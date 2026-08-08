КАЛИНИН НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

КАЛИНИН НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ - российский дирижёр , педагог, общественный деятель.

В 1970 году окон­чил Московскую консерваторию по клас­су удар­ных ин­ст­ру­мен­тов. Соз­да­тель и художественный руководитель Московского мо­ло­дёж­но­го ор­ке­ст­ра русских народных ин­ст­ру­мен­тов (1959-1979 годы), музыкальный руководитель и ди­ри­жёр Крас­но­яр­ско­го ан­самб­ля тан­ца Си­би­ри под руководством М. С. Го­ден­ко (1972-1975 годы), ос­но­ва­тель и главный ди­ри­жёр Волж­ско­го русского народного ор­ке­ст­ра (с 1995 года; с 2004 года имени Н. Н. Ка­ли­ни­на); художественный руководитель Вол­го­град­ской фи­лар­мо­нии (с 2000 года), Смо­лен­ско­го русского народного ор­ке­ст­ра имени В. П. Дуб­ров­ско­го (с 2002 года). С 1979 года до кон­ца жиз­ни художественный руководитель и главный ди­ри­жёр Ор­ке­ст­ра народных ин­ст­ру­мен­тов Рос­сии имени Н. П. Оси­по­ва . Член Со­ве­та при Пре­зи­ден­те РФ по куль­ту­ре и искусству, председатель прав­ле­ния Все­российского музыкального общества (с 2001 года). Профессор Ас­т­ра­хан­ской консерватории (1995-1999 годы), Вол­го­град­ско­го института куль­ту­ры и ис­кусств (с 1996 года), Российской ака­де­мии му­зы­ки имени Гне­си­ных (1998-1999 годы), Московского университета куль­ту­ры и ис­кусств (с 2000 года).