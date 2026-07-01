КАЛЬКБРЕННЕР ФРИДРИХ
КАЛЬКБРЕННЕР ФРИ́ДРИХ - немецкий пианист, педагог, композитор.
В 1801 году окончил Парижскую консерваторию по классу фортепиано А. Адана. В 1803-1804 годах посетил Вену, где познакомился с М. Клементи, оказавшим сильное влияние на фортепиано технику и стиль композиции Калькбреннера.
Как пианист дебютировал предположительно в 1806 году в Париже. В 1814-1824 годах жил в Лондоне, гастролировал по Великобритании, занимался доработкой и внедрением «хиропласта» - изобретённого И. Б. Ложье механического аппарата для регулирования положения рук и тренажа пальцев пианиста. С конца 1824 года жил в Париже (где стал совладельцем фортепианной фабрики «Плейель»), давал концерты, много преподавал. В 1825–35 славился как лучший пианист Европы. В 1831 познакомился с Ф. Шопеном, способствовал его пианистич. карьере (Шопен посвятил К. свой 1-й фп. концерт).
В 1830-1840-х годах Калькбреннер вместе с А. Герцем возглавил группу парижских пианистов салонного направления. Кроме салонной музыки для фортепиано в 2 и 4 руки (фантазии, этюды, вальсы, рондо, транскрипции оперных арий и популярных песен, и др.), Калькбреннер написал 4 фортепианных концерта и 13 сонат, выдержанных в яркой виртуозной и подчёркнуто романтической манере. Его фортепианную школу «Метод изучения фортепиано при помощи образователя руки» (1831 год) высоко ценил Р. Шуман.