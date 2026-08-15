КАЛИННИКОВЫ (братья)
Российские музыканты, братья: Василий Сергеевич (1(13).1.1866–29.12.1900(11.1.1901)) композитор; Виктор Сергеевич (1870–23.2.1927) дирижёр, композитор.
Василий Сергеевич [1(13).1.1866, с. Воины Мценского у. Орловской губ. – 29.12.1900 (11.1.1901), Ялта], композитор. Из семьи чиновника. Учился в Орловской духовной семинарии, в 1884 поступил в Моск. конс., но перешёл в Муз.-драматич. училище Моск. филармонич. об-ва, которое окончил в 1892 по классам фагота и теории музыки (гармонию изучал у С. Н. Кругликова, оркестровку и композицию – у П. И. Бларамберга). Посещал в Моск. ун-те лекции В. О. Ключевского по рус. истории. Играл в оркестре, преподавал пение в начальных гор. училищах, выступал в качестве дирижёра. С 1893 из-за болезни жил преим. в Крыму. Ещё в студенч. годы К. были исполнены его симфонич. картина «Нимфы» (1889), увертюра к кантате «Иоанн Дамаскин» (1890), Серенада для струнного оркестра (1891), в 1888 изданы 3 романса. Широкую известность принесла К. его 1-я симфония, с 1897 исполнявшаяся с большим успехом в России и за рубежом. Наиболее интенсивной творч. деятельность К. была во 2-й пол. 1890-х гг. В этот период им созданы 2-я симфония (1897), 2 интермеццо для оркестра, симфонич. картина «Кедр и пальма» (1898), музыка к трагедии «Царь Борис» А. К. Толстого (пост. в 1899, Малый театр, Москва). По заказу С. И. Мамонтова инструментовал одну сцену из оперы М. П. Мусоргского «Хованщина» (в связи с её постановкой в моск. Частной рус. опере, 1897). В 1899–1900 работал над оперой «1812 год» (либр. Мамонтова), однако окончить её не успел (пролог пост. в 1901, Частная рус. опера).
Представитель московской школы, продолжатель традиций П. И. Чайковского; осн. часть творч. наследия – произведения для симфонич. оркестра. По складу дарования К. был лириком, хотя значит. место в его творчестве занимают эпич., жанрово-бытовые и пейзажные образы. Процесс лиризации жанра особенно проявился в 1-й симфонии (созд. в 1895) – самом цельном сочинении К. Симфония отличается песенной широтой и выразительностью тем, поэтической мягкостью колорита, для неё характерны плавная неторопливость симфонич. развития, непрерывность мелодич. потока, отсутствие острых контрастов. Лирическая трактовка сюжета присуща и симфонич. картине «Кедр и пальма» (по стихотворению Г. Гейне; в пер. A. Н. Майкова; исполнена в 1899, Москва), программность которой носит обобщённый характер, что определило и сравнительно скромную роль колористически-изобразит. моментов в музыке. В лучших романсах К. (напр., «Колокола» на слова К. Р.) поэтически воспринятые образы рус. природы служат фоном для воплощения лирического чувства. Широкую популярность приобрели «Грустная песенка» g-moll и ряд др. фп. пьес, вошедших в педагогич. репертуар («Русское интермеццо», «Менуэт» и др.). Среди др. сочинений: для женского хора с оркестром – Баллада («Над морем красавица дева сидит», слова М. Ю. Лермонтова, 1894); для хора а капелла – 2 Херувимские песни (1885, 1886), фуга D-dur, двойная фуга Christe eleison; для голоса с фп. – 16 «муз. писем» (к А. Ф. Арендсу, П. И. Бларамбергу, А. Т. Гречанинову, С. Н. Кругликову, С. И. Мамонтову и др.), трио «Приди ко мне» (слова А. В. Кольцова).
Виктор Сергеевич (1870, с. Воины Мценского у. Орловской губ. – 23.2.1927, Салтыковка Московской губ.), дирижёр, педагог, композитор. С 1888 учился в Муз.-драматич. училище Моск. филармонич. об-ва. С 1897 педагог Моск. синодального уч-ща (после 1917 Хоровая академия), в 1922–26 – Моск. конс. В 1899–1901 дирижёр и зав. муз. частью МХТ. Чл. Муз.-этнографич. комиссии Об-ва любителей естествознания, антропологии и этнографии при Моск. ун-те (с 1901), дирижировал хором в устраивавшихся комиссией «этнографических концертах», был составителем сб-ков нар. песен. Один из организаторов моск. Народной конс. (1906). Представитель Нового направления в рус. духовной музыке, автор церковных и светских хоровых сочинений и переложений (в т. ч. романсов А. П. Бородина), Концертной увертюры для оркестра, детских песен.
Сочинения:
Калинников Вас. С. Собр. соч. М., 1972;
Калинников Вас. С. Письма, документы, материалы / Сост. В. А. Киселев. М., 1959. Т. 1–2.
Иллюстрации:
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