КАЛИГУЛА, ГАЙ ЮЛИЙ ЦЕЗАРЬ АВГУСТ ГЕРМАНИК (лат. Gaius Iulius Caesar Augustus Germanicus Caligula)

Римский император (37-41 гг.).

Гай был сыном Германика, сыном Друза, и Агриппины Старшей, дочери Агриппы. Сын с детства приучался Германиком к военному делу и часто бывал в походах и лагерях, где носил обувь, схожую с солдатскими сапогами калигами (caligae), отчего и получил прозвище «Калигула» («сапожок»). После смерти отца (19 г.) Калигула жил сначала у своей прабабки Ливии , жены Августа, а после того, как она умерла в 29 г. – у бабки Антонии. После раскрытия заговора Сеяна (31 г.), Тиберий поселил Калигулу у себя на Капри.

Перед смертью Тиберий объявил своими наследниками Калигулу и Тиберия Гемелла, сына Друза Младшего (37 г.). Калигула при поддержке префекта претория Макрона был объявлен императором, сенат отменил завещание Тиберия, и Калигула остался единоличным владыкой империи. В первые несколько месяцев правления он произвел благоприятное впечатление принятыми мерами – он перезахоронил прах родственников, снизил налоги и возместил ущерб, нанесенный казной частным лицам, отказался от преследования по обвинению в оскорблении величия. Вскоре, однако, Калигула тяжело заболел, а после выздоровления его поведение радикально изменилось. О характере заболевания Калигулы спорят, но то, что оно оказало воздействие на его психическое состояние, несомненно.

Император казнил префекта претория Макрона и отца своей первой жены Силана, возобновил дела по оскорблению величия и реабилитировал память Тиберия (до того Калигула, хотя и организовал подобающие похороны, отзывался о нем пренебрежительно); несколько позже был казнен Тиберий Гимелл, а через два года царь Мавретании Птолемей, сын Юбы II . Против императора были устроены несколько заговоров, ни один из которых не увенчался успехом. Желая покинуть Рим, заручиться поддержкой армии и вернуть любовь народа, Калигула объявил о начале похода в Германию. Он отправился к войску на Рейн, было построено несколько новых укреплений, удалось захватить несколько пленных и вернуть один из легионных значков, захваченных еще в Тевтобургском лесу, но в целом, кампания закончилась ничем и в 40 г. в Германии была начата постройка цепи пограничных сооружений – лимеса. В начале 40 г. Калигула начал готовиться к высадке в Британии, но поход оказался осуществлен лишь при Клавдии; рассказывают, что солдаты по приказу императора собирали на берегу моря ракушки в свои шлемы.

В 40 г. Калигула вернулся в Рим и столкнулся с неприкрытой оппозицией в сенате, следствием его стало продолжение политики террора. В итоге, 24 января 41 г. он был убит в результате заговора, возглавляемого Кассием Хереем.

Калигула первым из римских императоров отказался от республиканской маскировки автократического режима. Он же стал первым принцепсом, настаивавшем на своем пожизненном обожествлении, и это послужило причиной серьезного кризиса в Палестине, где иудеи не могли выполнять его предписания и, тем более, установить статую императора в Иерусалимском храме.