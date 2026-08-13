«КАЛИЛА И ДИМНА»

«КАЛИЛА И ДИМНА» - литературно-дидактический памятник на арабском и персидском языках.

Вос­хо­дит к индийской книге «Пан­ча­тан­тра», в VI веке пе­ре­ве­дён­ной на среднеперсидский язык по за­ка­зу са­са­нид­ско­го ца­ря Хос­ро­ва I Ану­шир­ва­на его при­двор­ным вра­чом Бур­зое (Бар­зуя, Бар­за­вейх) и по­лу­чив­шей название «Калила и Димна» (по име­нам двух ша­ка­лов, дей­ст­вую­щих в пер­вых двух гла­вах). Со­еди­ня­ет в се­бе чер­ты жи­вот­но­го эпо­са и средневекового жан­ра зер­ца­ла.

По ком­по­зиции пред­став­ля­ет со­бой об­рам­лён­ное по­ве­ст­во­ва­ние, где в «рам­ку» (бе­се­да ца­ря с муд­ре­цом) в ка­че­ст­ве ил­лю­ст­ра­ции вклю­че­ны но­вел­лы , бас­ни и прит­чи . Среднеперсидский ори­ги­нал был ут­ра­чен, но па­мят­ник со­хра­нил­ся бла­го­да­ря его ран­ним пе­ре­во­дам (сирийский пе­ре­вод VI век; арабское про­за­ическое пе­ре­ло­же­ние Ибн аль-Му­каф­фы VIII век). Ру­да­ки в X веке соз­дал сти­хотворную вер­сию (со­хра­ни­лась лишь не­боль­шая часть) на но­во­пер­сид­ском языке; в 1144 году На­срал­лах Абу-ль-Маа­ли осу­ще­ст­вил про­за­ический пе­ре­вод с арабского на персидский язык.

Наи­боль­шую из­вест­ность в Ира­не при­об­ре­ла об­ра­бот­ка Ху­сей­на Ваи­за Ка­ши­фи, на­пи­сан­ная вы­чур­ной ор­на­мен­таль­ной про­зой («Ан­вар-и Су­хей­ли», XVI век). Арабская вер­сия «Калила и Димна» мно­го­крат­но пе­ре­во­ди­лась на др. язы­ки. В 1081 году Си­ме­он Сиф пе­ре­вёл «Калила и Димна» на греческий язык под названием «Сте­фа­нит и Их­ни­лат» (буквально - «Увен­чан­ный и Сле­до­пыт», оши­боч­ный пе­ре­вод арабских имён Ка­ли­ла и Дим­на); с греческого языка был сде­лан славянский пе­ре­вод (около XIII-XIV веков).

В XII веке арабскую вер­сию пе­ре­вели на древнееврейский язык, а в конце XIII века - на латин­ский («На­став­ле­ние че­ло­ве­че­ской жиз­ни»), с ко­то­ро­го сде­ла­ны пе­ре­во­ды на немецкий (около 1481 года) и английский (1570 год) язы­ки. В 1762 году поя­ви­лось русское пе­ре­ло­же­ние «По­ли­ти­че­ские и нра­во­учи­тель­ные бас­ни Пиль­пая, фи­ло­со­фа ин­дей­ско­го», вы­пол­нен­ное с французского языка Б. А. Вол­ко­вым. Пер­вый русский пе­ре­вод арабской вер­сии был осу­ще­ст­в­лён в 1889 году. Сю­же­ты «Калила и Димна» ока­за­ли влия­ние на ев­ропейский фольк­лор и литературу, их ис­поль­зо­ва­ли та­кие ав­то­ры, как Дж. Бок­кач­чо, Л. Арио­сто; И. В. Гё­те соз­дал по­эму «Рей­не­ке Лис» от­час­ти в под­ра­жа­ние ис­то­ри­ям па­мят­ни­ка «Ка­ли­ла и Дим­на.».

Издание:

Ка­ли­ла и Дим­на / Пер. с араб. И. Ю. Крач­ков­ско­го, И. П. Кузь­ми­на. М.; Л., 1934

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)