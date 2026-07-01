КАЛИННИКОВ ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ
КАЛИННИКОВ ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ - российский композитор.
Из семьи чиновника. Учился в Орловской духовной семинарии, в 1884 году поступил в Московскую консерваторию, но перешёл в Музыкально-драматическое училище Московского филармонического общества, которое окончил в 1892 году по классам фагота и теории музыки (гармонию изучал у С. Н. Кругликова, оркестровку и композицию - у П. И. Бларамберга). Посещал в Московском университете лекции В. О. Ключевского по русской истории. Играл в оркестре, преподавал пение в начальных городских училищах, выступал в качестве дирижёра. С 1893 года из-за болезни жил преимущественно в Крыму.
Ещё в студенческие годы Калинниковым были исполнены его симфоническая картина «Нимфы» (1889 год), увертюра к кантате «Иоанн Дамаскин» (1890 год), Серенада для струнного оркестра (1891 год), в 1888 году изданы 3 романса. Широкую известность принесла Калинникову его 1-я симфония, с 1897 года исполнявшаяся с большим успехом в России и за рубежом. Наиболее интенсивной творческая деятельность Калинникова была во 2-й половине 1890-х годов. В этот период им созданы 2-я симфония (1897 год), 2 интермеццо для оркестра, симфоническая картина «Кедр и пальма» (1898 год), музыка к трагедии «Царь Борис» А. К. Толстого (поставлена в 1899 году, Малый театр, Москва). По заказу С. И. Мамонтова инструментовал одну сцену из оперы М. П. Мусоргского «Хованщина» (в связи с её постановкой в московской Частной русской опере, 1897 год). В 1899-1900 годах работал над оперой «1812 год» (либретто Мамонтова), однако окончить её не успел (пролог поставлена в 1901 году, Частная русская опера).
Представитель московской школы, продолжатель традиций П. И. Чайковского; основная часть творческого наследия - произведения для симфонического оркестра. По складу дарования Калинников был лириком, хотя значительное место в его творчестве занимают эпические, жанрово-бытовые и пейзажные образы. Процесс лиризации жанра особенно проявился в 1-й симфонии (создана в 1895 году) - самом цельном сочинении Калинникова. Симфония отличается песенной широтой и выразительностью тем, поэтической мягкостью колорита, для неё характерны плавная неторопливость симфонического развития, непрерывность мелодического потока, отсутствие острых контрастов.
Лирическая трактовка сюжета присуща и симфонической картине «Кедр и пальма» (по стихотворению Г. Гейне; в переводе A. Н. Майкова; исполнена в 1899 году, Москва), программность которой носит обобщённый характер, что определило и сравнительно скромную роль колористически-изобразительных моментов в музыке. В лучших романсах Калинников (например, «Колокола» на слова К. Р.) поэтически воспринятые образы русской природы служат фоном для воплощения лирического чувства. Широкую популярность приобрели «Грустная песенка» g-moll и ряд др. фортепианных пьес, вошедших в педагогический репертуар («Русское интермеццо», «Менуэт» и др.).
Среди др. сочинений: для женского хора с оркестром - Баллада («Над морем красавица дева сидит», слова М. Ю. Лермонтова, 1894 год); для хора а капелла - 2 Херувимские песни (1885, 1886 годы), фуга D-dur, двойная фуга Christe eleison; для голоса с фортепиано - 16 «музыкальных писем» (к А. Ф. Арендсу, П. И. Бларамбергу, А. Т. Гречанинову, С. Н. Кругликову, С. И. Мамонтову и др.), трио «Приди ко мне» (слова А. В. Кольцова).
Нотное издание:
Калинников Вас. С. Собр. соч. М., 1972
Сочинение:
Калинников Вас. С. Письма, документы, материалы / Сост. В. А. Киселев. М., 1959. Т. 1–2.
Иллюстрация:
Архив БРЭ.