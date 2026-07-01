КАЛИШ

КАЛИШ - город в центральной части Польши.

Население 108,0 тыс. человек (2008 год). Рас­по­ло­жен на реке Про­сна, ле­вом при­то­ке Вар­ты (бас­сейн Од­ры). Узел ав­то­мо­биль­ных до­рог.

Впер­вые упо­ми­на­ет­ся во II веке под названием Ка­ли­сия (Calisia) в «Ру­ко­во­дстве по гео­гра­фии» К. Пто­ле­мея как один из на­се­лён­ных пунк­тов на Ян­тар­ном пу­ти. Средневековый Калиш встре­ча­ет­ся в «Хро­ни­ке» Гал­ла Ано­ни­ма как ме­сто бит­вы ме­ж­ду Бо­ле­сла­вом III Кри­во­ус­тым и его бра­том Збиг­не­вом. В XII веке Калиш - важ­ней­ший польский административный и эко­но­мический центр на­ря­ду с Гнез­но и По­зна­нью, ре­зи­ден­ция ка­пел­ла­на (упо­ми­на­ет­ся в бул­ле 1136 года па­пы Ин­но­кен­тия II). С 1146 года вхо­дил в Ма­лую Поль­шу, с 1193 года сто­ли­ца од­но­именного гер­цог­ст­ва ди­на­стии Пяс­тов. В середине XIII века по­лу­чил ма­где­бург­ское пра­во. С 1305 года по административной ре­фор­ме Вла­ди­сла­ва I Ло­ке­те­ка центр Ка­лиш­ско­го вое­вод­ст­ва. В 1331 году за­хва­чен вой­ска­ми Тев­тон­ско­го ор­де­на, в 1343 году ме­сто за­клю­че­ния ми­ра ме­ж­ду ор­де­ном и Ка­зи­ми­ром III Ве­ли­ким . В XV веке тор­го­вые при­ви­ле­гии Калиша бы­ли рас­ши­ре­ны, на­чал­ся его эко­но­мический и куль­тур­ный рас­цвет. В 1656 году го­род был поч­ти пол­но­стью унич­то­жен по­жа­ром. В 1706 году в ок­ре­ст­ностях Калиша про­изош­ло од­но из круп­ней­ших сра­же­ний Се­вер­ной вой­ны 1700-1721 годов. С 1793 года в со­ста­ве Прус­сии, с 1807 года - Вар­шав­ско­го кня­же­ст­ва; по ре­ше­нию Вен­ско­го кон­грес­са 1814-1815 годов ото­шёл к Цар­ст­ву Поль­ско­му. В 1837-1844 годах и 1866-1918 годах центр Ка­лиш­ской губернии. В 1903 году ус­та­нов­ле­но железнодорожное со­об­ще­ние с Вар­ша­вой. В на­ча­ле августа 1914 года Калиш под­верг­ся мас­си­ро­ван­но­му об­стре­лу германской ар­тил­ле­рии, поч­ти пол­но­стью унич­то­жен (за­но­во от­стро­ен в 1920-1930-х годах). С 1918 года в со­ста­ве Поль­ши. В 1939-1945 годах ок­ку­пи­ро­ван Гер­ма­ни­ей, 23.01.1945 года ос­во­бо­ж­дён Крас­ной Ар­ми­ей. В 1975-1998 годах административный центр Ка­лиш­ско­го вое­вод­ст­ва.

Со­хра­ни­лись: го­тический со­бор Святого Ни­ко­лая (1253-1257 годы, нео­го­тическая ко­ло­коль­ня - 1883 год); ком­плекс зда­ний мо­на­сты­ря ор­де­на фран­ци­скан­цев с ран­не­го­тическим со­бо­ром Святого Ста­ни­сла­ва (1257 год, пе­ре­стро­ен в 1-й половине XIV века); ба­зи­ли­ка Ус­пе­ния Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы с го­тическим пре­сби­те­ри­ем (1353-1445 годы) и главным зда­ни­ем в сти­ле позд­не­го ба­рок­ко (1790 год); го­тический мо­на­стырь ла­те­ран­ских ка­но­ни­ков (1448 год); кос­тёл ор­де­на ие­зуи­тов (1587-1595 годы, архитектор Я. М. Бер­нар­до­ни); кос­тёл и мо­на­стырь ор­де­на бер­нар­дин­цев (1594-1622 годы, пе­ре­стро­ен во 2-й половине XVIII века); кос­тёл Святого Ио­си­фа (1673 год); ос­тат­ки городских кре­по­ст­ных стен с баш­ней «До­рот­ка» (около 1350 года). В рай­оне За­во­дзе - ар­хео­ло­гический за­каз­ник со сле­да­ми древ­ней­ше­го по­се­ле­ния, го­ро­ди­ще IX века, клад­би­ще пе­рио­да ран­не­го Сред­не­ве­ковья, ба­роч­ный кос­тёл Святого Вой­це­ха (XVIII век). Ста­рей­ший в стра­не городской парк (1798 год). Спор­тив­ный парк (2 ста­дио­на), трас­са ве­ло­го­нок (1927 год).

Институт биз­не­са, от­де­ле­ние Лод­зин­ской выс­шей шко­лы фи­нан­сов и ин­фор­ма­ти­ки, фи­ли­ал По­знань­ской эко­но­мической ака­де­мии, государственная Выс­шая профессиональная шко­ла, ду­хов­ная се­ми­на­рия. Ок­руж­ной му­зей (1907 год; современный ста­тус с 1975 года). Дра­ма­тический те­атр имени В. Бо­гу­слав­ско­го (1800 год). Фи­лар­мо­ния, сим­фо­нический ор­кестр. Музыкальное общество имени А. Виль­ко­мир­ско­го (1818 год). Дни ка­мер­ной му­зы­ки «Jesienna Camerata», ме­ж­ду­народный фес­ти­валь джа­зо­вых пиа­ни­стов.

Центр тор­гов­ли и ту­риз­ма. Раз­ви­тая тек­стиль­ная промышленность: син­те­ти­че­ские и сме­со­вые (ком­па­нии «Wistil», «Haft»), оби­воч­ные и де­ко­ра­тив­ные («Runo­tex») тка­ни, три­ко­таж («Polo»); гар­ди­ны, из­де­лия из тю­ля, ска­тер­ти, кру­же­ва. Про­изводство авиа­дви­га­те­лей, их де­та­лей и аг­ре­га­тов («WSK PZL», «Pratt & Whitney Ka­lisz», «Aerotech»), фор­те­пиа­но («Calisia»). Пи­ще­вая промышленность: пи­ще­вые кон­цен­тра­ты, кон­ди­тер­ские из­де­лия, со­ки и на­пит­ки, мо­лоч­ные про­дук­ты, спир­то­во­доч­ная про­дук­ция; пе­ре­ра­бот­ка ово­щей и фрук­тов. Про­изводство строй­ма­те­риа­лов.

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