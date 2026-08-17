КАЛЛАГЭН МОРЛИ ЭДВАРД
КАЛЛАГЭН МОРЛИ ЭДВАРД - канадский писатель.
Родился в семье выходцев из Ирландии. Учился на юридическом факультете университета Торонто. Дебютировал в литературе в 1921 году, активно печатался в периодике. В 1928 году жил в Париже, где сблизился с Э. Хемингуэем, Дж. Джойсом и Ф. С. Фицджералдом, о знакомстве с которыми рассказал в мемуарах «То лето в Париже» («That summer in Paris», 1963 год).
Главная тема прозы Каллагэна - сложные отношения «маленького человека» с окружающим миром: романы «Странный беглец» («Strange fugitive», 1928 год), «Вот моя возлюбленная» («Such is my beloved», 1934 год), «Они унаследуют землю» («They shall inherit the Earth», 1936 год), «Радость на небесах» («More joy in heaven», 1937 год), «Любимая и потерянная» («The loved and the lost», 1951 год, русский перевод 1972 год), «Страсть в Риме» («A passion in Rome», 1961 год), «И снова к солнцу» («Close to the sun again», 1977 год) и др.
Каллагэн прославился как мастер короткого рассказа: сборники новелл «Родной корабль» («A native argosy», 1929 год), «Теперь, когда настал апрель, и другие рассказы» («Now that april’s here and other stories», 1936 год), «Рассказы» («Stories», 1967 год) и др. Для притчевой манеры Каллагэна характерны лаконизм, умение выявить метафизический подтекст в самых незначительных событиях городской повседневности.
Сочинения:
Подвенечное платье. М., 1966;
Радость на небесах. Тихий уголок. И снова к солнцу. М., 1982;
The complete stories. Toronto, 2003. Vol. 1–4.