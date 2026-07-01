КАЛЬКБРЕННЕР ФРИДРИХ

КАЛЬКБРЕННЕР ФРИ́ДРИХ - немецкий пианист, педагог , композитор.

В 1801 году окон­чил Па­риж­скую консерваторию по клас­су фортепиано А. Ада­на. В 1803-1804 годах по­се­тил Ве­ну, где по­зна­ко­мил­ся с М. Кле­мен­ти , ока­зав­шим силь­ное влия­ние на фортепиано тех­ни­ку и стиль ком­по­зи­ции Калькбреннера.

Как пиа­нист де­бю­ти­ро­вал пред­по­ло­жи­тель­но в 1806 году в Па­ри­же. В 1814-1824 годах жил в Лон­до­не, га­ст­ро­ли­ро­вал по Ве­ли­ко­бри­та­нии, за­ни­мал­ся до­ра­бот­кой и вне­дре­ни­ем «хи­ро­пла­ста» - изо­бре­тён­но­го И. Б. Ло­жье ме­ха­нического ап­па­ра­та для ре­гу­ли­ро­ва­ния по­ло­же­ния рук и тре­на­жа паль­цев пиа­ни­ста. С конца 1824 года жил в Па­ри­же (где стал сов­ла­дель­цем фортепианной фаб­ри­ки «Плей­ель»), да­вал кон­цер­ты, мно­го пре­по­да­вал. В 1825–35 сла­вил­ся как луч­ший пиа­нист Ев­ро­пы. В 1831 по­зна­ко­мил­ся с Ф. Шо­пе­ном , спо­соб­ст­во­вал его пиа­ни­стич. карь­е­ре (Шо­пен по­свя­тил К. свой 1-й фп. кон­церт).

В 1830-1840-х годах Калькбреннер вме­сте с А. Гер­цем воз­главил груп­пу па­риж­ских пиа­ни­стов са­лон­но­го на­прав­ле­ния. Кро­ме са­лон­ной му­зы­ки для фортепиано в 2 и 4 ру­ки (фан­та­зии, этю­ды, валь­сы, рон­до, транс­крип­ции опер­ных арий и по­пу­ляр­ных пе­сен, и др.), Калькбреннер на­пи­сал 4 фортепианных кон­цер­та и 13 со­нат, вы­дер­жан­ных в яр­кой вир­ту­оз­ной и под­чёрк­ну­то ро­ман­тической ма­не­ре. Его фортепианную шко­лу «Ме­тод изу­че­ния фор­те­пиа­но при по­мо­щи об­разо­ва­те­ля ру­ки» (1831 год) вы­со­ко це­нил Р. Шу­ман.