном объёме, о чём свидетельствуют работы принца Анпхёна (XV век) и Хан Хо (2-я половина XVI - начало XVII веков). В XV веке создана национальная письменность, каллиграфия которой развивалась в двух почерковых программах: вонпхиль (округлые формы) и панпхиль (квадратные формы). Крупнейшей фигурой в истории корейской каллиграфии является Ким Чон Хи (XIX век). Соединив протоустав с уставом, он создал оригинальный стиль чхуса. В XX веке наблюдался взлёт каллиграфии на национальном алфавите хангыль, который используют десятки крупных каллиграфов: И Гон, Хён Бён Чан, Джон До Зун, Ё Тэ Мён и др. Уникальны каллиграфические достижения монахов буддийской школы Сон (Кван Гён, Сок Ду, Вон Дам, Сок Чжон, Чжун Кван, Су Ан и др.). Национальные особенности корейской каллиграфии заключаются во внимании к силе нажима кисти, в ощущении веса каждой черты и точки.
Первое знакомство с китайской письменностью в Японии произошло в V веке, но собственное искусство каллиграфии появилось только в VI-VIII веках, когда, помимо устава кайсё (кай-шу), началось освоение курсива гёсё (син-шу) и скорописи сосё (цао-шу). Учителями японцев на раннем этапе были преимущественно корейские мастера. Формирование традиции сёдо («путь каллиграфии») прошло несколько этапов, на каждом из которых решались разные культурные задачи. В период Нара (710-794 годы) каллиграфия внедрялась в придворных кругах для оформления на должном уровне государственных документов и переписывания буддийских сутр. Первыми мастерами каллиграфии в Японии стали монах Кукай, императора Сага и придворный Татибана-но Хаянари, тщательно придерживавшиеся китайской манеры письма. В IX веке были созданы 2 версии национальной письменности - хирагана (скруглённая пластика) и катакана (угловатая пластика), разработаны их пластические нормативы. В связи с этим начиная с периода Хэйан (794-1185 годы) развитие японской каллиграфии проходит по 2 автономным направлениям: «китайскому» (кара-ё) и «национальному» (ва-ё). В 1-м направлении японские мастера стремились продемонстрировать свои достижения в овладении китайской каллиграфии, которые так и оставались довольно скромными; 2-е направление - яркое художественное явление, давшее такой шедевр национальной каллиграфии, как альбом монастыря Хонгандзи «Антология стихов 36 поэтов» (1112 год), созданный 20 лучшими каллиграфами того времени. Трое мастеров - Оно-но Тофу, Фудзивара-но Сукэмаса и Фудзивара-но Юкинари - приобрели известность под коллективным именем Сансэки [«Три следа (кисти)»].
Крупным каллиграфом считается Фудзивара-но Ёсицунэ. Следующий этап в истории японской каллиграфии (XIII-XIV века) связан с распространением буддийской школы Дзен. Как и в Китае и Корее, дзенские наставники использовали скоропись в составе монашеских практик, где она получила название бокусэки («следы туши»). В XV-XVII веках каллиграфия была включена мастерами чайной церемонии в ритуал чайного действа тяною, в контексте которого монашеское бокусэки получает утончённую художественную интерпретацию, ориентированную на запросы самурайского сословия. В данном стиле работали Хонъами Коэцу, Коноэ Нобутада, Сёкадо Содзё и др. В XX веке получили бурное развитие различные модернистские направления, которые используют преимущественно национальную письменность, но также и китайскую иероглифику. Консервативное направление, занимавшее сильные позиции в период Эдо, к концу XX века оказалось на грани исчезновения. Национальные особенности японской каллиграфии проявляются в острой жёсткости и одновременно скользящей лёгкости движений кисти; её отличает изысканный декоративизм, основанный на аппликационном соединении цветных фонов и утончённой графике статичных, даже в скорописи, черт. Для произведений японских мастеров характерна высокая эмоциональная напряжённость, которая в уставных почерках приводит к оцепенелости каллиграфической пластики, а в скорописных почерках переходит в агрессивные выплески, деформирующие каллиграфические формы в заранее продуманные комбинации тушевых пятен.
В странах ислама каллиграфия (округлый шрифт «насхи», геометризированный «куфи») включалась в богатейшие орнаментально-ритмические композиции, сочетаясь с геометрическим или растительным узором, иногда с изобразительными элементами. Первоначально арабская каллиграфия возникла на базе копирования Корана, который считается творением Аллаха, поэтому написанное слово само по себе получило сакральный смысл. Многие правители брали на себя обет сделать копию Корана и для этого постигали азы каллиграфии. Сначала арабы пользовались стилем хиджази, в котором сохранялся стиль клинописного письма с прямыми углами. Постепенно стали вырабатываться новые почерки, большинство которых было вариантами «великолепной шестёрки» - шести почерков, признанных каноническими: насх, мухаккак, сульс, рикаа, райхани, тауки.
Каждый почерк применялся в определённой сфере: например, почерком дивани писали дипломатические документы, почерком рикаа пользовались в быту, почерком насталик писали комментарии к Корану, а почерк куфи (возникший на базе хиджази) до сих пор используется (в разных вариантах) в архитектуре и декоративном искусстве. К каллиграфии относились как к точной науке, высчитывалась высота вертикальных букв, протяжённость слова в строке. За эталон отсчёта брали ромб, который образовывался при прикосновении косо заточенного калама (тростниковой палочки) к бумаге; протяжённость той или иной буквы должна была составить (в зависимости от почерка) два или три ромба.
Среди наиболее известных мастеров каллиграфии - выходцы из разных уголков арабо-мусульманского мира: Халид ибн аль-Хаййаж, аль-Фарахиди (VIII век), аль-Дахак, аль-Ишак, Ахмед аль-Калби, Ибрахим и Юсуф аль-Шараджи, Ахваль аль-Мухаррир (IX век), Абу Али Мухаммад ибн-Али ибн-Мукла, Ибрагим ас-Сули (X век), Абу-ль-Хасан Али ибн аль-Бавваб (XI век), аль-Калкашанди (XV век). Среди каллиграфов были и женщины - Фатима аль-Багдади и Шухда бинт аль-Абнари (XII век). Лучшим из каллиграфов называли Якута аль-Мустасими (1203-1298 годы). Именно он разработал систему стилей каллиграфии, взяв за основу 6 самых известных, с учётом пропорций каждой буквы, а также разработал методику обучения её секретам. С распространением книги в мусульманском мире более популярными стали скорописные стили почерка - рукаа. Как правило, этим почерком написано большинство манускриптов позднего времени.
Иллюстрации:
Ван Сичжи. «Предисловие к [сборнику стихов, написанное в] "Беседке орхидей"». Почерк син-шу. Сер. 4 в. Копия 7 в. (с утраченного оригинала). Бумага, тушь. Музей Гугун (Пекин). Архив БРЭ.
Хуай Су. «Автобиография». Почерк куан-цао. Бумага, тушь. 777 (возможно, оригинал). Музей Гугун (Тайбэй). Архив БРЭ.