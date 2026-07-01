КАЛЛАС МАРИЯ

КАЛЛАС МАРИЯ - греческая певица (ли­ри­ко-дра­ма­тическое со­пра­но),

Од­на из наи­бо­лее зна­чительных фи­гур в музыкальной куль­ту­ре XX века. В 1937-1945 годах жи­ла в Гре­ции, с 1937 года учи­лась в Афин­ской консерватории (с 1939 года - у Э. де Идаль­го), в 1942-1944 годах вы­сту­па­ла в афин­ских опер­ных те­ат­рах. Ус­пех Каллас при­нес­ла пар­тия Джо­кон­ды в од­но­именной опе­ре А. Пон­кь­ел­ли (1947 год, Аре­на-ди-Ве­ро­на). В конце 1940-х годов с ус­пе­хом га­ст­ро­ли­ро­ва­ла во мно­гих го­ро­дах Ита­лии.

С 1951 года со­ли­ст­ка те­ат­ра «Ла Ска­ла» (Ми­лан), в 1952 году де­бю­ти­ро­ва­ла в лон­дон­ском те­ат­ре «Ко­вент-Гар­ден», в 1954 году в Чи­каг­ской опе­ре, в 1956 году в те­ат­ре «Мет­ро­по­ли­тен-опе­ра» (Нью-Йорк). Пе­ла так­же на др. круп­ней­ших опер­ных сце­нах ми­ра. Рас­цвет ис­пол­ни­тель­ской карь­е­ры Каллас при­шёл­ся на первую половину1950-х годов. По­сте­пен­но те­ряя го­лос, в 1965 году Каллас пре­кра­ти­ла вы­сту­п­ле­ния на опер­ной сце­не, из­ред­ка вы­сту­пая с кон­цер­та­ми. По­след­ние го­ды жиз­ни про­ве­ла в Па­ри­же.

Уни­каль­ные при­род­ные дан­ные, вы­даю­щее­ся вир­ту­оз­ное и дра­ма­тическое мас­тер­ст­во по­зво­ля­ли Каллас в ран­ний пе­ри­од с рав­ным бле­ском ис­пол­нять пар­тии бель­кан­то и пар­тии ваг­не­ров­ских ге­ро­инь (Изоль­да в «Три­ста­не и Изоль­де», Брун­гиль­да в «Валь­ки­рии», Кун­д­ри в «Пар­си­фа­ле»); позд­нее Каллас со­сре­до­то­чи­лась на итальянском ро­ман­тическом ре­пер­туа­ре.

Луч­шие пар­тии: Нор­ма, Ме­дея, Тос­ка (од­но­именной опе­ры В. Бел­ли­ни, Л. Ке­ру­би­ни , Дж. Пуч­чи­ни), Ан­на Бо­лейн, Лю­чия де Лам­мер­мур (од­но­именной опе­ры Г. До­ни­цет­ти), Вио­лет­та и Ле­ди Мак­бет («Тра­виа­та» и «Мак­бет» Дж. Вер­ди). Не­од­но­крат­но сни­ма­лась в ки­но и на ТВ (как ки­но­ак­три­са - в за­глав­ной ро­ли в фильме «Ме­дея» П. П. Па­зо­ли­ни, 1969 год). Член жю­ри 4-го Ме­ж­ду­народного кон­кур­са имени П. И. Чай­ков­ско­го в Мо­ск­ве (1970 год). Со­хра­ни­лись многие ау­дио­за­пи­си, ви­део­за­пи­си кон­цер­тов, фраг­мен­та «Тос­ки» (те­атр «Ко­вент-Гар­ден», по­ста­нов­ка Ф. Дзеф­фи­рел­ли). Со­глас­но за­ве­ща­нию Каллас, её прах был раз­ве­ян над Эгей­ским мо­рем.

С 1982 года в Афи­нах про­во­дит­ся Меж­ду­народный кон­курс во­ка­ли­стов имени М. Кал­лас.

Иллюстрация:

М. Кал­лас в ро­ли Тос­ки («Тос­ка» Дж. Пуч­чи­ни). Архив БРЭ.