КАЛИФОРНИЙСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
КАЛИФОРНИЙСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ - Калтех, частный независимый вуз и крупный научно-исследовательский центр.
Основан в 1891 году политиком А. Г. Трупом в городе Пасадена (штат Калифорния) как школа искусств и ремёсел (университет имени Трупа), название неоднократно менялось; современное название с 1920 года. Преобразование школы в университет связано с деятельностью астронома Д. Э. Хейла, первого директора Маунт-Вилсон астрономической обсерватории, который пригласил для преподавания в университете химика А. Нойеса и физика Р. Э. Милликена (ректор в 1921-1945 годах).
Интенсивное развитие университета началось в 1920 году; были открыты физический, геологический, математический, биологический факультеты, отделение гуманитарных и общественных наук. В 1926 году создан факультет аэронавтики, при котором Т. фон Карман организовал аэронавтическую лабораторию имени Гуггенхейма, с 1944 года - лаборатория реактивного движения (JPL). В 1958 году в ней был создан первый американский спутник. В декабре 1958 года лаборатория, сохраняя своё положение в институте, стала составной частью Национального агентства по аэронавтике и космосу (НАСА). Создала по заказу НАСА серию межпланетных космических аппаратов, занимается разработкой компьютерной сети, предназначенной для связи с космическими аппаратами и управления ими.
В 1950-х годах университет начал создавать базу для изучения новых областей знания; в конце 1960-х - начале 1970-х годов открыты несколько экономических и политологических кафедр. В Калтехе открыт позитрон, изобретена пузырьковая камера, сделаны важные открытия в области квантовой теории поля, физики элементарных частиц, квантовой электродинамики, статистич. физики.
Институт осуществляет программу по обнаружению гравитационных волн на лазерном интерферометре (LIGO). Здесь проведены классические исследования в области молекулярной биологии и генетики; разработаны методы изучения бактериофагов, выявления мутационной изменчивости у бактерий; раскрыт механизм взаимодействия вирусов и бактериофагов; сформулирована теория вторичной структуры белка. В области химии исследована структура бороводородов, проясняющая природу химических связей, разработаны новые методы органического синтеза сложных бор- и фторсодержащих соединений, развита теория электронного переноса в химических системах, разработан метод фемтосекундной спектроскопии, позволяющий исследовать переходные состояния химических реакций, предложены высокоэффективные катализаторы метатезиса.
Среди профессоров и выпускников Калифорнийского технологического института около 30 лауреатов Нобелевской премии, в т. ч.: физики Р. Э. Милликен, К. Д. Андерсон, Э. М. Макмиллан, У. Б. Шокли, Д. А. Глазер, Р. Ф. Фейнман, М. Гелл-Ман; физиолог Т. Х. Морган; вирусолог М. Л. Дельбрюк; химик Л. Полинг; химик-органик Р. Граббс; физикохимики У. Н. Липском, Р. Маркус, А. Зивейл; экономисты Р. Мертон, В. Смит. В составе института 6 отделений (биологии; химии и химической технологии; технологии и прикладной науки; геологии и планетологии; физики, математики и астрономии; гуманитарных и общественных наук); Маунт-Паломар астрономическая обсерватория (1948 год); библиотека. Обучаются свыше 2 тыс. студентов (2008 год).