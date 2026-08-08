КАЛИНИН НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
КАЛИНИН НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ - российский дирижёр, педагог, общественный деятель.
В 1970 году окончил Московскую консерваторию по классу ударных инструментов. Создатель и художественный руководитель Московского молодёжного оркестра русских народных инструментов (1959-1979 годы), музыкальный руководитель и дирижёр Красноярского ансамбля танца Сибири под руководством М. С. Годенко (1972-1975 годы), основатель и главный дирижёр Волжского русского народного оркестра (с 1995 года; с 2004 года имени Н. Н. Калинина); художественный руководитель Волгоградской филармонии (с 2000 года), Смоленского русского народного оркестра имени В. П. Дубровского (с 2002 года). С 1979 года до конца жизни художественный руководитель и главный дирижёр Оркестра народных инструментов России имени Н. П. Осипова. Член Совета при Президенте РФ по культуре и искусству, председатель правления Всероссийского музыкального общества (с 2001 года). Профессор Астраханской консерватории (1995-1999 годы), Волгоградского института культуры и искусств (с 1996 года), Российской академии музыки имени Гнесиных (1998-1999 годы), Московского университета культуры и искусств (с 2000 года).