КАЛИННИКОВ ВИКТОР СЕРГЕЕВИЧ

КАЛИННИКОВ ВИКТОР СЕРГЕЕВИЧ - российский ди­ри­жёр, пе­да­гог , ком­по­зи­тор.

С 1888 года учил­ся в Музыкально-дра­ма­тическом учи­ли­ще Московского фи­лар­мо­нического общества. С 1897 года пе­да­гог Московского си­но­даль­но­го училища (по­сле 1917 года Хо­ро­вая ака­де­мия), в 1922-1926 годах - Московской консерватории.

В 1899-1901 годах ди­ри­жёр и заведующий музыкальной ча­с­тью МХТ. Член Музыкально-эт­но­гра­фической ко­мис­сии Общества лю­би­те­лей ес­те­ст­во­зна­ния, ан­тро­по­ло­гии и эт­но­гра­фии при Московском университете (с 1901 года), ди­ри­жи­ро­вал хо­ром в уст­раи­вав­ших­ся ко­мис­си­ей «эт­но­гра­фи­че­ских кон­цер­тах», был со­ста­ви­те­лем сборников народных пе­сен.

Один из ор­га­ни­за­то­ров московской На­род­ной консерватории (1906 год). Пред­ста­ви­тель Но­во­го на­прав­ле­ния в русской ду­хов­ной му­зы­ке , ав­тор цер­ков­ных и свет­ских хо­ро­вых со­чи­не­ний и пе­ре­ло­же­ний (в т. ч. ро­ман­сов А. П. Бо­ро­ди­на), Кон­церт­ной увер­тю­ры для ор­ке­ст­ра, дет­ских пе­сен.