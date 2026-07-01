КАЛИННИКОВ ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ

КАЛИННИКОВ ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ - российский композитор.

Из се­мьи чи­нов­ни­ка. Учил­ся в Ор­лов­ской ду­хов­ной се­ми­на­рии, в 1884 году по­сту­пил в Московскую консерваторию, но пере­шёл в Музыкально-дра­ма­тическое учи­ли­ще Московского фи­лар­мо­нического общества, ко­то­рое окон­чил в 1892 году по клас­сам фа­го­та и тео­рии му­зы­ки (гар­мо­нию изу­чал у С. Н. Круг­ли­ко­ва, ор­ке­ст­ров­ку и ком­по­зи­цию - у П. И. Бла­рам­бер­га). По­се­щал в Московском университете лек­ции В. О. Клю­чев­ско­го по русской ис­то­рии. Иг­рал в ор­ке­ст­ре, пре­по­да­вал пе­ние в на­чаль­ных городских учи­ли­щах, вы­сту­пал в ка­че­ст­ве ди­ри­жё­ра. С 1893 года из-за бо­лез­ни жил пре­имущественно в Кры­му.

Ещё в сту­денческие годы Калинниковым бы­ли ис­пол­не­ны его сим­фо­ническая кар­ти­на «Ним­фы» (1889 год), увер­тю­ра к кан­та­те «Ио­анн Да­ма­скин» (1890 год), Се­ре­на­да для струн­но­го ор­ке­ст­ра (1891 год), в 1888 году из­да­ны 3 ро­ман­са. Ши­ро­кую из­вест­ность при­нес­ла Калинникову его 1-я сим­фо­ния, с 1897 года ис­пол­няв­шая­ся с боль­шим ус­пе­хом в Рос­сии и за ру­бе­жом. Наи­бо­лее ин­тен­сив­ной творческая дея­тель­ность Калинникова бы­ла во 2-й половине 1890-х годов. В этот пе­ри­од им соз­да­ны 2-я сим­фо­ния (1897 год), 2 ин­тер­мец­цо для ор­ке­ст­ра, сим­фо­ническая кар­ти­на «Кедр и паль­ма» (1898 год), му­зы­ка к тра­ге­дии «Царь Бо­рис» А. К. Тол­сто­го (поставлена в 1899 году, Ма­лый те­атр, Мо­ск­ва). По за­казу С. И. Ма­мон­то­ва ин­ст­ру­мен­то­вал од­ну сце­ну из опе­ры М. П. Му­сорг­ско­го «Хо­ван­щи­на» (в свя­зи с её по­ста­нов­кой в московской Ча­ст­ной русской опе­ре, 1897 год). В 1899-1900 годах ра­бо­тал над опе­рой «1812 год» (либретто Ма­мон­то­ва), од­на­ко окон­чить её не ус­пел (про­лог поставлена в 1901 году, Ча­ст­ная русская опе­ра).

Пред­ста­ви­тель мос­ков­ской шко­лы, про­дол­жа­тель тра­ди­ций П. И. Чай­ков­ско­го ; основная часть творческого на­сле­дия - про­из­ве­де­ния для сим­фо­нического ор­ке­ст­ра. По скла­ду да­ро­ва­ния Калинников был ли­ри­ком, хо­тя зна­чительное ме­сто в его твор­че­ст­ве за­ни­ма­ют эпические, жан­ро­во-бы­то­вые и пей­заж­ные об­ра­зы. Про­цесс ли­ри­за­ции жан­ра осо­бен­но про­явил­ся в 1-й сим­фо­нии (создана в 1895 году) - са­мом цель­ном со­чи­не­нии Калинникова. Сим­фо­ния от­ли­ча­ет­ся пе­сен­ной ши­ро­той и вы­ра­зи­тель­но­стью тем, по­эти­че­ской мяг­ко­стью ко­ло­ри­та, для неё ха­рак­тер­ны плав­ная не­то­ро­п­ли­вость сим­фо­нического раз­ви­тия, не­пре­рыв­ность ме­ло­дического по­то­ка, от­сут­ст­вие ост­рых кон­тра­стов.

Ли­ри­че­ская трак­тов­ка сю­же­та при­су­ща и сим­фо­нической кар­ти­не «Кедр и паль­ма» (по сти­хо­тво­ре­нию Г. Гей­не; в переводе A. Н. Май­ко­ва; ис­пол­не­на в 1899 году, Мо­ск­ва), про­грамм­ность ко­то­рой но­сит обоб­щён­ный ха­рак­тер, что оп­ре­де­ли­ло и срав­ни­тель­но скром­ную роль ко­ло­ри­сти­че­ски-изо­бра­зительных мо­мен­тов в му­зы­ке. В луч­ших ро­ман­сах Калинников (например, «Ко­ло­ко­ла» на сло­ва К. Р.) по­эти­че­ски вос­при­ня­тые об­ра­зы русской при­ро­ды слу­жат фо­ном для во­пло­ще­ния ли­ри­че­ско­го чув­ст­ва. Ши­ро­кую по­пу­ляр­ность при­об­ре­ли «Гру­ст­ная пе­сен­ка» g-moll и ряд др. фортепианных пьес, во­шед­ших в пе­да­го­гический ре­пер­ту­ар («Рус­ское ин­тер­мец­цо», «Ме­ну­эт» и др.).

Сре­ди др. со­чи­не­ний: для жен­ско­го хо­ра с ор­ке­ст­ром - Бал­ла­да («Над мо­рем кра­са­ви­ца де­ва си­дит», сло­ва М. Ю. Лер­мон­то­ва, 1894 год); для хо­ра а ка­пел­ла - 2 Хе­ру­вим­ские пес­ни (1885, 1886 годы), фу­га D-dur, двой­ная фу­га Chris­te eleison; для го­лоса с фортепиано - 16 «музыкальных пи­сем» (к А. Ф. Арен­дсу, П. И. Бла­рам­бер­гу, А. Т. Гре­ча­ни­но­ву, С. Н. Круг­ли­ко­ву, С. И. Ма­мон­то­ву и др.), трио «При­ди ко мне» (сло­ва А. В. Коль­цо­ва ).

Нот­ное издание:

Ка­лин­ни­ков Вас. С. Собр. соч. М., 1972

Сочинение:

Ка­лин­ни­ков Вас. С. Пись­ма, до­ку­мен­ты, ма­те­риа­лы / Сост. В. А. Ки­се­лев. М., 1959. Т. 1–2.

Иллюстрация:

Архив БРЭ.