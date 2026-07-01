КАЛИКУТ

КАЛИКУТ - город в южной части Индии.

Население 441,1 тыс. чел. (2008 год). Круп­ный порт на Ма­ла­бар­ском бе­ре­гу Ара­вий­ско­го моря (вы­воз чая, ко­фе, оре­хов ко­ко­со­вых и ке­шью, спе­ций и др.). Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт Ка­ри­пур (в 23 км от Каликута).

Воз­ник в XIII веке. В XIV веке опи­сан арабским пу­те­ше­ст­вен­ни­ком Ибн Бат­ту­той . Вёл ожив­лён­ную морскую тор­гов­лю, сла­вил­ся бо­гат­ст­вом. Пер­вый индийский го­род, по­се­щён­ный в 1498 году экс­пе­ди­ци­ей Вас­ко да Га­мы при от­кры­тии морского пу­ти в Ин­дию. На про­тя­же­нии XVI века за гос­под­ство в Каликуте шла упор­ная борь­ба ме­ж­ду пор­ту­галь­ца­ми и ара­ба­ми, а за­тем ме­ж­ду пор­ту­галь­ца­ми и ме­ст­ным пра­ви­те­лем-за­мо­ри­ном.

В начале XVII века фак­то­рии в Каликуте ос­но­ва­ли так­же ни­дер­ланд­цы, в 1664 году - анг­ли­ча­не, в 1698 году - фран­цу­зы. В XVI-XVII веках из­вес­тен про­изводством мит­ка­ле­вой тка­ни, или ка­ли­ко. В 1765 году за­хва­чен княжеством Май­сур, в 1792 году от­воё­ван анг­ли­ча­на­ми. До 1947 года в со­ста­ве Британской Ин­дии.

Со­хра­нил­ся храм Ма­ха­де­ва (XIV век). Университет (1968 год; свыше 260 кол­лед­жей); Национальный тех­но­ло­гический институт, Индийский институт управ­ле­ния, жен­ский по­ли­тех­нический институт.

Му­зеи: Па­жас­си­рад­жа (кол­лек­ция фре­сок, мо­нет и др.) и Криш­на­мено­на. Ху­дожественная га­ле­рея. Пред­при­ятия пи­ще­вой (в т. ч. пе­ре­ра­бот­ка ко­фе и др.), тек­стиль­ной (хлоп­ча­то­бу­маж­ной) и швей­ной промышленности; про­изводство строй­ма­те­риа­лов (че­ре­пи­цы и др.).

Близ Каликута - храм Шри-Ва­лая­над-Де­ви в Го­вин­да­пу­ри.

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