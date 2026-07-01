КАЛЛАС МАРИЯ
КАЛЛАС МАРИЯ - греческая певица (лирико-драматическое сопрано),
Одна из наиболее значительных фигур в музыкальной культуре XX века. В 1937-1945 годах жила в Греции, с 1937 года училась в Афинской консерватории (с 1939 года - у Э. де Идальго), в 1942-1944 годах выступала в афинских оперных театрах. Успех Каллас принесла партия Джоконды в одноименной опере А. Понкьелли (1947 год, Арена-ди-Верона). В конце 1940-х годов с успехом гастролировала во многих городах Италии.
С 1951 года солистка театра «Ла Скала» (Милан), в 1952 году дебютировала в лондонском театре «Ковент-Гарден», в 1954 году в Чикагской опере, в 1956 году в театре «Метрополитен-опера» (Нью-Йорк). Пела также на др. крупнейших оперных сценах мира. Расцвет исполнительской карьеры Каллас пришёлся на первую половину1950-х годов. Постепенно теряя голос, в 1965 году Каллас прекратила выступления на оперной сцене, изредка выступая с концертами. Последние годы жизни провела в Париже.
Уникальные природные данные, выдающееся виртуозное и драматическое мастерство позволяли Каллас в ранний период с равным блеском исполнять партии бельканто и партии вагнеровских героинь (Изольда в «Тристане и Изольде», Брунгильда в «Валькирии», Кундри в «Парсифале»); позднее Каллас сосредоточилась на итальянском романтическом репертуаре.
Лучшие партии: Норма, Медея, Тоска (одноименной оперы В. Беллини, Л. Керубини, Дж. Пуччини), Анна Болейн, Лючия де Ламмермур (одноименной оперы Г. Доницетти), Виолетта и Леди Макбет («Травиата» и «Макбет» Дж. Верди). Неоднократно снималась в кино и на ТВ (как киноактриса - в заглавной роли в фильме «Медея» П. П. Пазолини, 1969 год). Член жюри 4-го Международного конкурса имени П. И. Чайковского в Москве (1970 год). Сохранились многие аудиозаписи, видеозаписи концертов, фрагмента «Тоски» (театр «Ковент-Гарден», постановка Ф. Дзеффирелли). Согласно завещанию Каллас, её прах был развеян над Эгейским морем.
С 1982 года в Афинах проводится Международный конкурс вокалистов имени М. Каллас.
Иллюстрация:
М. Каллас в роли Тоски («Тоска» Дж. Пуччини). Архив БРЭ.