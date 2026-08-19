КАЛИШСКИЙ СОЮЗНЫЙ ДОГОВОР 1813 ГОДА

КАЛИШСКИЙ СОЮЗНЫЙ ДОГОВОР 1813 года - договор между Российской империей и Пруссией о совместных действиях против наполеоновской Франции.

Под­пи­сан 15(27).02.1813 года в Бре­слав­ле с прусской сто­ро­ны канц­ле­ром ба­ро­ном К. А. фон Гар­ден­бер­гом и 16(28).02.1813 года в польском городе Ка­лиш с русской сто­ро­ны генерал-фельдмаршалом М. И. Ку­ту­зо­вым по­сле пол­но­го из­гна­ния ар­мии На­по­ле­она за пре­де­лы Рос­сии.

Ему пред­ше­ст­во­ва­ла Тау­ро­ген­ская кон­вен­ция 1812 года, со­дер­жав­шая до­го­во­рён­ность о пре­кра­ще­нии во­енных дей­ст­вий Прус­сии про­тив Рос­сии и об от­хо­де прусских войск за реку Не­ман. Прус­ский ко­роль Фрид­рих Виль­гельм III по на­стоя­нию Фран­ции от­ка­зал­ся при­знать кон­вен­цию. В то же вре­мя под дав­ле­ни­ем об­щественного мне­ния ко­роль Прус­сии был вы­ну­ж­ден на­чать пе­ре­го­во­ры с российским императором Алек­сан­дром I о во­енном сою­зе. Прус­сия вы­дви­ну­ла тре­бо­ва­ние вер­нуть немецкие и польские зем­ли, при­над­ле­жав­шие ей до 1806 года, вклю­чая Дан­циг, т. е. поч­ти всю тер­ри­то­рию Вар­шав­ско­го гер­цог­ст­ва, а так­же при­со­еди­нить к ней но­вые, се­ве­ро-германские, зем­ли. В ка­че­ст­ве ком­пен­са­ции Рос­сии пред­ла­га­лись зем­ли в Восточной Прус­сии. Тре­бо­ва­ния Фрид­ри­ха Виль­гель­ма III, пре­ж­де все­го в во­про­се о тер­ри­то­рии Вар­шав­ско­го гер­цог­ст­ва, бы­ли от­верг­ну­ты Алек­сан­дром I. В ре­зуль­та­те обеи­ми сто­ро­на­ми был под­пи­сан ва­ри­ант до­го­во­ра, пред­ло­жен­ный российской сто­ро­ной, в ко­то­ром Вар­шав­ское гер­цог­ст­во не упо­ми­на­лось (его зна­чительная часть ото­шла к Рос­сии со­глас­но Вен­ско­му кон­грес­су 1814-1815 годов).

Договор со­сто­ял из 12 ста­тей, к ко­то­рым при­ла­га­лись 2 сек­рет­ные ста­тьи. Со­глас­но до­го­во­ру, ме­ж­ду Рос­си­ей и Прус­си­ей за­клю­чал­ся на­сту­пательный и обо­ро­нительный со­юз на пе­ри­од вой­ны с Фран­ци­ей, ус­та­нав­ли­ва­лось об­щее ру­ко­во­дство во­енными дей­ст­вия­ми, сто­ро­ны от­ка­зы­ва­лись от се­па­рат­ных пе­ре­го­во­ров с про­тив­ни­ком, обя­зы­ва­лись со­вме­ст­ны­ми уси­лия­ми убе­дить австрийского императора Фран­ца I при­сое­ди­нить­ся к их сою­зу. Пре­ду­смат­ри­ва­лась вы­ра­бот­ка кон­вен­ции о во­зоб­нов­ле­нии тор­гов­ли ме­ж­ду дву­мя стра­на­ми и кон­вен­ции в от­но­ше­нии «мар­шей и про­до­воль­ст­во­ва­ния» российской ар­мии на тер­ри­то­рии Прус­сии.

Сек­рет­ные ста­тьи пре­ду­смат­ри­ва­ли про­дол­же­ние во­енных дей­ст­вий российской ар­мии до тех пор, по­ка «Прус­сия не бу­дет вос­ста­нов­ле­на в ста­ти­сти­че­ском, гео­гра­фи­че­ском и фи­нан­со­вом от­но­ше­нии в раз­ме­рах, со­от­вет­ст­вую­щих её по­ло­же­нию» до рус­ско-прус­ско-фран­цуз­ской вой­ны 1806-1807 годов . Рос­сия со­гла­ша­лась на пе­ре­ход к Прус­сии зе­мель «в се­вер­ной час­ти Гер­ма­нии, за ис­клю­че­ни­ем преж­них вла­де­ний до­ма Ган­но­вер­ско­го», ко­то­рые бу­дут при­об­ре­те­ны в хо­де со­вме­ст­ных дей­ст­вий российской и прусской ар­мий или в ре­зуль­та­те ди­пло­ма­тических пе­ре­го­во­ров. Российский им­пе­ра­тор так­же га­ран­ти­ро­вал ко­ро­лю Прус­сии со­хра­не­ние за ним «на­стоя­щих его вла­де­ний, особ­ли­во ста­рой Прус­сии», и при­сое­ди­не­ние к ней тер­ри­то­рии, свя­зы­ваю­щей её с Си­ле­зи­ей.

Ис­точники:

Мар­тенс Ф. Ф. Со­б­ра­ние трак­та­тов и кон­вен­ций, за­клю­чен­ных Рос­си­ей с ино­стран­ны­ми дер­жа­ва­ми. СПб., 1885. Т. 7

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