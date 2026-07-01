КАЛИФОРНИЙСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

КАЛИФОРНИЙСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ - Калтех, частный независимый вуз и крупный научно-исследовательский центр.

Ос­но­ван в 1891 году по­ли­ти­ком А. Г. Тру­пом в городе Па­са­де­на (штат Ка­ли­фор­ния) как шко­ла ис­кусств и ре­мё­сел (университет имени Тру­па), название не­од­но­крат­но ме­ня­лось; современное название с 1920 года. Пре­об­ра­зо­ва­ние шко­лы в университет свя­за­но с дея­тель­но­стью ас­тро­но­ма Д. Э. Хей­ла, пер­во­го ди­рек­то­ра Ма­унт-Вил­сон ас­тро­но­ми­че­ской об­сер­ва­то­рии, ко­то­рый при­гла­сил для пре­по­да­ва­ния в университете хи­ми­ка А. Нойе­са и фи­зи­ка Р. Э. Мил­ли­ке­на (рек­тор в 1921-1945 годах).

Ин­тен­сив­ное раз­ви­тие университета на­ча­лось в 1920 году; бы­ли от­кры­ты фи­зический, гео­ло­гический, ма­те­ма­тический, био­ло­гический факультеты, от­де­ле­ние гу­ма­ни­тар­ных и об­щественных на­ук. В 1926 году соз­дан факультет аэ­ро­нав­ти­ки, при ко­то­ром Т. фон Кар­ман ор­га­ни­зо­вал аэ­ро­нав­ти­че­скую ла­бо­ра­то­рию имени Гуг­ген­хей­ма, с 1944 года - ла­бо­ра­то­рия ре­ак­тив­но­го дви­же­ния (JPL). В 1958 году в ней был соз­дан пер­вый американский спут­ник. В декабре 1958 года ла­бо­ра­то­рия, со­хра­няя своё по­ло­же­ние в институте, ста­ла со­став­ной ча­стью Национального агент­ст­ва по аэ­ро­нав­ти­ке и кос­мо­су ( НАСА ). Соз­да­ла по за­ка­зу НАСА се­рию меж­пла­нет­ных кос­мических ап­па­ра­тов, за­ни­ма­ет­ся раз­ра­бот­кой ком­пь­ю­тер­ной се­ти, пред­на­зна­чен­ной для свя­зи с кос­мическими ап­па­ра­та­ми и управ­ле­ния ими.

В 1950-х годах университет на­чал соз­да­вать ба­зу для изу­че­ния но­вых об­лас­тей зна­ния; в конце 1960-х - начале 1970-х годов от­кры­ты несколько эко­но­мических и по­ли­то­ло­гических ка­федр. В Кал­те­хе от­крыт по­зи­трон, изо­бре­те­на пу­зырь­ко­вая ка­ме­ра, сде­ла­ны важ­ные от­кры­тия в об­лас­ти кван­то­вой тео­рии по­ля, фи­зи­ки эле­мен­тар­ных час­тиц, кван­то­вой элек­тро­ди­на­ми­ки, ста­ти­стич. фи­зи­ки.

Институт осу­ще­ст­в­ля­ет про­грам­му по об­на­ру­же­нию гра­ви­тационных волн на ла­зер­ном ин­тер­фе­ро­мет­ре (LIGO). Здесь про­ве­де­ны клас­сические ис­сле­до­ва­ния в об­лас­ти мо­ле­ку­ляр­ной био­ло­гии и ге­не­ти­ки; раз­ра­бо­та­ны ме­то­ды изу­че­ния бак­те­рио­фа­гов, вы­яв­ле­ния му­та­ци­он­ной из­мен­чи­во­сти у бак­те­рий; рас­крыт ме­ха­низм взаи­мо­дей­ст­вия ви­ру­сов и бак­те­рио­фа­гов; сфор­му­ли­ро­ва­на тео­рия вто­рич­ной струк­ту­ры бел­ка. В об­лас­ти хи­мии ис­сле­до­ва­на струк­ту­ра бо­ро­во­до­ро­дов, про­яс­няю­щая при­ро­ду хи­мических свя­зей, раз­ра­бо­та­ны но­вые ме­то­ды ор­га­нического син­те­за слож­ных бор- и фтор­со­дер­жа­щих со­еди­не­ний, раз­ви­та тео­рия элек­трон­но­го пе­ре­но­са в хи­мических сис­те­мах, раз­ра­бо­тан ме­тод фем­тосе­кунд­ной спек­тро­ско­пии, по­зво­ляю­щий ис­сле­до­вать пе­ре­ход­ные со­стоя­ния хи­мических ре­ак­ций, пред­ло­же­ны вы­со­ко­эф­фек­тив­ные ка­та­ли­за­то­ры ме­та­те­зи­са.

Сре­ди про­фес­со­ров и вы­пу­ск­ни­ков Калифорнийского технологического института около 30 лау­реа­тов Но­бе­лев­ской премии , в т. ч.: фи­зи­ки Р. Э. Мил­ли­кен, К. Д. Ан­дер­сон, Э. М. Мак­мил­лан, У. Б. Шок­ли, Д. А. Гла­зер, Р. Ф. Фейн­ман, М. Гелл-Ман; фи­зио­лог Т. Х. Мор­ган; ви­ру­со­лог М. Л. Дельб­рюк; хи­мик Л. По­линг; хи­мик-ор­га­ник Р. Граббс; фи­зи­ко­хи­ми­ки У. Н. Лип­ском, Р. Мар­кус, А. Зи­вейл; эко­но­ми­сты Р. Мер­тон, В. Смит. В со­ста­ве института 6 от­де­ле­ний (био­ло­гии; хи­мии и хи­мической тех­но­ло­гии; тех­но­ло­гии и при­клад­ной нау­ки; гео­ло­гии и пла­не­то­ло­гии; фи­зи­ки, ма­те­ма­ти­ки и ас­тро­но­мии; гу­ма­ни­тар­ных и об­щественных на­ук); Ма­унт-Па­ло­мар ас­тро­но­ми­че­ская об­сер­ва­то­рия (1948 год); биб­лио­те­ка. Обу­ча­ют­ся свыше 2 тыс. сту­ден­тов (2008 год).

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