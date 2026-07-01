КАЛЛИЕВ МИР

Каллиев мир — мирный договор, завершивший, согласно свидетельствам античных авторов, Греко-персидские войны .

Предположительно, заключен в 449 до н. э. в Сузах, хотя в разных источниках датировки различны. Назван по имени главы афинской делегации в Сузах Каллия, сына Гиппоника. Договор устанавливал границы сфер влияния, а также содержал признание Ахеменидами независимости ионийских греческих полисов малоазийского побережья. По мнению некоторых историков, существовало несколько мирных соглашений между Афинами и Персией: так называемый первый К. м. был заключен после битвы при Евримедонте (между 469 и 466 до н. э.), в которой персы потерпели сокрушительное поражение, второй и окончательный — после неудачной египетской (459—454 до н. э.) и малоэффективной кипрской (449 до н. э.) экспедиций афинян.

Лит.: Строгецкий В. М. Проблема Каллиева мира и его значение для эволюции Афинского морского союза // Вестник древней истории. 1991. № 2. С. 158—167; Греция и Ахеменидская держава: история дипломатических отношений в VI—IV вв. до н. э. СПб., 2008.