КАЛИКУТ
КАЛИКУТ - город в южной части Индии.
Население 441,1 тыс. чел. (2008 год). Крупный порт на Малабарском берегу Аравийского моря (вывоз чая, кофе, орехов кокосовых и кешью, специй и др.). Международный аэропорт Карипур (в 23 км от Каликута).
Возник в XIII веке. В XIV веке описан арабским путешественником Ибн Баттутой. Вёл оживлённую морскую торговлю, славился богатством. Первый индийский город, посещённый в 1498 году экспедицией Васко да Гамы при открытии морского пути в Индию. На протяжении XVI века за господство в Каликуте шла упорная борьба между португальцами и арабами, а затем между португальцами и местным правителем-заморином.
В начале XVII века фактории в Каликуте основали также нидерландцы, в 1664 году - англичане, в 1698 году - французы. В XVI-XVII веках известен производством миткалевой ткани, или калико. В 1765 году захвачен княжеством Майсур, в 1792 году отвоёван англичанами. До 1947 года в составе Британской Индии.
Сохранился храм Махадева (XIV век). Университет (1968 год; свыше 260 колледжей); Национальный технологический институт, Индийский институт управления, женский политехнический институт.
Музеи: Пажассираджа (коллекция фресок, монет и др.) и Кришнаменона. Художественная галерея. Предприятия пищевой (в т. ч. переработка кофе и др.), текстильной (хлопчатобумажной) и швейной промышленности; производство стройматериалов (черепицы и др.).
Близ Каликута - храм Шри-Валаянад-Деви в Говиндапури.