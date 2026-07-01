КАЛИШ
КАЛИШ - город в центральной части Польши.
Население 108,0 тыс. человек (2008 год). Расположен на реке Просна, левом притоке Варты (бассейн Одры). Узел автомобильных дорог.
Впервые упоминается во II веке под названием Калисия (Calisia) в «Руководстве по географии» К. Птолемея как один из населённых пунктов на Янтарном пути. Средневековый Калиш встречается в «Хронике» Галла Анонима как место битвы между Болеславом III Кривоустым и его братом Збигневом. В XII веке Калиш - важнейший польский административный и экономический центр наряду с Гнезно и Познанью, резиденция капеллана (упоминается в булле 1136 года папы Иннокентия II). С 1146 года входил в Малую Польшу, с 1193 года столица одноименного герцогства династии Пястов. В середине XIII века получил магдебургское право. С 1305 года по административной реформе Владислава I Локетека центр Калишского воеводства. В 1331 году захвачен войсками Тевтонского ордена, в 1343 году место заключения мира между орденом и Казимиром III Великим. В XV веке торговые привилегии Калиша были расширены, начался его экономический и культурный расцвет. В 1656 году город был почти полностью уничтожен пожаром. В 1706 году в окрестностях Калиша произошло одно из крупнейших сражений Северной войны 1700-1721 годов. С 1793 года в составе Пруссии, с 1807 года - Варшавского княжества; по решению Венского конгресса 1814-1815 годов отошёл к Царству Польскому. В 1837-1844 годах и 1866-1918 годах центр Калишской губернии. В 1903 году установлено железнодорожное сообщение с Варшавой. В начале августа 1914 года Калиш подвергся массированному обстрелу германской артиллерии, почти полностью уничтожен (заново отстроен в 1920-1930-х годах). С 1918 года в составе Польши. В 1939-1945 годах оккупирован Германией, 23.01.1945 года освобождён Красной Армией. В 1975-1998 годах административный центр Калишского воеводства.
Сохранились: готический собор Святого Николая (1253-1257 годы, неоготическая колокольня - 1883 год); комплекс зданий монастыря ордена францисканцев с раннеготическим собором Святого Станислава (1257 год, перестроен в 1-й половине XIV века); базилика Успения Пресвятой Богородицы с готическим пресбитерием (1353-1445 годы) и главным зданием в стиле позднего барокко (1790 год); готический монастырь латеранских каноников (1448 год); костёл ордена иезуитов (1587-1595 годы, архитектор Я. М. Бернардони); костёл и монастырь ордена бернардинцев (1594-1622 годы, перестроен во 2-й половине XVIII века); костёл Святого Иосифа (1673 год); остатки городских крепостных стен с башней «Доротка» (около 1350 года). В районе Заводзе - археологический заказник со следами древнейшего поселения, городище IX века, кладбище периода раннего Средневековья, барочный костёл Святого Войцеха (XVIII век). Старейший в стране городской парк (1798 год). Спортивный парк (2 стадиона), трасса велогонок (1927 год).
Институт бизнеса, отделение Лодзинской высшей школы финансов и информатики, филиал Познаньской экономической академии, государственная Высшая профессиональная школа, духовная семинария. Окружной музей (1907 год; современный статус с 1975 года). Драматический театр имени В. Богуславского (1800 год). Филармония, симфонический оркестр. Музыкальное общество имени А. Вилькомирского (1818 год). Дни камерной музыки «Jesienna Camerata», международный фестиваль джазовых пианистов.
Центр торговли и туризма. Развитая текстильная промышленность: синтетические и смесовые (компании «Wistil», «Haft»), обивочные и декоративные («Runotex») ткани, трикотаж («Polo»); гардины, изделия из тюля, скатерти, кружева. Производство авиадвигателей, их деталей и агрегатов («WSK PZL», «Pratt & Whitney Kalisz», «Aerotech»), фортепиано («Calisia»). Пищевая промышленность: пищевые концентраты, кондитерские изделия, соки и напитки, молочные продукты, спиртоводочная продукция; переработка овощей и фруктов. Производство стройматериалов.