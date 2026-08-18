КАЛКСКАЯ БИТВА 1223 ГОДА

КАЛКСКАЯ БИТВА 1223 ГОДА - сражение сил коалиции русских князей с монгольским войском.

Вторг­шие­ся в сте­пи Северного При­чер­но­мо­рья монгольские вой­ска (около 30 тыс. человек) в декабре 1222 года - январе 1223 года раз­би­ли по­лов­цев , по­сле че­го их хан Ко­тян об­ра­тил­ся за по­мо­щью к сво­ему зя­тю га­лиц­ко­му князю Мсти­сла­ву Мсти­сла­ви­чу Удат­но­му. По прось­бе кня­зя в начале 1223 года (по мне­нию А. Бе­рес­не­ва, в мар­те) в Кие­ве был со­зван кня­же­ский съезд. В нём при­ня­ли уча­стие ки­ев­ский князь Мсти­слав Ро­ма­но­вич Ста­рый и его сын Все­во­лод Мсти­сла­вич, чер­ни­гов­ский князь Мсти­слав Свя­то­сла­вич и его пле­мян­ник Ми­ха­ил Все­во­ло­до­вич, га­лиц­кий князь Мсти­слав Мсти­сла­вич Удат­ный, вла­ди­ми­ро-во­лын­ский князь Да­ни­ил Ро­ма­но­вич. На этом съез­де бы­ло ре­ше­но не ждать под­хо­да монгольских войск, а са­мим вы­сту­пить про­тив них и сра­жать­ся на чу­жой тер­ри­то­рии. Вы­сту­п­ле­ние русских войск бы­ло при­уро­че­но к кон­цу ап­ре­ля, по­сле празд­ни­ка Пас­хи (23 ап­ре­ля).

Уча­ст­ни­ка­ми по­хо­да ста­ли многие кня­зья Южной Ру­си, а так­же кня­зья Ту­ров­ско­го и Смо­лен­ско­го кня­жеств: Рос­ти­сла­ви­чи (по­том­ки ки­ев­ско­го князя Рос­ти­сла­ва Мсти­сла­ви­ча) - Мсти­слав Ро­ма­но­вич, смо­лен­ский князь Вла­ди­мир Рю­ри­ко­вич, Мсти­слав Мсти­сла­вич Удат­ный; Изя­сла­ви­чи (по­том­ки ки­ев­ско­го князя Изя­сла­ва Мсти­сла­ви­ча) - Да­ни­ил Ро­ма­но­вич, луц­кий князь Мсти­слав Яро­сла­вич Не­мый, князь Изя­слав Ин­гва­ре­вич, шум­ский князь Свя­то­слав; чер­ни­гов­ские Оль­го­ви­чи - Мсти­слав Свя­то­сла­вич с сы­ном Дмит­ри­ем, кур­ский князь Олег Иго­ре­вич, а так­же кня­зья пу­тивль­ский и труб­чев­ский (воз­мож­но, Свя­то­слав); Изя­сла­ви­чи (по­том­ки ту­ров­ско­го князя Юрия Яро­сла­ви­ча) - не­свиж­ский князь Юрий, дуб­ро­виц­кий князь Алек­сандр; а так­же два кня­зя не­из­вест­но­го про­ис­хо­ж­де­ния - зять ки­ев­ско­го князя Мсти­сла­ва Ро­ма­но­ви­ча Ан­д­рей и янев­ский (или ка­нев­ский) князь Свя­то­слав. Из кня­зей Северо-Восточной и Северо-Западной Ру­си на по­мощь южно-русским князь­ям на­пра­вил­ся рос­тов­ский князь Ва­силь­ко Кон­стан­ти­но­вич, ко­то­рый не ус­пел при­нять уча­стие в Калкской битве, дой­дя толь­ко до Чер­ни­го­ва.

Чис­лен­ность русского вой­ска, ве­ро­ят­но, не пре­вы­ша­ла 20 тыс. человек, к не­му при­сое­ди­ни­лись так­же по­лов­цы. Русские дру­жи­ны от­пра­ви­лись вниз по Днеп­ру, дви­га­ясь по пра­во­му бе­ре­гу и на ладь­ях. Че­рез 17 дней они пе­ре­шли на ле­во­бе­ре­жье Днеп­ра и 8 дней дви­га­лись на вос­ток от Днеп­ра, по­сто­ян­но от­би­вая вме­сте с по­лов­ца­ми на­па­де­ния монгольских от­ря­дов. Су­бэ­дей и Дже­бе всё глуб­же за­ма­ни­ва­ли русское вой­ско в степь. Основным не­дос­тат­ком ор­га­ни­за­ции русского вой­ска бы­ло от­сут­ст­вие еди­но­на­ча­лия, т. к. на гла­вен­ст­во пре­тен­до­ва­ли Мсти­слав Ро­ма­но­вич Ста­рый, Мсти­слав Мсти­сла­вич Удат­ный и в ка­кой-то сте­пе­ни Мсти­слав Свя­то­сла­вич.

28 мая русские и по­ло­вец­кие дру­жи­ны пе­ре­шли Кал­ку, и Мсти­слав Удат­ный за­вя­зал бой с не­боль­шим монгольским от­ря­дом, тем са­мым на­чав ре­шаю­щую бит­ву. Тя­же­ло воо­ру­жён­ные га­лиц­кие и во­лын­ские всад­ни­ки оп­ро­ки­ну­ли про­тив­ни­ка, а по­лов­цы и от­ряд Да­нии­ла Ро­ма­но­ви­ча на­ча­ли его пре­сле­до­ва­ние. Тем вре­ме­нем дру­жи­на Мсти­сла­ва Свя­то­сла­ви­ча толь­ко пе­ре­хо­ди­ла Кал­ку, а Мсти­слав Ро­ма­но­вич Ста­рый на­чал обу­ст­раи­вать ук­ре­п­лён­ный ла­герь на хол­ме, на пра­вом бе­ре­гу реки Кал­ка. Вне­зап­но пе­ред пре­сле­до­вав­ши­ми монгольский от­ряд по­ло­вец­ки­ми и русскими дру­жи­на­ми поя­ви­лись основные си­лы мон­го­лов.

В ко­рот­кое вре­мя бы­ли унич­то­же­ны от­ря­ды по­лов­цев и Да­нии­ла Ро­ма­но­ви­ча, а за­тем по­сле­до­ва­тель­но раз­би­ты дру­жи­ны Мсти­сла­ва Удат­но­го и Мсти­сла­ва Свя­то­сла­ви­ча. Ос­тав­шие­ся вой­ска русских кня­зей и по­лов­цев бе­жа­ли, а их про­тивни­ки ок­ру­жи­ли ук­ре­п­лён­ный ла­герь Мсти­сла­ва Ста­ро­го, где вме­сте с ним обо­ро­ня­лись его зять Ан­д­рей и дуб­ро­виц­кий князь Алек­сандр. 31 мая, под­дав­шись на уве­ре­ния вое­во­ды брод­ни­ков Пло­ски­ни, обе­щав­ше­го, что в слу­чае сда­чи все кня­зья и дру­жи­на бу­дут от­пу­ще­ны на Русь, кня­зья вы­шли из ла­ге­ря. В ре­зуль­та­те все их вой­ска бы­ли пе­ре­би­ты, а трое кня­зей раз­дав­ле­ны дос­ка­ми по­мо­ста, на ко­то­ром пи­ро­ва­ли по­бе­ди­те­ли.

В хо­де Калкской битвы по­гиб­ло не ме­нее 9 русских кня­зей: чер­ни­гов­ский князь Мсти­слав Свя­то­сла­вич с сы­ном, янев­ский (или ка­нев­ский) князь Свя­то­слав, князь Изя­слав Ин­гва­ре­вич, шум­ский князь Свя­то­слав, не­свиж­ский князь Юрий, ки­ев­ский князь Мсти­слав Ро­ма­но­вич Ста­рый , его зять князь Ан­д­рей, князь дуб­ро­виц­кий Алек­сандр. Монгольские вой­ска пре­сле­до­ва­ли бе­жав­шие русские от­ря­ды до города Нов­го­род-Свя­то­полч на Дне­пре. Един­ст­вен­ным из кня­зей, су­мев­шим ор­га­ни­зо­вать им от­пор, ока­зал­ся смо­лен­ский князь Вла­ди­мир Рю­ри­ко­вич. От Днеп­ра от­ря­ды мон­го­лов не­ожи­дан­но по­вер­ну­ли об­рат­но и на­пра­ви­лись в сто­ро­ну города Бол­гар.

Калкская битва, став­шая пер­вым во­енным столк­но­ве­ни­ем русских войск с мон­го­ла­ми, по­ка­за­ла уяз­ви­мость сил отдельных русских кня­жеств пе­ред ли­цом внеш­ней опас­но­сти, вы­со­кий уро­вень во­енного ис­кус­ст­ва монгольских пол­ко­вод­цев. На­ря­ду с этим она обоз­на­чи­ла ре­аль­ность уг­ро­зы монгольского на­па­де­ния на русские кня­жест­ва, рез­ко ос­ла­би­ла во­енный по­тен­ци­ал Южной Ру­си (в пер­вую оче­редь Ки­ев­ско­го и Чер­ни­гов­ско­го кня­жеств), ко­то­рый не вос­ста­но­вил­ся пол­но­стью до мон­го­ло-та­тар­ско­го на­шест­вия. Кро­ме то­го, со­бы­тия 1222-1223 годов серь­ёз­но ос­лож­ни­ли по­ли­тическое по­ло­же­ние по­лов­цев в Дешт-и-Кип­ча­ке.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)