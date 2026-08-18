КАЛИННИКОВ ВИКТОР СЕРГЕЕВИЧ
КАЛИННИКОВ ВИКТОР СЕРГЕЕВИЧ - российский дирижёр, педагог, композитор.
С 1888 года учился в Музыкально-драматическом училище Московского филармонического общества. С 1897 года педагог Московского синодального училища (после 1917 года Хоровая академия), в 1922-1926 годах - Московской консерватории.
В 1899-1901 годах дирижёр и заведующий музыкальной частью МХТ. Член Музыкально-этнографической комиссии Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии при Московском университете (с 1901 года), дирижировал хором в устраивавшихся комиссией «этнографических концертах», был составителем сборников народных песен.
Один из организаторов московской Народной консерватории (1906 год). Представитель Нового направления в русской духовной музыке, автор церковных и светских хоровых сочинений и переложений (в т. ч. романсов А. П. Бородина), Концертной увертюры для оркестра, детских песен.