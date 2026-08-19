КАЛИНОВСКИЙ ВИКЕНТИЙ КОНСТАНТИН (КАСТУСЬ)

Калиновский (пол. Kalinowski; бел. Калінóўскі), Викентий Константин (Кастусь) (21.01[02.02].1838, Мостовляны, Гродненская губ., ныне в Польше — 10[22].03.1864, Вильно) — деятель польского национального движения в Западном крае (см. Польское восстание 1863–1864 ), поэт, публицист.

Стремился привлечь белорусскоязычных крестьян к борьбе польских повстанцев против Российской империи. Некоторые исследователи считают К. первым национальным героем белорусского народа. Родился в многодетной шляхетской семье, его отец владел небольшим фольварком и ткацкой фабрикой. В 1846—1856 учился в гимназии. В 1856—1861 — студент юридического факультета Петербургского университета. Испытал сильное влияние старшего брата, Виктора Оттона (1833—1862), выпускника медицинского факультета Московского университета, со школьных лет связанного с польскими революционными организациями. В Петербурге К. участвовал в работе землячества поляков из исторической Литвы «Огул», затем под влиянием брата вошел в польское тайное общество под руководством офицеров Генерального штаба С. Сераковского и Я. Домбровского. В нем К. сблизился со своим земляком В. Врублевским. Окончив университет, в 1861 уехал в Вильно, затем в Гродно, вместе с Врублевским создал там польское тайное общество. Участвовал в издании польской нелегальной газеты «Хоронгев свободы», а также 7 выпусков первой нелегальной газеты-листовки на белорусском языке (латинским шрифтом) — «Мужицкая правда». В ней призывал белорусскоязычных крестьян к борьбе с Россией и русскими, резко критиковал деятельность российской гражданской и церковной администрации, требовал ликвидации православия и восстановления унии с Римом. В начале 1863 приехал в Вильно, где создал Литовский провинциальный комитет — руководящий орган начавшегося в январе 1863 восстания на территории западных губерний (в марте того же года преобразован во Временное революционное правительство Литвы и Белоруссии). Радикальные взгляды на решение социального вопроса, разделяемые К. и его сторонниками, привели к конфликту с варшавским Центральным национальным комитетом (ЦНК). По решению ЦНК был удален из Вильно и в апреле отправлен комиссаром в Гродненскую губернию. Арестован в Вильно в январе 1864 и казнен.

Соч.: Калиновский К. Из печатного и рукописного наследия. Минск. 1988; Каліноўскі К. За нашую вольнасць. Творы, дакументы. Мінск, 1999.

Лит.: Станкевіч А. Кастусь Каліноўскі: «Мужыцкая праўда» і ідэя незалежнасці Беларусі. Вільня, 1933; Шалькевич В. Ф. Кастусь Калиновский. Минск. 1988; Гронский А. Д. Кастусь Калиновский: конструирование героя // Беларуская думка. 2008. № 2; Kordowicz W. Konstanty Kalinowski: rewolucyjna demokracja polska w powstaniu styczniowym na Litwie i Białorusi. Warszawa, 1955.