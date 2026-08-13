«КАЛИЛА И ДИМНА»
«КАЛИЛА И ДИМНА» - литературно-дидактический памятник на арабском и персидском языках.
Восходит к индийской книге «Панчатантра», в VI веке переведённой на среднеперсидский язык по заказу сасанидского царя Хосрова I Ануширвана его придворным врачом Бурзое (Барзуя, Барзавейх) и получившей название «Калила и Димна» (по именам двух шакалов, действующих в первых двух главах). Соединяет в себе черты животного эпоса и средневекового жанра зерцала.
По композиции представляет собой обрамлённое повествование, где в «рамку» (беседа царя с мудрецом) в качестве иллюстрации включены новеллы, басни и притчи. Среднеперсидский оригинал был утрачен, но памятник сохранился благодаря его ранним переводам (сирийский перевод VI век; арабское прозаическое переложение Ибн аль-Мукаффы VIII век). Рудаки в X веке создал стихотворную версию (сохранилась лишь небольшая часть) на новоперсидском языке; в 1144 году Насраллах Абу-ль-Маали осуществил прозаический перевод с арабского на персидский язык.
Наибольшую известность в Иране приобрела обработка Хусейна Ваиза Кашифи, написанная вычурной орнаментальной прозой («Анвар-и Сухейли», XVI век). Арабская версия «Калила и Димна» многократно переводилась на др. языки. В 1081 году Симеон Сиф перевёл «Калила и Димна» на греческий язык под названием «Стефанит и Ихнилат» (буквально - «Увенчанный и Следопыт», ошибочный перевод арабских имён Калила и Димна); с греческого языка был сделан славянский перевод (около XIII-XIV веков).
В XII веке арабскую версию перевели на древнееврейский язык, а в конце XIII века - на латинский («Наставление человеческой жизни»), с которого сделаны переводы на немецкий (около 1481 года) и английский (1570 год) языки. В 1762 году появилось русское переложение «Политические и нравоучительные басни Пильпая, философа индейского», выполненное с французского языка Б. А. Волковым. Первый русский перевод арабской версии был осуществлён в 1889 году. Сюжеты «Калила и Димна» оказали влияние на европейский фольклор и литературу, их использовали такие авторы, как Дж. Боккаччо, Л. Ариосто; И. В. Гёте создал поэму «Рейнеке Лис» отчасти в подражание историям памятника «Калила и Димна.».
Издание:
Калила и Димна / Пер. с араб. И. Ю. Крачковского, И. П. Кузьмина. М.; Л., 1934